Korrupsjonssak mot DNB: Utpekt bakmann var allerede under etterforskning

En tidligere DNB-ansatt er utpekt som bakmann i korrupsjonssaken mot DNB. Han har vært etterforsket i tre og et halvt år av Oslo-politiet i en annen korrupsjonssak mot DNB.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tidlig om morgenen onsdag 6. april i år aksjonerte Øst politidistrikt og pågrep tre menn. De ble alle siktet for grov korrupsjon og grovt bedrageri.

En fjerde person ble pågrepet tre uker senere: den antatte bakmannen.

Han er tidligere ansatt i DNB.

Også to av de andre siktede er ansatt i DNB. Den ene jobber som kunderådgiver og den andre har en lederstilling i en DNB-filial.

– Erkjenner bedrageri

Politiadvokat Jørn Johannessen Lyche i Øst politidistrikt opplyser at politiet etterforsker mellom 20 og 30 lån.

– Det totale lånebeløp kan komme på over 100 millioner kroner, sier Johannessen Lyche.

Den tidligere DNB-ansatte ble fredag varetektsfengslet i fire nye uker.

– Under fengslingsmøtet erkjente han delvis straffskyld for bedrageri, men ikke korrupsjon, sier politiadvokaten.

Mannen forsvares av advokat Fredrik Berg i Fend Advokatfirma.

– Jeg har ingen kommentarer, svarer Berg.

Manglende ressurser

Den antatte bakmannen har vært under etterforskning for grov korrupsjon i tre og et halvt år i en annen korrupsjonssak. Ansvarlig for denne etterforskningen er Oslo politidistrikt.

– Han ble anmeldt til politiet av DNB i desember 2018. Han ble anmeldt for korrupsjon og bedrageri i forbindelse med at han har behandlet saker om boliglån, sier politiadvokat Kristin Rusdal i Oslo-politiet.

Rusdal har vært påtaleansvarlig for denne etterforskningen.

– Den lange saksbehandlingstiden skyldes at vi ikke har hatt tilstrekkelige etterforskningsressurser å sette på saken, sier Rusdal, og legger til:

– I denne saken er det fem personer som er avhørt som mistenkt, den tidligere DNB-ansatte og fire andre personer, sier politiadvokaten.

– Likner ikke

Rusdal har også vært påtaleansvarlig i Nordea-saken, som har fått mest oppmerksomhet i media. I denne saken er åtte personer siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til grov korrupsjon. Fire av de siktede er ansatte i Nordea.

Politiadvokaten opplyser at saken fra 2018 ikke likner på Nordea-saken.

– Det er alt jeg kan si. Det gjenstår etterforskning og det er ikke alt de mistenkte er blitt konfrontert med, sier Rusdal.

– Funnet nye bevis

Politiadvokat Jørn Johannessen Lyche opplyser at tre av de siktede personene fortsatt sitter i varetekt.

– Kunderådgiveren har nektet å forklare seg og sitter fortsatt varetektsfengslet, sier Johannessen Lyche.

Den andre DNB-ansatte har forklart seg i avhør og er løslatt, opplyser politiadvokaten.