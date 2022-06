SLÅR TILBAKE: Jan Skogseth, leder i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO).

NFO-lederen hardt ut mot varslet lockout: − Grotesk

NHO har varslet lockout og kalt lønnskravene til flyteknikerne for «ekstreme». Nå svarer NFOs streikegeneral Jan Skogseth.

Tirsdag varslet NHO-direktør Ole Erik Almlid lockout i konflikten med Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), som har streiket siden lørdag.

Lockouten trer i kraft natt til søndag, og vil blant annet ramme 20 flyteknikere som drifter ambulanseflyene i Norge.

Info Hva betyr lockout? Lockout er et virkemiddel som arbeidsgiversiden kan bruke i en arbeidskonflikt, som i den nåværende streiken. Da iverksettes en hel eller delvis arbeidsstans, for å tvinge frem en løsning av konflikten. I korte trekk betyr det at alle selskaper som er tilknyttet arbeidsgiveren eller arbeidsgiverforeningen, som i dette tilfellet er NHO, får arbeidsnekt. Ingen ansatte får med andre ord lov til å jobbe. I Norge er lockout anerkjent som lovlig kampmiddel i tariffrettslige interessetvister, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Lockout motsvarer arbeidstagersidens kampmiddel streik. En lockout vil pågå til partene blir enige om en ny tariffavtale, eller til myndighetene griper inn og stanser konflikten ved en tvungen lønnsnemnd. Lockout er dermed motsatsen til en streik – hvor det er arbeidstageren som legger ned arbeidet for å presse frem sine krav. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Streiken har ført til flere kanselleringer de siste dagene, og nå har altså NHO fått nok. Nå svarer Skogseth til TV 2:

– Vi har vært veldig tydelige på at vi er forhandlingsvillige ut ifra det kravet, sier han.

Skogseth forteller til kanalen at de fikk beskjed fra NHO om at de skulle snakkes i løpet av uken.

– Det er spesielt å kontre med en lockout på denne måten her. Det er grotesk å gamble med menneskeliv på denne måten, sier han.

Tirsdag kveld sa Almlid til VG at de med lockouten ønsker å bringe flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet:

– Vi ser mange passasjerer som ikke får gjennomført sine planer. Det kan ikke vi sitte og se på. Nå må de komme til bordet for reelle forhandlinger, og opptre som det seriøse arbeidslivet har gjort hele denne våren.

– Svært provoserende

Hittil har 106 flyteknikere blitt tatt ut i streik, og det var varslet at ytterligere 39 ville tas ut til helgen. Med den varslede lockouten nektes altså alle de 450 flyteknikere i NFO å komme på jobb fra søndag.

NHO mener NFO har urealistiske lønnskrav.

– Det er ekstreme krav. Det ligger langt utenfor det andre grupper har stilt som krav. Jeg opplever det som langt utenfor allfarvei, for å si det rett ut, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen krever NFO 60 kroner mer i timen i lønn - noe som etter deres beregninger tilsvarer mellom 17 og 18 prosent lønnsvekst.

– Vi er ganske sikre på at de må oppleve alvoret de nå også, når de ser hvordan mange rammes av denne streiken som har vart frem til nå. Dette er uholdbart for alle sammen, sier Almlid.

Tidligere har Jan Skogseth uttalt at NHO bedriver fagforeningsknusing.

– Det er svært provoserende at Lothe, som ikke har vært til stede i forhandlingene og kun sitter på annenhåndsinformasjon, kommer med slike uttalelser, skrev han i en e-post til VG mandag.

Lockout kan resultere i tvungen lønnsnemnd

Så langt har konflikten ført til flere titalls kanselleringer for SAS, Widerøe og Norwegian.

Nå kan NHOs lockout potensielt stanse streiken.

Det er fordi lockouten vil ramme 20 flyteknikere fra selskapet Babcock, som driver luftambulansetjenesten i Nord-Norge.

Et sentralt spørsmål er om konsekvensene kan føre til fare for liv og helse, som igjen kan føre til at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd.

Arbeidsrettsekspert: «For å fremtvinge tvungen lønnsnemnd»