IKKE RELEVANT: Sps Geir Pollestad mener det ikke er noe poeng å bygge ut kraftlinjer mellom nord og sør for å få prisene ned nå.

Sp-topp om nye kraftlinjer mellom nord og sør: − Meningsløst tiltak

Det haster med strøm-tiltak, men flere nye kraftlinjer for å utjevne prisene mellom nord og sør er ikke et av dem, mener Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I den situasjonen vi står i nå, så mener jeg at det å bygge ut kabler mellom nord og sør er et helt meningsløst tiltak. Det er et blindspor, sier Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet.

Mens strømprisene i Sør-Norge er rekordhøye, er prisene i Nord-Norge og Trøndelag historisk lave.

«Dypt urettferdig»

Det omtalte Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) som «dypt urettferdig» forrige uke. Hun leder et Ap-utvalg som skal utforme en ny energipolitikk.

Samtidig skriver Ap-nestleder Bjørnar Skjæran i en kronikk hos Nordnorsk debatt at partiet ikke vil følge oppfordringen om å bygge strømkabler fra Nord- til Sør-Norge.

VIL IKKE: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

Det mener altså heller ikke Pollestad at regjeringen bør prioritere:

– Rent prinsipielt ønsker jeg like og lave strømpriser i hele landet. Det gjelder da også utjevning av nettleie og strømnettet, sier han.

Men han viser til de ti kravene Sps stortingsgruppe stilte til regjeringen i begynnelsen av forrige uke.

– Det er helt åpenlyst at grunnen til at vi ikke har tatt med kabler mellom nord og sør, er at vi ikke ønsker å gjøre noe med situasjonen nå. Det hjelper næringslivet i sør ingenting at det blir dyrere i nord.

Statnett har på sikt planer som kan redusere de såkalte «flaskehalsene» mellom nord og sør. De har ansvaret for transmisjonsnettet, som binder strømnettet i ulike områder i Norge sammen. Les mer om hva de sier om prisforskjellene i denne saken.

– Ikke relevant å ta stilling til

Pollestad sier en utjevning av priser mellom nord og sør ville gi betydelig høyere priser i nord, og ikke avhjelpe situasjonen særlig i sør, slik det er nå.

– Men dere har heller ikke kommet med krav om å vente?

– Nei, prosjektet innenlands nettbygging tar så lang tid at det er på en måte ikke relevant å ta stilling til. Min mening, og Senterpartiets, er at det er ikke et av de prioriterte tiltakene. Det er mange ting en heller bør gjøre, og det er kanskje aller viktigst å utjevne priser mellom øst og vest.

Han sier situasjonen ellers er mer sammenliknbar mellom øst og vest, enn mellom nord og sør.

– Jeg tror mange i næringslivet kjenner på at de konkurrerer veldig mye i det samme markedet. Lengst nordpå har du såpass mye avstandsulemper at det å ha billig strøm tror jeg er bra for næringslivet i nord, sier han.

– Men at man i Stavanger har en pris som er betydelig høyere enn Oslo - der må vi se på om vi på kort sikt kan gjøre noe som fjerner de prisforskjellene.