KOLLAPS: En lastebil og en personbil kjørte over Tretten bru da den kollapset mandag morgen. Førerne av disse kom begge fysisk uskadet fra hendelsen. KOLLAPS: Dronebilder fra stedet viser store materielle skader. Like ved går E6, som er stengt som følge av ulykken. KOLLAPS: Mandag har flere statlige aktører vært på befaring ved Tretten bru, og det er igangsatt en ekstern granskning av hendelsen.

Forbund krever vedlikeholdsløft: − Her lukter det skandale

TRETTEN/OSLO (VG) Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) er bekymret for vedlikeholdet av norske veier etter brokollapsen på Tretten. Direktøren krever bedre tiltak for «fabrikkgulvet» til titusenvis av yrkessjåfører.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Flaks gjorde at ingen kom fysisk til skade, skriver Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) i en pressemelding.

Administrerende direktør Geir A. Mo sier at han forventer en grundig rapport som kartlegger årsaken bak brokollapsen.

I pressemeldingen peker han på at den nå kollapsede broen på Tretten er relativt ny:

– Den forrige broen sto der siden 1895, men denne nye holdt bare i ti år. Her lukter det skandale, sier Mo i pressemeldingen.

Han viser også til Perkolo-broen som kollapset i 2016, som hadde samme konstruksjon som Tretten bru.

Etter mandagens ulykke krever NLF et løft på vedlikehold av norske veier og broer. Årsaken til brokollapsen er foreløpig ikke kjent, men en ekstern gransking er igangsatt.

DIREKTØR: Geir A. Mo i Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) ønsker økt fokus på veisikkerhet for yrkessjåfører.

Utover pressemeldingen har VG ikke lyktes i å få ytterligere kommentarer fra Mo.

– Dagens regjering og storting kan ikke lenger gamble med folks sikkerhet på broer og veier, men må sørge for et historisk løft for å ta igjen det enorme etterslepet vi har på riks- og fylkesveier, sier Mo.

– Vi snakker om hundrevis av milliarder kroner for å ta igjen generasjoner med politisk vanstyre på disse områdene.

Mandag kveld har det ikke lyktes VG å få en kommentar fra samferdselsdepartementet.

Tidligere på dagen var derimot samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på befaring ved den kollapsede broen. Da understrekte han blant annet viktigheten av å gjøre grundige inspeksjoner på stedet.

– Det er ingen som kan garantere trygghet for at ingenting kan skje i fremtiden, men utgangspunktet er at norske veier og norske broer er trygge, sa han.

– Jeg trodde jeg skulle dø

En personbil og en lastebil var på vei over da Tretten bru kollapset mandag morgen. Førerne av disse kom begge fysisk uskadet fra hendelsen.

I personbilen satt Mari Slåen (24) som var på vei til sin første skoledag som lærer da broen kollapset under henne. Hun kom seg i sikkerhet på egen hånd etter å ha klatret ut av bilen og oppover rekkverket.

– Det var helt forferdelig. Jeg så broen knekke, sa hun til VG etter hendelsen.

I lastebilen var Terje Brenden som ble sittende fast i førersetet. Han ventet i rundt en time før luftambulansen var på plass for å hente ham ut.

REDDET: Lastebilsjåfør Terje Brenden satt fast i førersetet i en time før luftambulansen var på plass.

Brenden jobber for transportselskapet Sigurd og Ola Grimstad, som er medlem av NLF.

Til Lastebil.no, som drives av forbundet, beskrev lastebilsjåføren hendelsen slik:

– Jeg var midt på broen da jeg merket noe på bilen, nesten som om den hadde punktert. Så begynte asfalten å bølge opp og ned foran meg, nesten som du ser et jordskjelv. Plutselig ble det så bratt at jeg kom ikke lenger.

– Jeg trodde jeg skulle dø, men min tid var ikke kommet, sa Brenden.

Krever bedre arbeidsforhold for yrkessjåfører

NLF-direktør Mo uttrykker stor bekymring knyttet til norske yrkessjåførers arbeidsforhold. De kan ikke risikere liv og lemmer i arbeidet sitt, mener han:

– Folk kan bli redde for å gå på jobb, og utrygge veier påvirker også det psykososiale. Konsekvensen er færre sjåfører i en allerede presset næring, som igjen setter viktige forsyningslinjer i fare, sier Mo i pressemeldingen.

DRAMATISK: Forbipasserende ser bort på broen som kollapset i Gudbrandsdalen mandag morgen. DRAMATISK: Føreren av lastebilen måtte hentes ut med luftambulanse, men kom fysisk uskadd fra ulykken. DRAMATISK: Tretten bru er laget av limtre. I 2016 kollapset en bro med samme konstruksjon lenger nord i Innlandet, men årsaken bak mandagens kollaps er foreløpig ikke kjent.

Mo peker på en rapport som Vegdirektoratet lanserte i april, som slo fast at 5.600 broer på norske riks- og fylkesveier har skader som reduserer trafikktryggheten.

Ifølge rapporten har 342 av disse broene skader med en «vesentlig konsekvens» for trafikksikkerheten, skrev NRK i april.

– Hadde det vært et bedriftsbygg som hadde hatt samme dårlige standard, hadde det blitt stengt på dagen. Dette gjelder tydeligvis ikke for norske veier, som også er fabrikkgulvet til titusener av yrkessjåfører, sier Mo i pressemeldingen.