NSM om hackerangrep: − Jevnt over alle tjenester oppe og går

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bekrefter at flere store norske virksomheter det siste døgnet har vært utsatt for tjenestenektangrep.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

NSM-direktør Sofie Nystrøm møter onsdag pressen etter at flere norske virksomheter har vært utsatt for hackerangrep.

– Per nå er fortsatt situasjonen noe uklar, vi ser at noen nettsider er trege men åpne. Og noen få har ikke fått opp nettsiden sin. Men jevnt over er alle tjenester oppe og går, sier Nystrøm til VG.

Hun sier at de store norske virksomhetene er godt forberedt på slike hendelser. Men små og mellomstore bedrifter er mer sårbare.

Ifølge Nystrøm er det tilsynelatende en prorussisk gruppering som står bak og som har annonsert dette i sosiale medier.

Det jobbes nå med å finne ut om angrepet kan knyttes til noen land, og hvilke land.

Angrepene er rettet mot en rekke store norske virksomheter, som tilbyr viktige tjenester.

NSM har sett lignende angrep i andre land, men ingen av disse har hatt langvarige konsekvenser.

NSM-direktør Sofie Nystrøm

Varslet hackerangrep

Den russiske hackergruppen Killnet har varslet at de vil gjennomføre et hackerangrep mot Norge, melder de på Telegram.

Hackergruppen har publisert et bilde av utenriksminister Anniken Huitfeldt med det som ser ut som en Maleficent-maske, fra Disney-filmen med samme navn.

Sammen med bildet står teksten:

– God morgen Norge! Alle klar til angrep!

«Mrs. Error», omtaler de Norges utenriksminister som.

Killnet er en kjent prorussisk aktør som har stått bak en rekke dataangrep til støtte for invasjonen av Ukraina.

Ifølge NSM har de brukt bilde av utenriksministeren for å skape oppmerksomhet rundt angrepet.

Onsdag formiddag er BankID og Arbeidstilsynets nettsider nede.

På BankID sine nettsider står det kun «The service is unavailable», altså at tjenestene ikke er tilgjengelige. Det er også ustabilitet i Altinn.

Også NAV er utsatt for cyberangrepet. Det bekrefter IT-direktør i NAV, Vegar Storstad.

Hackergruppen truer også Nato-sjef Jens Stoltenberg og hans familie i en melding på Telegram, skriver NTB.

– Jeg fordømmer det angrepet. Det er et angrep, sier Støre til NTB.

– Cyberangrep er en del av det moderne trusselbildet. Det er ikke vi uforberedt på, så vi har myndigheter som følger nøye med på det, og som er i stand til å få oversikt og vurdere hvordan man skal forsvare seg. Så langt jeg er informert nå i ettermiddag, så har ikke dette angrepet gjort noen betydelig skade, sier han.

Killnet hevder på Telegram å ha en kopi av Jens Stoltenbergs pass. Dette er falskt og ikke en kopi av Stoltenbergs pass, opplyser en kilde i Nato til NTB.

Advarte mot angrep

NSM ba tidligere i år norske bedrifter om å være årvåkne. Dette gjentar NSM-direktør Sofie Nystrøm onsdag.

– Norske virksomheter må beskytte seg og ha krisehåndtering og beredskapsplaner for å håndtere slike lavskala kriser, sier Nystrøm på spørsmål fra NRK.

En cyberekspert har tidligere sagt til VG at et dataangrep kan bli brukt som hevn fra Russland, dersom Norge innfører sanksjoner mot landet.

NSM gikk i februar ut og ba virksomheter ha lav terskel for å varsle myndighetene om mistenkelige forhold.