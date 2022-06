I SORG: Bygda er i sorg etter at en seks år gammel gutt mistet livet etter en kanovelt torsdag. Utenfor kommunehuset på Uggdal flagges det på halv stang.

Drukningsulykken på Tysnes: − Det er det tristeste og mest tragiske man kan tenke seg

UGGDAL (VG) Politiet opplyser at det var tre barn i alderen seks til elleve år på stedet, da en seksåring druknet i en tragisk kanoveltulykke på Tysnes torsdag ettermiddag.

– En gutt på seks år som var i kano falt i vannet, og ble borte. Barna varslet om hva som hadde skjedd, opplyser politiet i en pressemelding.

Omstendighetene rundt ulykken er fremdeles ikke klare, og politiet har derfor startet etterforskning.

De opplyser at mannskap fra brannvesenet, politiet og helsetjenestene raskt kom i gang med søk etter gutten i og rundt vannet. Dykkere var med i søket.

Gutten ble funnet under vann etter en times søk, opplyser politiet.

ÅSTED: Bildet er fra redningsaksjonen.

Han ble fløyet til Haukeland med luftambulanse, men livet sto ikke til å redde. Seksåringen ble erklært død på sykehuset.

– En trist og mørk dag

– Det er det tristeste og mest tragiske man kan tenke seg når man mister et så ungt liv. Det en trist og mørk dag i Tysnes kommune, sier ordfører Kåre Martin Kleppe til VG.

Vi treffer ham utenfor kommunehuset på Uggdal hvor det flagges på halv stang. Det bor rundt 2900 mennesker i kommunen som ligger i Vestland fylke.

PREGET: Ordfører Kåre Martin Kleppe i Tysnes kommune.

I tillegg til guttens nærmeste familie og pårørende er mange andre i lokalsamfunnet også berørt av den tragiske ulykken.

– Det er mange berørte; du har lærere, medelever, men også venner og foreldre til elevene rundt. Så det er mange berørte av denne ulykken som preger hele samfunnet, naturligvis, sier Kleppe.

Det regner tett i bygda denne fredagen og flere butikker flagger på halv stang.

MEDFØLELSE: Mange viser sin medfølelse ved å flagge på halv stang, her fra Våge fergekai.

Det vil i kveld bli åpen kirke i Uggdal kyrkje fra klokken 18:00.

Her vil prosten stille, og Kriseteam for livskriser vil også være til stede for de som ønsker å snakke med noen.

Lensmann Terje Sperrevik opplyser til VG at politi, brannvesen og ambulanse var tidlig på stedet og at gutten var bevisstløst da han ble funnet.

UNDERSØKER: Lensmann Terje Sperrevik sier de jobber med å avklare hendelsesforløpet.

– Det ble jobbet med hjerte og lungeredning frem til han ble fraktet til Haukeland sykehus med luftambulanse. Vi jobber med å avklare det som har skjedd. Angående bruk av redningsvest er det noe vi forsøker å avklare, sier Sperrevik.

Det ble sendt dykkere fra Bergen for å bistå, og det var en stor redningsaksjon på Kyrkjevatnet hvor ulykken skjedde.

– Vi har snakket med vitner og vil fortsette det arbeidet. Vi jobber med å danne oss et bilde av det som har skjedd, sier lensmannen og legger til at de også undersøker om det var voksne til stede.

Siste skoledag før ferien

Ordfører Kleppe sier at de nå prioritere oppfølging av de nærmeste pårørende og elever og lærere som har vært på skolen i dag.

– På skolen i dag har man vært rundt i hver enkelt klasse og informert om det som har skjedd og det har vært lærere og helsepersonell til å svare på spørsmål som elevene kan ha, sier Kleppe.

Han forteller at gutten gikk i første klasse ved Uggdal skule. Han har et søsken som går på samme skole mens et annet søsken går i en barnehage i nærheten.

Ved skolen hadde lærere og ansatte i morges en gjennomgang av hvordan de skulle møte elevene som fredag har sin siste skoledag før ferien. Til stede var også kommunens kriseteam for livskrise og psykolog.