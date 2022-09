UTE: Etterretningssjef Nils Andreas Stensønes trakk seg fra bokprosjekt «Etterretning – Fra innsiden av den norske Etterretningstjenesten».

Etterretningssjefen trakk seg fra ny bok om E-tjenesten

Etterretningssjef Nils Andreas Stensønes (58) skulle skrive bok om etterretning sammen med to ansatte i den hemmelige tjenesten. Nå er han ute av prosjektet.

Opprinnelig skulle sjefen for Etterretningstjenesten være medforfatter til boken som har fått tittelen “Etterretning. Oppdragene, menneskene og faget: Fra innsiden av Etterretningstjenesten”.

Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstjenesten bekrefter overfor VG at sjefen for den hemmelige tjenesten trakk seg.

– Bokprosjektet endret seg over tid mer i retning av personlige erfaringer og mindre om ledelse, opplyser kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstjenesten til VG.

UTE: Så sent som i juli stod sjefen for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, oppført som en av forfatterne.

Bjergene opplyser at Stensønes trakk seg fra prosjektet i vår.

– Siden bokens fokus endret karakter, var det ikke riktig for en sittende etterretningssjef å delta. Dette var Stensønes egen beslutning, opplyser Bjergene.

Boken er planlagt å komme ut i september med de to gjenværende forfatterne Kjetil Anders Hatlebrekke (52) og Frode Kristoffersen (50).

I sin omtale av boken skriver Gyldendal forlag:

“At denne boka kommer ut, er et fenomen i seg selv. Frode Kristoffersen og Kjetil Hatlebrekke har begge nøkkelposisjoner i den norske Etterretningstjenesten.”

Diskusjon i ledergruppen

I en tidligere omtale av boken som i begynnelsen av juli lå ute på Norlis nettsider, het det følgende om boken:

“Hvordan lede en etterretningstjeneste? At denne boka kommer ut, er et fenomen i seg selv. Aldri tidligere har sjefen for en etterretningstjeneste skrevet bok mens han er i tjeneste.”

Nils Andreas Stensønes startet i Forsvaret i 1983 og var sjef for Sjøforsvaret da han for to år siden ble utnevnt til sjef for den hemmelige tjenesten.

– Han trakk seg fra prosjektet våren 2022 etter en helhetlig vurdering som blant annet inkluderte en diskusjon i ledergruppen, skriver kommunikasjonssjefen i en epost til VG.

BRØDRE: Frode Kristoffersen (t.v) er lillebror til nåværende forsvarssjef Eirik Kristoffersen. De har tidligere tjenestegjort sammen i Forsvarets Spesialkommando (FSK).

De to gjenværende forfatterne har forskjellig fartstid i Etterretningstjenesten.

Kjetil Hatlebrekke har jobbet i den hemmelige tjenesten i 24 år. Hatlebrekke har både vært operatør og instruktør i det som heter seksjon for spesiell innhenting. Han er i dag fagdirektør i Etterretningstjenesten.

Frode Kristoffersen har jobbet i Etterretningstjenesten i fire år og er lillebror til forsvarssjef Eirik Kristoffersen. I perioden fra 2014 til 2017 var Frode Kristoffersen sjef for Forsvarets Spesialkommando (FSK).

Forlaget skriver i sin omtale av boken at “Kristoffersen er brigader og leder for situasjons- og operasjonssenteret i Etterretningstjenesten.”

Han har nå sluttet i Etterretningstjenesten og begynt i ny jobb i Forsvarets Spesialstyrker, som nestkommanderende.

Fikk fortjenstmedalje

I fjor ble Hatlebrekke tildelt Etterretningstjenestens fortjenstmedalje for sitt mangeårige arbeid innen den hemmelige tjenesten. I begrunnelsen for tildelingen, heter det blant annet:

“Fagdirektør Kjetil Anders Hatlebrekke har bidratt særdeles godt til utviklingen av etterretningsfaget internasjonalt og fagforståelsen i Etterretningstjenesten.”

Han har en doktorgrad i etterretning fra King's College i London, hvor han også er senior gjesteforsker.

I begrunnelsen står det også at han i dag «kanskje er den viktigste norske stemmen i utviklingen av etterretningsfaget».

Hatlebrekke sier til VG at det var udramatisk at Stensønes trakk seg fra prosjektet.

– Vi har skrevet en god bok som vi gleder oss til blir publisert. Vi ønsker å fortelle om det som bør fortelles om etterretning, sier Hatlebrekke til VG.

ETTERRETNING: I boka skriver forfatterne om etterretningsfaget og hvordan de har jobbet med konkrete saker.

Boka vil gjennomgås

Forlaget skriver på sine nettsider følgende om innholdet i boken:

“ I «Etterretning» forteller forfatterne om konkrete oppdrag de har vært på - og om dilemmaene som møter etterretningsoffiserer i felt.”

Kommunikasjonssjefen opplyser at manuset skal gjennomgås av Etterretningstjenesten før den publiseres.

– Boka vil gjennomgås for å sikre at skjermingsverdig informasjon ikke publiseres. Det vil således ikke være noe som kan skade Etterretningstjenesten i boka og det er derfor heller ikke uforsvarlig at den gis ut, opplyser Bjergene til VG.

Hatlebrekke forteller til VG at boken er blitt godkjent for utgivelse.

– De instanser som skal kontrollere dette har gjort det, sier forfatteren.