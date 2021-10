FRA FJELLET: Bilde fra E6 over Saltfjellet, i retning Saltdalen tirsdag ettermiddag. Det er snø på fjellet, og nå ventes det også mye vind. Det kan gi snøfokk og stengte fjelloverganger nord i landet.

Her kan det bli snøfokk: Advarer om kraftige vindkast

Snøfokk, kansellerte avganger og stengte veier er noen mulige konsekvenser av kraftige vindkast som ventes nord i landet. Vestlandet og Midt-Norge slipper vinden – men regner bort i stedet.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Lavtrykket som ga snø på Østlandet tirsdag morgen, har beveget seg nordover. Nå har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel om kraftige vindkast i Nordland og Troms.

– Det er litt terrengavhengig, men enkelte steder kan det bli ganske så kraftige kast. Vinden innebærer noen utfordringer i området. Den største er at vinden kommer samtidig med snø, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til VG.

Været kan nemlig gi snøfokk, som kan gi dårlig sikt og derfor stenge fjelloverganger fra Saltfjellet i sør og videre nordover. Også fly og ferger kan måtte kansellere avganger, og broer kan bli stengt, heter det i varselet hos Yr.no.

Meteorolog Haga påpeker at gult farevarsel er det laveste varselet de kan sende ut, men at det likevel betyr at folk bør ta enkelte forholdsregler:

– Vi venter ikke at det blir så kraftig at hus skal blåse over ende, men kan bli utfordringer med noen bygningskonstruksjoner, om det ikke er sikret. Det viktigste er at man sikrer løse gjenstander slik at de ikke blåser av gårde.

Trampoliner og campingvogner er eksempler på typiske gjenstander som bør sikres eller settes i ly for vinden.

Husker du denne? Slik så ekstremværet i Värmland i Sverige ut i mai i år. Så ille kommer det ikke til å blåse i Nord-Norge nå:

Det meteorologene omtaler som «middelvind» – som er snitthastigheten i løpet av ti minutter – ventes å ligge på mellom 15 og 20 meter i sekundet, noe som tilsvarer stiv til sterk kuling.

– Men så er det vindkastene som gjerne gjør skadene, understreker Haga. I kastene ventes det at vinden kan komme opp i 30 meter i sekundet. Hadde det vært hastigheten på middelvinden, ville det tilsvart vind i storm styrke.

Vestlandet: – Blir ganske vått

Meteorolog Haga forklarer at hele landet nå er inne i det han beskriver som en «urolig værtype som rammer både nord og sør».

– Når det gjelder Vestlandet, kan vi skru det opp et hakk og si at det rett og slett blir ganske vått. Det kommer mye nedbør de neste dagene, sier Haga. Samtidig ser ikke ut til at det blir så mye regn at det fører til skader, og det er derfor ikke sendt ut farevarsel her.

– Ligger det noen nyhet i at det blir regn på Vestlandet?

– Det vil nok kunne kommer over 100 millimeter nedbør de nærmeste dagene, og det er jo mye nedbør uansett hvor man befinner seg i landet. Men noe vi kjent med at forekommer på Vestlandet, svarer meteorologen.

På Nordvestlandet og sør i Trøndelag vil det derimot komme kaldere luft inn fra torsdag. Dette kan bety snø og vanskelige kjøreforhold flere steder – også lenger ned i terrenget, forklarer Haga.

– Sånn sett vil det ramme en del områder. Vi vil vurdere etter hvert om vi skal sende farevarsler når vi vet mer om hvor kraftig snøværet blir og hvor mye nedbør vi venter.

Ikke mer snø øst

Videre lover meteorologen at været på Øst- og Sørlandet blir mildere de neste dagene, og at det derfor ikke kommer mer snø – slik østlandsområdet fikk tirsdag morgen. Det kommer ikke mer snø i landsdelen denne uken.

– Onsdag blir det ganske høye temperaturer: Ti grader enkelte steder i lavlandet. Så blir det kjøligere her også på tampen av uken, og det kan bli nattefrost igjen.

Samtidig kan også solen dukke opp igjen. Haga sier Østlandet til helgen får «lettere vær med minusgrader».

– For de som ikke er helt klar for vinteren, frykt ikke! I morgen blir det tosifret temperatur og solgløtt for så godt som alle, skriver Meteorologisk institutt på Twitter om onsdagsværet på Østlandet.