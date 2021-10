Vil dempe engelsk i høyere utdanning

Den nye studentministeren Ola Borten Moe (Sp) vil ta tak i disse sakene i sin nye jobb: Mindre engelsk - og klapp på skuldrene til studenter som har jobb ved siden av.

Publisert: Nå nettopp

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) vil jobbe for å få opp norskbruken i høyere utdanning og forskning.

– Det er naturlig at noe undervisning og faglig publisering skjer på engelsk, men vi må ikke komme dit at norsk språk i høyere utdanning blir et særfenomen, sier Borten Moe til VG.

Han ønsker ikke å konkretisere hva som er passende fordeling mellom norsk og engelsk, men er klar på at norskandelen skal opp i tiden som kommer.

– Norsk som akademisk språk har en utfordring. Samlet sett er det for lite forskning som publiseres på norsk, denne andelen ønsker vi å få opp. Det samme gjelder undervisning, sier Borten Moe.

Vil hindre at norsk ekskluderes

Hurdals-platformen, som regjeringen er tuftet på, har en formulering om at norsk språk skal løftes frem i høyere utdanning og forskning.

– Norsk språk er hjertet i historien om det moderne Norge og hvordan vi bygget vårt eget samfunn. Det er viktig at dette tas vare på og ikke ekskluderes fra akademia, sier Borten Moe.

Det er en uke siden Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte den nye regjeringen utenfor Slottet. En av overraskelsene var Ola Borten Moe (Sp) i rollen som utdanningsminister.

VG møter ham utenfor sin nye arbeidsplass i Kunnskapsdepartementet i Oslo sentrum. I løpet av den første uken har debatten rast blant studenter og forskere om hvilken retning Borten Moe vil bringe dem, blant annet i Khrono.

Borten Moe omtaler seg som en «halvstudert røver», men har selv fortid som student ved blant annet NTNU i Trondheim, i tillegg til agronom-utdanning. Ved NTNU studerte han på slutten av 90-tallet statsvitenskap og historie.

Han drev samtidig hjemgården, som kuriøst nok ligger bare halvannen mil fra NTNU. Han overtok gårdsdriften da han var 16 år.

– Jeg fikk aldri deltatt i fadderuka, fordi jeg prioriterte å jobbe ved siden av. Jeg jobbet på gården og med brøyting i byen, i tillegg hadde jeg politiske verv i bystyret, sier Borten Moe.

– Positivt at studenter jobber ved siden av

Norske studenter har mer deltidsjobb ved siden av studiene, sammenlignet med studenter Sverige og Danmark. Her i landet har deltidsjobb blitt en tradisjon for halvparten av studentene - en tradisjon som slaktes av NSO:

– Nå går arbeid på bekosting av studiene for veldig mange, sa leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Tuva Todnem Lund for to uker siden.

– Svært mange studenter i Norge har jobb ved siden av studier. Er dette positivt eller negativt, Ola Borten Moe?

– Jeg mener at å ha en jobb ved siden av studiene er svært positivt. Det å få arbeidstrening og en fot innenfor yrkeslivet mens man studerer, er en bonus i tillegg til inntektene, sier Borten Moe.

Han legger til at tallene som viser at mange studenter i Norge jobber ved siden av, og at mange studenter har barn, viser at svært mange her i landet utdanner seg

– Det er tall vi skal være stolte av. Svært mange velger å ta utdanning eller etterutdanning, sammenlignet med andre land, sier Borten Moe.