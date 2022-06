VIL MARKERE: Eivind Rindal mener vi ikke kan la frykten styre oss og reagerer kraftig på politiets råd om å avlyse Pride-markeringer.

Reagerer på Pride-avlysninger: − Ekstremt problematisk

Etter at Eivind Rindal (34) overlevde 22. juli-terroren, samlet hele landet seg i rosetog. Tirsdag arrangerte han en av få offisielle Pride-markeringer etter masseskytingen i Oslo.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Til tross for at Pride-arrangementer landet over ble avlyst som følge av Politidirektoratets anbefalinger, har det vært markeringer i både Trondheim og Mo i Rana etter masseskytingen.

Her har de respektive politidistriktene gitt forskjellige anbefalinger til arrangørene - selv om de har vært i det samme møtet med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og fått den samme anbefalingen om utsettelse fra politidirektøren.

Onsdag snudde politidirektoratet:

– En nasjonal anbefaling om utsettelse av Pride-arrangementer opphører, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Bakgrunnen er at PST samme dag nedjusterte trusselnivået i Norge fra det eksepsjonelt høye nivå fem til nivå fire (høyt). Politiet har likevel besluttet å opprettholde nasjonal bevæpning.

– Faren for følgehandlinger eller inspirerte angrep gjør at politiet fortsatt vil være midlertidig bevæpnet, skriver de i en annen pressemelding onsdag.

Se video – PST om trusselsituasjonen:

Trøndelag mot strømmen

Tirsdag var Trøndelag det eneste politidistriktet som mente at Pride-markeringer var trygt selv om politiet sentralt anbefalte å avlyse. Det får leder i Tondheim Pride, Eivind Rindal, til å reagere:

– Jeg sliter med å se at trusselbildet på for eksempel Tynset skal være mer utfordrende enn i Trondheim. Vi må se at det er forskjell på situasjonen i Oslo, og den som er i Bergen, Trondheim, Stavanger og en rekke mindre steder.

Rindal er selv skeiv og fortalte til NRK at han befant seg like ved London Pub da skytingen startet natt til lørdag.

Han sier at mange skeive lever med en reell trussel hver eneste dag.

– Vi kan ikke la den frykten styre oss, hvis vi ikke er synlige vil hatet og transfobien øke i samfunnet, sier han.

I RETTEN: Utøya-overlevende Eivind Rindal var på plass i Oslo tingrett under domsavsigelsen mot Anders Behring Breivik i august 2012.

Da politiet mandag anbefalte å avlyse Pride-markeringen i Oslo fikk Rindal en følelse av at tiden ble skrudd tilbake.

– Det gir en følelse av at vi må vaske bort Pride-sminken og gå inn i det mørke skapet og være skeiv privat. Sånn var det før fordi vi fryktet forfølgelse og vold, vi kan ikke – i 2022 – gå og gjemme oss, sier han og fortsetter:

– Jeg var en av dem som overlevde terroren 22. juli. Skeive nektes nå å ha sitt rosetog. Det er ekstremt problematisk.

Selv om markeringen var avlyst – strømmet det til mennesker på Rådhusplassen i Oslo:

Vest snur: Vil ikke anbefale utsettelse

PSTs beslutning om å senke trusselnivået fikk Vest politidistrikt til å snu angående sin anbefaling om å avlyse Pride-markeringer.

– Vi vil ikke gå inn med en anbefaling om at det ikke skal arrangeres, sier Gunnar Fløystad, leder for felles operativ enhet i Vest politidistrikt til Bergens Tidende, kort tid etter PSTs pressekonferanse.

Vest er så langt det eneste politidistriktet som har gått ut og sagt at de trekker anbefalingen om å avlyse.

Da VG snakket med alle landets politidistrikt tirsdag kveld, sa imidlertid samtlige at de fulgte rådene sentralt. Med unntak av Trøndelag.

Trøndelag: Vanskelig beslutning

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt sier Trøndelag politidistrikt har jobbet grundig med å vurdere trusselsituasjonen og hvordan de kunne sikre arrangementet tirsdag.

– Vi har hatt en tragisk hendelse knyttet opp til en sårbar gruppe. Da synes jeg faktisk det var viktig at vi gjorde alt vi kunne for å ha en støttemarkering, sier han til VG.

Han vil ikke kommentere vurderingene gjort av andre distrikter.

– Jeg har respekt for Politidirektoratet sine anbefalinger, og tatt dem på alvor og jobbet veldig grundig med det. Det gjør det ekstra vanskelig å ta beslutningen.

MOT STRØMMEN: Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt besluttet at politiet skulle bruke nødvendige ressurser på å trygge markeringen i Trondheim.

Frykter folk blir forvirret

Leder av Mo i Rana Pride, Margrethe Møllevik, er redd innbyggere kan bli forvirret når politidistriktene vurderer sikkerheten ulikt.

De trosset Nordland politidistrikts anbefalinger om å avlyse tirsdag.

– Det var veldig fint. Mye klemming, mange tårer og mange smil. Det var mange som hadde behov for å møtes og synes det var godt, sier Møllevik til VG.

1 / 2 STOLT: Margrethe Møllevik (i midten) sammen med Ørjan Torbergsen og Jill Larsdottir under pridemarkeringen i Mo i Rana. MO I RANA: Ved 22. juli-minnesmerket ligger en oppfordring om å tviholde på kjærligheten. forrige neste fullskjerm STOLT: Margrethe Møllevik (i midten) sammen med Ørjan Torbergsen og Jill Larsdottir under pridemarkeringen i Mo i Rana.

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland viser til at de fulgte anbefalingen fordi PST hadde hevet trusselnivået til nivå fem, det aller høyeste.

– Det er vanskelig å forklare hva som ligger bak denne vurderingen når vi ikke kan gå ut med noen detaljer, men jeg ber folk stole på at det er en grunn til at PST anbefaler å utsette Pride-arrangementer, skriver hun til VG.

– Politiet skulle helst sett at politiets anbefalinger om å utsette arrangementet ble fulgt.

MO I RANA: Fra gågata og ned til Havmannen gikk flere hundre ranværinger i solidaritet til Oslo.

Har fått kritikk

PST og politiet har fått kritikk for håndteringen av markeringene. Tirsdag spurte VG om PST-sjef Roger Berg tar selvkritikk:

– Jeg ser at helheten i vår kommunikasjon til politiet og kanskje til Pride-komiteen burde vært bedre. Det oppsto tvil og usikkerhet, sa Berg og refererte til Pride-komiteen i Oslo.

På spørsmål om hvordan situasjonen er annerledes nå, enn før rosetogene etter 22. juli, svarte Berg:

– Etter 22. juli var det også vurderinger om hvilke arrangementer som skulle gjennomføres ut i fra datidens vurdering. Jeg var også på jobb den gang, og de første helgene hadde vi mye sikkerhet rundt rosetogene, og hadde bekymringer rundt det.

– Vi har erfart mye på disse årene og har hatt flere terrorhandlinger. Vi har sånn sett utviklet hvordan vi gjør dette. For å sikre Pride-paraden er det stort krav til politiet om at det skal gjøres på en forsvarlig måte med risikovurderinger.

Se video – møter drapsmannen ansikt til ansikt: