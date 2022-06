FOREDRAGSHOLDERE: SV-leder Kirsti Bergstø og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes møtte onsdag pressen til sin årlige sommerpressekonferanse. I bakgrunnen er generalsekretær Audun Herning, som kunne skryte av ny medlemsrekord i SV.

SV-leder etter skattesmell på Stortinget: − Folk må få eie sin historie

Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø vil ikke oppfordre stortingsrepresentanter til å være åpne om personlige skattesmeller etter pendlerbolig-sakene.

Publisert: Nå nettopp

Hun sier det samme prinsippet gjelder for milliardærer som havner i skattetrøbbel med myndighetene.

Tidligere stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er derimot krystallklar: De som har fått skattesmell på pendlerbolig bør være åpne om det for å bygge opp tilliten til politikerne igjen, skriver Adresseavisen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) opplyste tirsdag til VG at hun får en skattesmell på 50.000 kroner – og sier at åpenhet gir økt tillit.

Men fungerende SV-leder Kirsti Bergstø vil ikke oppfordre sine politikerkolleger til å fortelle at de har fått et skattekrav.

– Der må hver enkelt vurdere hvilke opplysninger de ønsker å gi. Det er kun de selv som vet hvem som har fått brev fra Skatteetaten og ikke, sier Bergstø til VG.

INDIVIDETS FRIHET: Kirsti Bergstø talte med stor patos om fellesskapet på SVs pressekonferanse. Men skattesaker mener hun tilhører privatlivet.

Hun understreker at svarfristen politikerne har fått fra Skatteetaten er 15. august.

– Det kan være forståelig at de det gjelder trenger noe tid til å gå gjennom det de har fått, før de eventuelt velger å snakke offentlig.

Onsdag formiddag holdt SV sin oppsummerende pressekonferanse, der spørsmålene til Bergstø og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i hovedsak handlet om sistnevntes skattesmell.

Fylkesnes fortalte om sitt skattekrav i en pressemelding, men nekter å svare på spørsmål om hvor stort kravet er.

– Folk må gjøre det på sin måte, eie sin egen historie, sin egen sak og klare opp i hva som er rett og galt, sa Bergstø fra scenen.

– Må selv få velge

– Du sier at de må få eie sin egen historie. Hva mener du med det?

– De må selv få velge hvilke personopplysninger de vil gå ut med, sier Bergstø til VG etter pressekonferansen.

– SV har tradisjonelt sett vært opptatt av exit-skatt og at de rike skal betale. Er skatt en privatsak i Norge?

– Det er skattepolitikken vi jobber for å endre. Jeg er glad for at vi har beveget skattepolitikken noe, slik at milliardærene må betale mer og formuesskatten økes noe, sier Bergstø.

SVs Kari Elisabeth Kaski sa i fjorårets valgkamp at det var «uhorvelig frekt» da laksemilliardær Gustav Witzøe sa at han kunne flytte til utlandet, hvis de rødgrønne økte formuesskatten.

LAKSEMILLIARDÆR: Gustav Witzøe senior inviterte Høyre-leder Erna Solberg og norsk presse til Frøya under fjorårets valgkamp. Det førte til en større debatt om norsk formuesskatt.

Kaski oppfordret Witzøe til å selge litt av selskapet hvis han ikke hadde nok penger.

– Det er snakk om en enkeltpersons skatt. Er skatt en privatsak?

– Systemer for skatt er et politisk spørsmål. Om man skal hindre folk i å ta med formuer som i stor grad er bygd opp av fellesskapet ut av landet skattefritt, det er et stort politisk spørsmål, sier hun.

Hun sier at bare de det gjelder kan dele brev fra Skatteetaten, fordi det er personopplysninger.

– Vil det samme prinsippet gjelde for milliardærer og deres skatt?

– Jeg vil ikke forvente at milliardærer kommer løpende med brev fra Skatteetaten med personopplysninger i all offentlighet, sier hun.

Mandag morgen ble det klart at 28 stortingspolitikere og 17 regjeringsmedlemmer har fått varsel om skattesmell for perioden 2017–2021.

Skatteetaten mener også at Stortinget skylder i overkant av 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift.

Aftenposten, Adressa og VG avslørte i fjor hvordan folkevalgte i flere år ikke hadde innrapportert fordelen med gratis pendlerbolig i Oslo til skattemyndighetene. Dermed ble heller ikke rett arbeidsgiveravgift betalt og Skatteetaten startet kontroll.

I vinter sa topp-politikerne at de så frem til en avklaring. Nå er den kommet – men en lang rekke politikere nekter å svare.

DELVIS ÅPEN: SV-nestleder vil ikke si hvor mye Skatteetaten mener han skylder. Han vil heller ikke at hans åpenhet bør være et eksempel som legger press på andre politikere om å være åpne.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes fortalte tirsdag at han har fått skattesmell, men vil ikke si hvor mye han skylder.

Fylkesnes vil ikke svare på spørsmål om han vurderer å bestride kravet.

– Jeg er opptatt av å få avklart hva som er rett, sier Fylkesnes.

Han sier at hver enkelt har ansvar for å betale rett skatt, men sier samtidig at han ikke hadde fått dette kravet hvis Stortinget hadde gitt ham korrekt informasjon.

– Jeg har rettet meg etter veiledningen jeg har fått fra Stortinget.

– Så det er Stortinget sin skyld at du har dette problemet nå?

– Jeg har et individuelt ansvar for å følge skattereglene. Men i denne saken har jeg fulgt Stortingets regler.