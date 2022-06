BLOMSTER: Folk legger ned blomster og Pride-flagg på åstedet.

Folk samler seg ved åstedet: − Sjokkert

C.J. HAMBROS PLASS, OSLO (VG) Mange mennesker har lørdag samlet seg ved åstedet for masseskytingen i Oslo natt til lørdag, der to mennesker ble drept og over 20 skadet.

Mennesker i alle aldre samler seg, og folk er veldig stille. Mange omfavner hverandre og gråter. Det er en stillhet over C. js Hambros Plass. Også mange utenlandske pressefolk har funnet veien. Mange legger ned blomster, tenner lys og setter ned Pride-flagg. Det er veldig varmt i hovedstaden, men det hindrer ikke mennesker i å møte frem for å vise respekt.

Folkemengden er blitt så stor at det er vanskelig for trikker og biler å passere.

Samtidig er et spontant Pride-tog på vei gjennom Oslo sentrum mot åstedet.

Skytingen skjedde ved de to pubene Per på Hjørnet og London Pub. Sistnevnte er Oslos mest kjente homsebar.

Politi og brannvesen jobber fortsatt på området.

Lørdagens planlagte Pride-parade er avlyst etter anbefaling fra politiet.

RYSTET Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og kona Linn Therece Kristoffersen.

Forsvarssjefen på åstedet: – Sjokkert

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og kona Linn Therece Kristoffersen var blant dem som tok turen til åstedet lørdag morgen.

Kristoffersen forklarer til VG at han fikk nyheten om masseskytingen da han våknet kl. 06.

– Jeg ble sjokkert og trist, sier han.

– Vi hadde gledet oss til Pride-paraden. Forsvaret har også hatt stand i Pride-parken. Og så kommer det én person og angriper det vi skulle gå i toget for.

Han og kona bestemte da i stedet å gå en tur til åstedet.

– Vi ville vise respekt, sier Kristoffersen.

– Har du forståelse for at paraden er avlyst?

– Vi stoler på politiets vurdering, svarer forsvarssjefen.

Ekteparet er ikke direkte berørt av hendelsen.

– Ikke som vi vet om, sier Linn Therece Kristoffersen.

Politiet har oppgitt hatkriminalitet som mulig motiv.

– Dette er helt horribelt. Vi skal feire likeverd og frihet, og så skjer dette i Norge. Dette viser at vi fortsatt har en vei å gå, sier Linn Therece Kristoffersen.

VG har snakket med mennesker som legger ned blomster. Mange gråter.

– Jeg er ikke direkte berørt, bare veldig, veldig lei meg, sier en kvinne.

Elin Stillingen (50) fra Gan utenfor Festund hadde tatt turen til hovedstaden for å ferie Pride-helg. Hun havnet midt i situasjonen natt til lørdag.

– I dag synes jeg hele verden suger, sier Stillingen til VG dagen derpå.

Hun har møtt opp på åstedet og holder fortsatt på å fordøye det hun opplevde. I noen dramatiske minutter var 50-åringen sikker på at hennes siste time var kommet.

