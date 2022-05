Grensehandelen kan øke, hvis matprisene blir høyere, tror økonomiprofessor.

Statens tilbud til bøndene: Maten blir 1200 kroner dyrere

Landbruksoppgjøret gjør maten 1200 kroner dyrere per husholdning i året. Kan gi økt grensehandel, mener professor.

Professor emeritus ved Norges miljø- og biovitenskapelige institutt Ole Gjølberg påpeker at økningen kommer på toppen av at norske forbrukere allerede har Europas dyreste mat.

– Dette kan utløse en ganske kraftig økning i grensehandelen, sier Gjølberg til VG.

Han minner om at et par millioner mennesker bor 1–2 timers kjøretur fra svenskegrensen.

– Kommer prisøkningene på kjøtt, kan mange tenkes å kjøre til Nordby eller Töcksfors for å kjøpe mat, samtidig som de handler tobakk og alkohol, sier professoren.

Statens tilbud til bondeorganisasjonene er historisk høyt. 2,7 milliarder kroner skiller krav og tilbud, ifølge statens forhandlere – og nå starter forhandlingene.

Statens forhandlingsleder Viil Søyland mener utslaget på matprisene blir «moderat».

Særlig kjøtt er billigere i Sverige.

Forskningsleder ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) Silje Elisabeth Skuland tror at hva hun kaller Vedums snitthusholdning, fint vil klare prisøkningen.

– Men har du problemer med å få pengene til å strekke til, vil enhver økt utgift, enten det er mat, strøm, drivstoff eller rente, gjøre det som var ille til litt verre, sier Skuland til VG.

Ikke nok til mat

Hun opplyser at om lag tre prosent i Norge oppgir at de det siste året ikke har hatt nok penger til å kjøpe maten de trenger. De aller fleste av dem er uten arbeid.

– For folk som er avhengig av å kjøpe matvarer på salg og reiser rundt på tikroners markeder eller over grensen for å handle billig, vil økte matpriser bli vanskelig.

Virkes bransjedirektør for dagligvare Vibeke Andersen sier at hovedorganisasjonen deler bekymringen om økt grensehandel:

– Grensehandel har negative konsekvenser for norsk økonomi gjennom tapt verdiskaping, færre arbeidsplasser og tapte avgiftsinntekter for staten, og en økning vil være uheldig.

Virke har merket seg at det planlegges for prisøkninger til forbrukerne.

– Dette kan være krevende i en tid med høyere priser på drivstoff og strøm, sier Andersen.

Den pensjonerte professoren ved NMBU sier at de siste landbruksoppgjørene ikke har ledet direkte til høyere matpriser.

– Vi har knapt hatt prisøkninger, når vi ser konsumvarer under ett. Landbruksoverføringene har økt, uten at det kommer til uttrykk i høyere markedspiser, sier Ole Gjølberg.

Forklaringen er ifølge ham at staten i stedet gir bøndene arealtilskudd og lignende.

– Det er fortsatt skattebetalerne som betaler, men det synes ikke så tydelig på prislappen i butikkene, sier professoren som har økonomi og råvareøkonomi som spesialfelt.

– Høyere enn på lenge

Han påpeker at prisøkninger på importerte varer som kaffe og sukker kommer i tillegg.

– Det blir en høyere prisøkning på mat enn vi har hatt på lenge, sier Gjølberg.

Vibeke Andersen i Virke tror en urolig tid internasjonalt,med økte priser på råvarer, frakt og energi, vil kunne prege prisbildet i 2022, også for mat og dagligvarer.

Skuland sier at frokost og matpakkeprodukter som ost og pålegg allerede er blitt dyrere og venter også at kornmangel som følge av krigen i Ukraina vil gi dyrere hvete.

Gjølberg kaller statens tilbud på 10,15 milliarder kroner for «særdeles godt, sett med bøndenes øyne».

– Det er jo så høyt at det vel kan være andre grupper som også har fått økte levekostnader og synes de fortjener kraftige tillegg, som lærere og sykepleiere.

Matprisene er en ting som er viktig for lommeboken til folk.

Renten er minst like viktig: Vil tidenes beste landbruksoppgjør kunne bidra til at rentene øker?

Kan presse renten

Nordeas rentestrateg Lars Mouland sier at 10 milliarder til bøndene isolert sett ikke vil bidra til renteøkninger, men han sier at så godt landbruksoppgjør, som kommer på toppen av annen offentlig pengebruk, kan presse renten oppover.

– Med de olje- og gassinntektene vi får for tiden, så blir det fryktelig vanskelig å holde igjen på pengebruken. Samlet risikerer vi at det bidrar til å presse prisene oppover, som gjør at rentene kan stige mer enn rentebanen som Norges Bank opererer med.

Mouland legger til:

– Det gir et signal når det er finansministeren som nå gir så mange milliarder «til sine egne». Når det er sagt, er det lønnsveksten som Norges Bank er spesielt opptatt av. Og ender årets ulike oppgjør omtrent på rammen fra industrien på 3,7 prosent, da er det trolig det viktigste med hensyn til renten.