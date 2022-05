MÅ SVARE: Advokat Kim Gerdts ved Advokatfirmaet Rogstad er prinsipalen til de tre advokatfullmektigene ved advokatkontoret som nå anklages for forsøk på klientnapping.

Advokater anklages for forsøk på klientnapping

Advokat Kim Gerdts ved Advokatfirmaet Rogstad er klaget inn til disiplinærnemnden for advokater på grunn av anklager om forsøk på klientnapping.

Den erfarne advokaten er innklaget fordi han er prinsipal og dermed ansvarlig for tre advokatfullmektiger ved advokatkontoret – som anklagene egentlig rettes mot.

Klagen til disiplinærnemnden gjelder brudd på god advokatskikk:

«En forsvarer skal ikke på eget initiativ kontakte noen for å få forsvareroppdrag, og skal ikke ta initiativ til overtakelse av forsvareroppdrag fra annen forsvarer.», kommer det frem av klagen, som VG har fått innblikk i.

I slutten av mars i år startet en ti uker lang straffesak mot åtte tiltalte menn i Oslo tingrett.

Saken dreier seg blant annet om grove bedragerier, allianser mellom en advokat og tidligere ansatt i Oslo fengsel – samt betaling til innsatte for å skaffe nye klienter, ifølge politiet.

En av de åtte tiltalte er en polsk statsborger i 40-årene. Han forsvares av advokat Ketil Magnus Berg.

I forbindelse med forberedelsene til rettssaken, hevder den polske mannen at han ved flere anledninger ble kontaktet av advokatfullmektiger fra Advokatfirmaet Rogstad, med invitasjon til uforpliktende møte.

– Jeg kontaktet advokaten min og spurte ham om hvorfor dette skjedde, sier den polske mannen til VG.

Advokat Kim Gerdts sier han tar ansvaret for det som har skjedd.

– Dersom nemden mener at det er et brudd, da skal jeg holdes ansvarlig, sier han Gerdts til VG.

Ifølge Advokatforeningen har Gerdts, som prinsipal, «...en veiledningsplikt overfor advokatfullmektigen og du har ansvaret for at advokatfullmektigen får en forsvarlig opplæring og oppfølging. Veiledningsplikten gjelder alle sider ved advokatfullmektigens arbeid.»

REAGERER: Advokat Ketil Magnus Berg ble oppnevnt som forsvarer for den polske familiefaren i begynnelsen av juli i fjor.

«Objektivt sett et brudd»

Ifølge klagen ble den polske mannen kontaktet både indirekte og direkte av advokatfullmektigene.

– Hvor det åpenbare målet har vært at å la seg bistå av ansatte ved Advokatfirmaet Rogstad. I tillegg har to andre advokater i samme sakskompleks opplyst at deres klienter også har fått henvendelser fra Advokatfirmaet Rogstad, sier mannens forsvarer til VG.

Å henvende seg til mannen var «objektivt sett et brudd» på reglene, ifølge Gerdts, men han argumenterer for at det var uaktsomt.

Fullmektigen som tok kontakt, undersøkte ikke om mannen allerede hadde advokat, noe hun burde ha gjort, forteller Gerdts.

Denne unnlatelsen, sammenhold med hennes begrensede erfaring, mener han er frifinnende omstendigheter.

– Hun burde ha sjekket dette. Men det er mitt ansvar å følge opp fullmektigene og være nøye på at de følger reglene, sier han.

– Problematisk

I den tre sider lange klagen beskrives hendelsesforløpet for kontakten mellom den polske mannen og advokatfullmektigene:

24. januar i år: Den første advokatfullmektigen tok kontakt med den tiltale mannen fra Polen via kommunikasjonsplattformen Messenger.

– Hun forklarte at hun kunne jobbe med saken min og at den var stor og alvorlig. Hun ba meg også på et uforpliktende møte. Jeg svarte at jeg skulle tenke på det og gi beskjed, sier han.

Den samme januar-dagen mottok den polske statsborgeren venneforespørsler på Facebook fra advokatfullmektigen og en annen fullmektig ved samme kontor.

– Denne dagen ble jeg også kontaktet av en venninne i Polen. Hun fortalte at den andre fullmektigen hadde skrevet til henne på Messenger om at hun så at vi var venner, at hun ønsket kontakt med meg og at jeg hadde en sak som hun var interessert i, sier han til VG.

– Hvordan opplevde du dette?

– Jeg har ikke fortalt noe til noen om straffesaken mot meg siden jeg ikke ønsket at noen skulle vite om den. Det er problematisk at venninnen min indirekte ble gjort kjent med at jeg var involvert i en straffesak, svarer han.

TILTALT: Den polske mannen i 40-årene er tiltalt i en omfattende straffesak i Oslo tingrett som startet i slutten av mars og pågår frem til midten av juni.

– Utidig og rettsstridig

Mannens forsvarer forteller til VG at klienten er tydelig på at han ikke har bedt om kontakt med Advokatfirmaet Rogstad, hverken selv eller gjennom andre.

– Han har rett til å forberede saken sin i ro og fred med sin rettsoppnevnte forsvarer, uten å bli utsatt for uønsket pågang fra utenforstående advokater. Det er derfor vi som forsvarere har retningslinjer som tydelig slår fast at slik kontakt ikke skal forekomme. Det er utidig og rettsstridig å kontakte ham uoppfordret slik han har beskrevet, sier Berg.

Gerdts sier de kontaktet den polske statsborgeren fordi en tredjeperson i det polske miljøet tok kontakt med Advokatfirmaet Rogstad og fortalte at mannen trengte advokathjelp.

– Min klient opplyser at han ikke vet hvem denne navngitte tredjepersonen er. Han gjentar også at han aldri har bedt om bistand fra Advokatfirmaet Rogstad, hverken direkte eller via andre, sier Berg.

Ifølge klagen mottok den polske mannen flere henvendelser fra advokatfullmektigen i perioden mellom 24. januar til 3. februar i år. Til slutt sende advokaten hans en e-post til dem og ba om at «den rettsstridige kontakten opp mot hans klient måtte opphøre».

– E-posten ble ikke besvart, sier forsvareren.

– Har du opplevd lignende tidligere, i andre saker?

– Jeg har ikke opplevd tidligere at en klient forteller om en slik pågang som i denne saken. Det er forhåpentligvis fordi de aller fleste advokatfirmaer forholder seg til regelverket, svarer forsvareren.

ORIENTERT: Politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt fører straffesaken mot den tiltalte familiefaren i Oslo tingrett. Politiadvokaten ble i februar opplyst om kontaktforsøkene fra advokatfullmektigene ved Advokatfirmaet Rogstad og den polske mannen.

Ragnvald Brekke er politiadvokat i straffesaken der den polske mannen står tiltalt. Han ble orientert om henvendelsene fra fullmektigene i et saksforberedende møte i midten av februar.

– Jeg kommenterte at vi ikke ønsket en slik situasjon, og at det ville være uheldig om et nytt advokatfirma kom inn på skrå på den måten. I saken vi står i nå er det lange og komplekse forberedelser, hvor vi er avhengig av god dialog med alle forsvarerne, sier Brekke til VG.

Politiadvokaten mener advokatbytter som ikke er godt forankret i klientens ønsker og interesser, kan forkludre denne prosessen.

– Slike omfattende straffesaker utløser betydelige salærkrav – gjerne med dublering av oppnevnelser for hver enkelt klient. Oppnevninger av to forsvarere for en klient medfører betydelige inntekter for advokatfirmaene, sier Brekke.

– Generelt har klientnapping vært et tilbakevendende tema de siste årene. Det er også tema i straffesaken som nå pågår i Oslo tingrett.

Gerdts sier hendelsen ikke er uttrykk for noen vanlig praksis hos Advokatfirmaet Rogstad.

– Hvordan ville Advokatfirmaet Rogstad ha reagert om advokater eller fullmektiger i andre firmaer kontaktet klientene deres på måten som klagen beskriver?

– Vi hadde reagert på samme måte, så det er helt riktig av [Berg] å reagere. Det er ikke sånn vi skal ha det – og det er heller ikke sånn vi har det heller. Vi har gjennomgått og skjerpet rutinene våre, svarer Gerdts.

Leder Ruth-Louise Osborg i Advokatforeningens disiplinærnemnd ønsker ikke å kommentere saken siden klagen ikke er avgjort.