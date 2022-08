REAGERER: Inger Brokka de Ruiter, leder i Agder SV, ber ordfører i Arendal ta hendelsen mellom Danby Choi og politiet opp til justisministeren.

Ber om at politihendelse legges frem for justisministeren

Leder i Agder SV reagerer sterkt på at Subjekt-redaktør Danby Choi ble stoppet av politiet på åpen gate under Arendalsuka. – Må kunne forvente at det ikke er fnugg av rasisme, sier Inger Brokka de Ruiter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Redaktør i Subjekt, Danby Choi, ble bedt om å vise legitimasjon av politiet på åpen gate under Arendalsuka tirsdag. Politiet forklarte det med at de var nysgjerrig på «hvor han kommer fra».

– Mitt utseende kan ikke være grunnen til at de skal sjekke meg, uttalte Choi til VG, og mente politiet skyldte ham en unnskyldning eller en forklaring.

Leder i Agder SV og bystyremedlem for Arendal SV, Inger Brokka de Ruiter, sier til VG at hun reagerer sterkt på måten Choi ble møtt på i Arendal.

– Jeg vil be om at Arendalsuka med ordføreren i spissen, legger denne hendelsen frem for justisministeren, sier Brokka de Ruiter, som også har uttalt seg til Agderposten.

– Ikke en respektfull måte

Brokka de Ruiter sier det er ekstra krevende å høre om slike hendelser med historien som er i Arendal.

– Med Arne Myrdal og Folkebevegelsen mot innvandring. Vi er en antirasistisk sone på alle måter.

– Vi må forvente at det ikke er fnugg av rasisme og fremmedfrykt, eller mistanke om det i politiet.

Tirsdag uttalte PST at etterretningstrusselen på Arendalsuka er høy, og at de regner med at personer som jobber for utenlandske etterretningstjenester vil være til stede.

Politiet som stanset Choi, pekte på høy sikkerhet på arrangementet og at det innebar at de måtte prate med de de var nysgjerrige på.

UMUSIKALSKT: Subjekt-redaktør Danby Choi mener politiet må ta kurs i hvordan de snakker med folk.

Brokka de Ruiter understreker at sikkerhet er viktig, men at det også er deres oppdrag å møte mennesker på en respektfull måte.

– «Hvilket land kommer du opprinnelig fra?» er ikke en respektfull måte. Choi er raus nok til å si at man kunne tilbudt kurs. Jeg mener at vi i 2022 må kunne forvente at dette er en del av kunnskapen til politiet og at slikt ikke skal skje.

Politimester i Agder, Kjersti Askholt, sier til VG at SV-politikeren står fritt til å be om å løfte saken.

– Sett fra mitt ståsted hadde jeg imidlertid satt pris på om Brokka de Ruiter heller hadde tatt kontakt meg, slik at jeg kunne gitt henne svar på det hun lurer på. Hun er hjertelig velkommen til en samtale.

– Dersom dette løftes opp til justisministeren, skal jeg og politidistriktet selvsagt bistå med faktum i saken.

– Politimesteren har ikke skjønt noe

Askholt har tidligere beklaget overfor Choi og personen han ble stoppet sammen med.

– Slik jeg har fått det referert fremstår det som uheldig med de to norske statsborgerne som her ble kontrollert. Jeg vil derfor beklage opplevelsen som de to hadde. Dersom de to ønsker det, vil jeg gjerne møte dem for en prat og gjennomgang av saken, uttalte hun til VG tidligere denne uken.

Akhenaton de Leon, daglig leder i Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD), reagerer både på hendelsen som fant sted tirsdag, og politiets beklagelse.

– Politimesteren har ikke skjønt noe. Hun beklager at to norske statsborgere har blitt kontrollert, men ikke at to personer har blitt stoppet på bakgrunn av utseende. Dette er etnisk profilering i praksis, og det er faktisk ulovlig i Norge, sier de Leon .

ENDRING: Daglig leder i OMOD, Akhenaton de Leon, ønsker seg en kvitteringsordning.

De Leon mener politiet går frem på feil måte under kontrollene.

– Den mest effektive formen for kontrollvirksomhet er kunnskapsbasert, ikke fordomsbasert. Denne typen tilnærming gir dårlige resultater, og bryter ned tillitten til politi som institusjon.

OMOD har jobbet for en kvitteringsordning i politiet i snart 30 år. Ordningen innebærer at alle som blir kontrollert, skal kunne få en kvittering som sier hvorfor man ble stoppet.

– Er politiet i Arendal pålagt å loggføre deres kontrollvirksomhet? Vil politimesteren støtte loggføring og innføring av en kvitteringsordning ved alle politikontroller. Disse tiltakene kan forebygge etnisk profilering og gir bedre målrettede kontroll med bedre resultater, sier de Leon.

Politimesteren: Ikke på grunn av utseende

Politimester Askholt sier politiet har hatt en grundig gjennomgang av hendelsen.

– Og jeg vil gjenta at det i denne aktuelle kontrollen var en uheldig formulering, og dette er tatt opp internt. Så er det viktig for meg å få frem at det i denne konkrete kontrollen var to norske statsborgere som ble kontrollert samtidig, ved at det ble tatt en ID-sjekk.

– Den ene personen hadde et nordisk utseende og den andre personen hadde et ikke-nordisk utseende, sier Askholt.

Hun sier at de to ikke ble undersøkt på grunn av utseendet.

– Det var andre grunner for at denne og andre kontroller ble gjennomført, det er grunner jeg dessverre ikke har mulighet til å konkretisere for offentligheten, annet enn å understreke at politiet etter vårt syn hadde en klar hjemmel til å gjennomføre den og de andre kontrollene.

Info Politimesteren: Slik jobber politiet under kontroll Politimester i Agder, Kjersti Askholt: Det er situasjonen som avgjør hvordan politiet jobber under slike kontroller. Personers adferd, mistenkelige sekker eller bager og andre elementer kan være årsaker til at politiet ønsker å foreta en kontroll. Det er politiloven som regulerer denne aktiviteten, og hjemmelsgrunnlaget er paragraf 7 i politiloven som handler om håndhevelse av offentlig ro og orden, herunder ivaretakelse av enkeltpersoner og allmennhetens sikkerhet. Som vi tidligere har sagt så har politiet et vidt og krevende samfunnsoppdrag under Arendals-uka. For tiden er det både et høyt terror- og etterretningstrusselnivå, som beskrevet i PST sin åpne trusselvurdering. Dette innebærer at politiet må skjerpe den generelle sikkerheten på et arrangement som Arendals-uka, og at politiet må ta i bruk flere virkemidler, og også bruke virkemidlene i større grad. Det er dessverre nødvendig for å ta godt vare på deltagere og publikum under Arendalsuka. Vis mer

– For at dette ikke skal forstås som etnisk profilering, kan jeg si at Agder politidistrikt har gått gjennom tallene over alle vi har kontrollert under Arendalsuka. 90 prosent av de vi har kontrollert har et nordisk utseende. Det er viktig for meg å få frem.

Hun sier hun er glad for at Danby Choi har tatt dette opp.

– Politiet har et krevende samfunnsoppdrag, og vi må være ydmyke for å lære og forbedre vår tjenesteutøvelse hele veien, og ta lærdom av uheldige situasjoner som dette.

– Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre, og til høsten skal vi for eksempel sette i gang et arbeid som kalles "Rettferdig politi", der det blant annet er fokus på hvordan vi skal møte befolkning på en god og rettferdig måte, inkludert gjennomføring av kontroller.

I tillegg jobbes det nå sentralt i Politidirektoratet med å se på en kvitteringsordning, sier hun.

Ordfører: Vil vurdere oppfølging

Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli (Ap), sier til VG at han har stor forståelse for at Choi opplevde hendelsen som ubehagelig.

– Det er beklagelig at noen som besøker Arendalsuka skal oppleve å bli kontrollert med utgangspunkt i hvor de kommer fra. Politiet har hatt et krevende oppdrag under Arendalsuka, og vi setter selvfølgelig stor pris på at de tar sikkerheten veldig alvorlig, men i dette tilfellet er jeg glad for at Choi har fått en beklagelse fra politimester Kjerstin Askholt.

ARENDALSUKA: Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) under Arendalsuka i fjor.

Han regner med å få en orientering av politiet om det som har skjedd, og vil på bakgrunn av det vurdere eventuell videre oppfølging.

– Vi tar selvfølgelig dette med i evalueringen av årets arrangement. Vi har et godt samarbeid med politiet og jeg har full tillit til at vi kan ha en god dialog for å unngå at sånne situasjoner oppstår igjen.