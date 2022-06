Snart kommer rushet – men Samantha tok det helt med ro

GARDERMOEN (VG): Ettermiddagsrushet på en av årets travleste reisedager er forventet klokken 14. Det var imidlertid ikke annet enn hvilepuls å melde da VG traff Samantha Fox på vei til London.

– Det er jo kanskje den travleste reisedagen i 2022. Vi har hatt et morgenrush, men det ble avviklet veldig bra, sier kommunikasjonssjef i Avinor Joachim W. Andersen.

Han er selv til stede i terminalen på Gardermoen og melder om lite køer og god stemning gjennom både sikkerhetskontroll og innsjekk.

– So far so good.

Ettermiddagsrushet er dog ikke meldt før om en times tid, og det er allerede en god del mennesker.

– Vi har en organisasjon som er trent for akkurat dette her. Vi er godt bemannet og godt forberedt. Vårt viktigste mål er at passasjerene er fornøyd.

FORBEREDT: Kommunikasjonsansvarlig i Avinor Joachim W. Andersen tror at en av årets travleste reisedager skal gå greit for seg på deres flyplasser.

Andersen har ikke noe god oversikt over hvor mange passasjerer som ikke har kommet seg med flyene sine i dag.

– Men vi har ikke sett noen ekstra lange køer foran noen flyselskap.

Kommunikasjonssjefen vektlegger viktigheten av å følge råd fra det flyselskapet man skal reise med og møte opp på anbefalt tid.

Videre har han kun én beskjed til passasjerene på Avinors flyplasser:

– Prøv å senk skuldrene, så skal vi gjøre alt vi kan.

På vei hjem

Popstjernen Samantha Fox og hennes Linda Olsen valgte å fly med Ryanair hjem til London, ettersom selskapet ikke er berørt av streiken, ifølge Olsen.

Da VG treffer dem på Gardermoen hersker det den største ro hos det nygifte paret. Fox forklarer at hun ikke er særlig bekymret for at flyet deres skal bli kansellert.

– Jeg blir aldri redd, det som skjer det skjer her i livet. Vi blir i så fall bare en ekstra dag, og det hadde vært fint for jeg elsker Norge!

– Om det blir kansellert drar vi rett hjem til Linas familie og blir der en dag. Om det blir kansellert så er jo dette som mitt andre hjem, så det går helt fint.

Fox har slitt med en polypp på stemmebåndet og skal opereres etter hun har holdt sin siste konsert for sommeren.

– Jeg kan ikke snakke på en uke, eller synge på seks uker, forklarer Fox.

Hun har holdt konsert i Oslo på M/S Bjørvika.

Synes synd på familier

Selv om Fox selv ikke har støtt på særlig mange problemer på sin reiserute, sender hun ut en medlidende beskjed til barnefamilier.

– Jeg synes bare synd på alle disse menneskene etter corona. Alle familiene med barn som har spart opp alle pengene sine for å reise bort og så blir flyet deres kansellert.

– Det er det som er trist.

Sandberg campet utenfor

Da VG snakker med tidligere Frp-statsråd Per Sandberg er han fortsatt på Gardermoen – fem timer etter at flyet hans til Malaga skulle ha tatt av.

Den tidligere FrP-politikeren er på vei til den Spanske kystbyen for å feriere med sin yngste sønn. De to ble i imidlertid splittet i flykaoset, og må reise to helt forskjellige ruter.

– Det er fullstendig kaos selvfølgelig. Vi skulle vært i Malaga nå, sier Sandberg til VG.

– Jeg måtte sende 16-åringen på en melkerute, fra Oslo til Barcelona, Barcelona til Mallorca, og Mallorca til Malaga.

CAMPET: Per Sandberg tok bobilen til Gardermoen fredag i tilfelle han skulle møte på noen uforutsette endringer.

Selv skal Sandberg innom flyplassen i Paris før han forhåpentligvis når det endelige reisemålet.

– Sønnen min er 16 år og reisevant, så han tar det med godt mot. Vi tar det uansett som en lærdom.

Flyet som Sandberg skulle ha tatt i sekstiden fredag morgen ble kansellert i går. Da bestemte han seg for å ta bobilen til Gardermoen og sove utenfor i tilfelle det skulle komme flere endringer.

Lite respekt for streiken

– Det er 2022, helt ærlig? Det er kø over alt, vi har vært i en pandemi, det har vært tøft. Og det blir tøffere tider med inflasjon, rentene skal øke, også får vi en rekke streiker midt oppi dette, sier Sandberg.

– Hvor bortskjemte er norske arbeidstagere? Snakk om å ta knekken på egne arbeidsgivere. Har de ingen lojalitet?

Sandberg tror ikke at det er tilfeldig at streiken rammer på en av de travleste tidene på norske flyplasser. Han påpeker at alle har rett til å stille krav til sin arbeidsgiver, men at han synes kravene som stilles i streiken er urimelige.

– Flyselskapene ligger med knekt rygg. Det er helt horrible tilstander, også brukes streik som kampvåpen.

– Jeg forstår hvorfor de gjør det, men har ikke respekt for det.