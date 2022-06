Avlyser Pride-arrangementer i flere byer – fortsatt personer PST ikke har kontroll på

Etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag anbefaler flere politidistrikter at planlagte Pride-markeringer blir avlyst. PST jobber fremdeles med å få oversikt over trusselnivået.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

PST-sjef Roger Berg sier tirsdag ettermiddag at det fortsatt er personer som de ønsker å få en avklaring på i tilknytning til det høye trusselnivået i Norge.

– Det er fortsatt personer som vi forsøker å få en avklaring på, hvor de befinner seg og hva deres intensjoner er og om de planlegger noe.

– Hvor mange er det ikke kontroll på?

– Det kan jeg ikke si noe om. Det vil være detaljinformasjon som er veldig uheldig å belyse. Vi jobber på spreng for å avklare og bli tryggere, slik at vi kan ta ned trusselnivået i Norge.

Mandag kveld var det planlagt en støttemarkering på Rådhusplassen etter masseskytingen. Politiet gikk timer før arrangementet ut og frarådet folk å møte opp, før det senere ble avlyst av arrangøren. Politiet og PST har fått kritikk for håndteringen.

PST-sjef Roger Berg

På spørsmål om PST tar selvkritikk, svarer Berg følgende:

– Det er ikke vi som har kommunisert med komiteen. Vi har kommunisert med politiet og jeg ser at helheten i vår kommunikasjon til politiet og kanskje til Pride-komiteen burde vært bedre. Det oppsto tvil og usikkerhet.

– Vil du rette en beklagelse basert på kommunikasjonen?

– Jeg syns det er for tidlig å rette en beklagelse. Vi står midt i en situasjon der vi gjør alt vi kan for å hindre fremtidige terrorhandlinger, og da er ikke tiden inne for å gå ut å beklage. Vårt fokus er hundre prosent på å forebygge at ny terror skjer i Norge, og da må vi få gjøre den jobben på en skikkelig måte, så får vi heller komme tilbake til en eventuell beklagelse.

– Har skeive i Norge grunn til å føle seg utrygge?

– Vi snakker ikke bare til det skeive miljøet. Vi snakker til hele Norges befolkning når vi innfører nasjonalt trusselnivå fem. Det er mange som er utsatt, inklusive det skeive miljøet.

Saken oppdateres.

1 / 9 Aurora Aven (23) Emilie Stang (24) feirer kjærligheten mandag kveld på Rådhusplassen. forrige neste fullskjerm Aurora Aven (23) Emilie Stang (24) feirer kjærligheten mandag kveld på Rådhusplassen.

Vest politidistrikt går ut og fraråder alle Pride-markeringer, det bekrefter leder Gunnar Fløystad i fellesoperativ enhet i Vest politidistrikt til VG.

En skeiv solidaritetsmarkering i Bergen er besluttet utsatt som bakgrunn i Vest politidistrikts avlysning. Festivalsjef for Regnbuedagene i Bergen Joakim Aadland sier til VG at han har respekt for politiets arbeid.

– Det er veldig syns når så mange har lyst og behov for å møtes. Vi utsetter nå frem til trusselnivået er lavere enn det er i dag.

Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt opplyser at det tirsdag har vært et nytt møte med politidistriktene, PST og Politidirektoratet. Der ble det redegjort for trusselsituasjonen.

– Der redegjorde PST for en uavklart trusselsituasjon rettet mot Pride-arrangementer akkurat nå, sier Fløystad, og legger til:

– De anbefalingene som ble gitt der, ble gitt fordi man vurderer det som en fare for liv og helse hvis det gjennomføres denne type arrangementer akkurat nå.

Fløystad sier at han synes det er forferdelig trist å måtte gå ut med denne anbefalingen.

– Dette handler om demokrati og frihet. Det er helt forferdelig, men det jobbes veldig intenst med å finne utav dette nå.

Flere anbefaler avlysning

Hittil har Politiet i Nordland, Sørøst, Vest og Agder bekreftet at de planlagte Pride-arrangementene denne uken er anbefalt avlyst.

– Innbyggernes trygghet er det viktigste og slik trusselsituasjonen er nå kan vi ikke garantere for sikkerheten dersom Pride-arrangementet gjennomføres, skriver politiet i Nordland i en pressemelding.

Nestformann i Mo i Rana Pride, Ørjan Torbergsen, sier de tirsdag formiddag plutselig fikk beskjed om at markeringen blir anbefalt avlyst.

– Jeg tror folk vil møte uansett. Vi ønsker ikke å gjemme oss i egen by, og vi føler oss ikke utrygge i Mo i Rana, sier Ørjan Torbergsen til VG.

Ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie oppfordrer folk til å følge politiets anbefalinger om å ikke delta i kveldens Pride-arrangement.

– Vi må følge politiets anbefaling

I Sandefjord er også den planlagte Pride-paraden utsatt etter anbefaling fra Sørøst politidistrikt.

– Vi har alle behov for å komme sammen etter en slik grusom hendelse, derfor er det veldig trist at vi ikke får mulighet til det grunnet sikkerhet. Vi må følge politiets anbefalinger, men vi kommer sterkere tilbake, kampen er ikke over, sier arrangør Charlotte Jahren Øverbye til VG.

– Vi har lagt oss på samme linje som politiet i Oslo. På bakgrunn av trusselsituasjonen vi har nå, og en uavklart situasjon som retter seg mot det skeive miljøet, anbefaler vi utsettelse inntil videre, sier stabssjef Glenn Rhodén i Sørøst politidistrikt til VG.

Han avkrefter at denne vurderingen er tatt på bakgrunn av en konkret trussel mot akkurat denne paraden, men at det handler om trusselbildet PST beskriver og den uavklarte situasjonen.

Info Status på noen av landets Pride-arrangementer: Mo i Rana trosser politiets anbefaling og gjennomfører sitt arrangement.

Prideparaden i Sandefjord på onsdag er avlyst.

Prise-markringen i Kristiansand tirsdag er avlyst.

Trondheim pride-markeringen tirsdag. gjennomfører pride-markeringen tirsdag.

Tynset avlyser pride-arrangementet Fjellfri, ifølge Ordføreren iavlyser pride-arrangementet Fjellfri, ifølge Tynsetingen

Trysil Pride gjennomfører sitt arrangement.

Bergen utsetter sin solidaritetsmarkering. Vis mer

Politiet i Agder følger Politidirektoratet (POD) sine råd og anbefaler at alle arrangementet i Agder som er knyttet til Pride utsettes inntil videre.

– Vi har hatt tett kontakt med PST og POD for oppfølging etter det vi antar var en terroraksjon rettet mot det skeive miljøet i Oslo natt til lørdag. Agder politidistrikt støtter POD sine anbefalinger, og råder arrangørene av alle planlagte Pride- arrangement og støttemarkeringer som skulle vært avviklet i dag til å utsette disse inntil vi har en mer avklart situasjon, opplyser politimester Kjerstin Askholt i en pressemelding.

Fædrelandsvennen melder at Kristiansand dropper Pride-markering tirsdag.

– Vi har fått en god redegjørelse av vurderingsgrunnlaget til politiet i Agder og PST. Rådet fra dem har vært at vi ikke arrangerer noen markering i kveld. Basert på den informasjonen vi har fått, høres det fornuftig ut å la være, sier lederen i FRI Agder, Åge Bjelland til avisen.

Flere steder uavklart

I Grimstad sier leder for Grimstad Pride, Frida Marthea Kocian, til VG at de venter på avklaring fra Agder politidistrikt og politiet lokalt i Grimstad. Hun opplyser om at Grimstad Pride tar sikte på gjennomføre arrangementene som er planlagt lørdag 02. juli.

– Jeg tenker at vi må lytte til politiets anbefalinger og råd. Hvis det er ting vi kan gjøre, som å korte ned på ting eller gjøre andre tiltak som gjør sikkerheten lettere å ivareta for politiet, kommer vi til å gjøre dette.

Festivalsjef i Arctic Pride, Lars Kaupang, forteller at også organisasjonene Fri Troms og Finnmark, Skeiv Ungdom og Arctic Pride skal i dialog med politiet og kommunen. Her planlegges det et arrangement i helgen, men detaljene er foreløpig ikke klare.

Trosser anbefaling

Leder for Trysil Pride, Lisanne Freudenberg, sier til VG at helgens arrangementer vil gjennomføres som planlagt. Hun forteller at de har fått anbefalt å avlyse arrangementet av politiet, men har sagt at de kommer til å kjøre på.

– Vi forventer at politiet gjør en innsats for å sikre arrangementet, som vanlig. Pride-arrangementet vil være et kraftig signal til de som ønsker oss død om at slik skal det ikke være i Norge. Det er vi som bestemmer, ikke en enkeltperson.

Freudenberg sier også at mange har lyst til å feire. Hun mener det er bedre å gjennomføre et organisert arrangement, enn at mange møter opp uten at det er organisert.

Politimester Johan Brekke i innlandet sier de kjenner til arrangørens beslutning.

– Vi har satt på en ekstra patrulje i Trysil, basert på at det er et arrangement som går, til tross for vår anbefaling.

PRIDE: Minnemarkering på Rådhusplassen mandag etter terrorangrepet i Oslo natt til lørdag

Forstår at kommunikasjonen kan oppfattes som uklar

Politiet i Oslo skriver på Twitter at situasjonen fortsatt er uklar og at den har endret seg hele tiden, i etterkant av skytingen.

– Derfor har politiets anbefalinger også endret seg de siste dagene, noe vi forstår at kan oppfattes som uklar kommunikasjon, skriver politiet.

På bakgrunn av informasjon fra PST og at det skeive miljøet er en del av fiendebildet til ekstreme islamister, var derfor politiets klare anbefaling at Pride-arrangement i Oslo utsettes inntil videre.

– Dette gjelder også eventuelt andre Pride-arrangement andre steder i landet. Denne hypotesen har styrket seg siden lørdag, skriver politiet.

Mandag måtte arrangørene avlyse Pride-markeringen på Rådhusplassen i Oslo to timer før den skulle avholdes.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sa da at de fryktet en følgehandling, og at de har «bestemte personer i kikkerten».

Likevel var det over tusen som møtte opp.

Rettet: I en tidligere versjon av saken sto det at Regnbuedagene i Bergen var utsatt. Dette var ikke riktig. Det var en skeiv solidaritetsmarkering som ble utsatt. Dette ble rettet den 28.02.2022 klokken 16:36 .