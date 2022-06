KJØRER PÅ: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) bereder nå det formelle grunnlaget for en deling av Kristiansand.

Regjeringen vil utrede deling av Kristiansand

Kommunal- og distriktsdepartementet har bedt statsforvalteren i Agder utrede deling av Kristiansand.

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen skriver fredag kveld i et brev til Statsforvalteren i Agder at det skal lages en utredning for å vise konsekvensene av en oppsplitting av Kristiansand kommune.

Det skal gjennomføres det departementet kaller en «innbyggerhøring» om spørsmålet.

«Dersom statsforvalteren tilrår en deling, skal et klart og entydig forslag til nye kommunegrenser legges fram for departementet», heter det i brevet.

Kommunaldepartementet skal ta regningen for utredningen.

Het potet

Saken har blitt en meget het potet for regjeringen, hvor motstanden har vært spesielt stor i Ap.

Utgangspunkter er at Stortinget 8. juni 2017 vedtok sammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner fra 1. januar 2020, til tross for at det lokalt ikke var enighet om sammenslåingen.

– Regjeringen regner derfor dagens Kristiansand kommune som «tvangssammenslått», heter det i brevet fra Kommunal- og distriktsdepartementet.



Det vises til at man etter «inndelingsloven § 8 tredje ledd kan departementet på eget initiativ utrede spørsmål om deling av en kommune».

«Motstanden mot sammenslåingen var stor blant folk i Søgne og Songdalen, og henvendelser fra innbyggere til departementet viser at motstanden fremdeles er stor, skriver departementet.

Konklusjonen

De konkluderer:

«Departementet har bestemt, som et særskilt tilfelle, at det skal gjennomføres en utredning som kartlegger og viser konsekvensene av å dele Kristiansand kommune. Departementet ber derfor Statsforvalteren i Agder utrede deling av Kristiansand kommune, jf. inndelingsloven §§ 8 og 9. Statsforvalteren skal ha dialog med kommunen og departementet i arbeidet.»

Dette skal gjøres

Dette blir Statsforvalteren bedt om å gjøre:

Utarbeide et kunnskapsgrunnlag om konsekvenser av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner, som følger grensene til de tidligere kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand slik de var før sammenslåingen.

Vi opplysninger om relevante forhold som folketall, areal, geografi, kommunikasjon, pendling, utbyggingsmønster og det kommunale tjenestetilbudet.

Omtale hvilke konsekvenser en deling kan få for samfunnsutvikling, tjenester til innbyggerne (herunder at nye kommuner kan ivareta lovpålagte oppgaver), myndighetsutøvelse, kommunal styring og lokaldemokratiet i de nye kommunene.

Først kunnskap, så høring

Få frem konsekvenser en deling kan få for de nye kommunene i et langsiktig perspektiv, herunder økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner.

SP-KAMP: Senterpartiet har fått gjennomslag i regjeringen for å kjøre en prosess hvor Søgne og Songdalen kan bli egne kommuner igjen.

Departementet fremholder at de ønsker å ha en dialog med Kristiansand kommune om et samarbeid om innbyggerhøringen. Departementet vil komme nærmere tilbake til statsforvalteren om rammene for innbyggerhøringen, herunder statsforvalterens eventuelle rolle i denne.

De fremholder at kunnskapsgrunnlaget fra statsforvalteren bør være offentlig kjent i god tid før innbyggerhøringen, slik at innbyggerne har et godt grunnlag når de skal si sin mening om saken.

Nye kommunegrenser

Også Kristiansands folkevalgte skal bli hørt:

«Kommunestyret i Kristiansand kommune skal få uttale seg om statsforvalterens utredning og resultatet av innbyggerhøringen før statsforvalteren oversender saken til departementet», heter det i brevet.

Det understrekes at dersom statsforvalteren tilrår en deling, skal et klart og entydig forslag til nye kommunegrenser legges fram for departementet.