Vedum om statsbudsjettet: − Det er en ny situasjon

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tar et nytt grep før årets statsbudsjett: Å sende signaler om innholdet i et eget foredrag. Det er en stor bekymring for at prisveksten skal bli selvforsterkende og bite seg fast, sier Vedum.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tok feil skjorte. Ja, ja.

Mikrofonsjekken til Vedum røper fra bakrommet at det går galt allerede før foredraget til finansministeren er i gang.

Finansminister Vedum har invitert til et foredrag om den økonomiske situasjonen i Norge, og bakteppet for arbeidet med statsbudsjettet som regjeringen skal legge fram 6. oktober.

Bakgrunnen er alle faktorene som på kort tid har påvirket norsk økonomi: Renteheving, økte strømpriser og økonomiske konsekvenser av Russlands krig mot Ukraina.

Finansministere har ikke for tradisjon å holde foredrag for offentligheten om den økonomiske situasjonen før fremleggelse av statsbudsjett, og det er derfor knyttet spenning til Vedums budskap.

– En ny situasjon

– Det er urolige tider og en ny situasjon. Hovedjobben til regjeringen er trygghet for folk, og det er hovedprioriteten vår nå, sier Vedum.

– Målet vårt når vi er gjennom denne perioden er at folk skal være i arbeid og at Norge også gjennom denne spesielt krevende tiden skal ha en politikk som bidrar til mindre forskjeller mellom folk.

Han påpeker at det er under ett år siden regjeringen tiltrådte.

– Det betyr at vi må gjøre andre politisk prioriteringer enn da vi lagde regjeringsplattformen, sier Vedum.

Vedum peker på næringslivets behov for arbeidskraft, og samtidig press på folks privatøkonomi.

– Bekymringen er prisveksten. Den er høy og selvforsterkende, sier han.

Samtidig er det nå kun 1,6 prosent arbeidsledighet i Norge.

Info Hva er budsjettkonferanse og augustkonferansen? Budsjettkonferansene er en viktig del av statsbudsjett-prosessen. Regjeringen møtes til budsjettkonferanse to ganger i året. Først i marskonferansen, hvor grunnlaget for arbeidet med neste års statsbudsjett blir lagt. Deretter i augustkonferansen, hvor statsrådene blir enige om et detaljert skatte- og avgiftsopplegg, og hvordan den endelige fordelingen av pengene på statsbudsjettet for det påfølgende året skal fordeles. Kilde: Finansdepartementet Vis mer

Tre prioriteringer

Vedum trekker fram tre hovedprioriteringer for statsbudsjettet i sitt foredrag:

Trygghet for folks økonomi

Nasjonal beredskap

Kontroll og omfordeling

Foredraget kommer i forkant av «augustkonferansen», et av regjeringens viktige møter før statsbudsjettet legges fram. Foredraget har fått navnet «augustforedraget», forteller Finansdepartementets kommunikasjonssjef Therese Riiser.