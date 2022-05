FHI: Apekopper påvist i Norge

Én person fra Viken har fått påvist apekoppsmitte, etter å ha nylig ha vært på reise i utlandet, opplyser Folkehelseinstituttet.

– Vedkommende fikk symptomer etter hjemkomst og tok selv kontakt med helsetjenesten. Vedkommende blir fulgt opp av helsetjenesten etter gjeldende retningslinjer, opplyser FHI.

Apekopper er til vanlig mest utbredt i deler av det sentrale og vestlige Afrika. De siste ukene er viruset imidlertid påvist i Storbritannia og flere andre europeiske land, samt i USA, Canada og Australia - og nå altså i Norge.

Apekopper gir vanligvis milde symptomer i form av feber og utslett og er sjelden dødelig.

– Viruset sprer seg hovedsakelig ved tett kontakt, så smittesporing er veldig effektivt for å stoppe et slikt utbrudd, sier Helena Niemi Eide, lege ved FHI, til VG.

– Ikke uventet

Tilfellet har kobling til det pågående utbruddet i Europa.

Nærkontakter av den smittede blir kontaktet i hjemkommunen til den smittede, men risikoen anses for å være svært lav.

– Det er ikke uventet at vi har fått et tilfelle av apekopper i Norge, og helsetjenesten er forberedt på det, sier Eide.

– Er det helt avklart at ingen nærkontakter her er blitt smittet?

– Der har vi ikke fått noen informasjon om smitte, men det er et større europeisk utbrudd.

Det er Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus (OUS), som har analysert prøvene.

– Vår avdeling for mikrobiologi har vært forberedt på at dette kunne skje, så vi har stått klare med metoder for å teste for dette viruset. Vi har jobbet med det i går og i dag, og kunne i dag bekrefte positivt resultat, sier pressevakt Anders Bayer ved OUS.

– Er det flere prøver til analyse?

– Det vil jeg ikke si noe om nå, nå er det påvist ett tilfelle i Norge. Ingen tror at dette blir noe stor epidemi eller pandemi sånn sett.

Prøvene sendes også til Folkhälsomyndigheten i Sverige for kvalitetssikring.

Info Fakta om apekopper Apekopper er en virussykdom som minner om kopper, men den er mye mindre smittsom og har lavere dødelighet

Sykdommen er vanligvis mild, og de fleste smittede vil bli friske uten behandling i løpet av noen uker. Noen vil utvikle arr

Apekoppeviruset oppstod for første gang i 1959 hos aper brukt i forskning. De første tilfeller blant mennesker ble identifisert i Demokratiske republikk Kongo i 1970

Sykdommen er vanligvis mest utbredt i Kongo, men har også spredt seg til andre land i det sentrale Afrika

Verdens helseorganisasjon (WHO) skriver at barn og unge er mest utsatt for alvorlig sykdom av apekopper

Foreløpig er det en dødelighet på under 1 prosent, ifølge FHI

Det er ikke meldt om noen dødsfall noen gang fra vestlige land

Utslettet oppstår ofte etter at man har hatt influensalignende symptomer et par uker. Det starter som regel i ansiktet og kan spre seg til andre deler av kroppen

Smitten skjer gjennom tett kontakt og hovedsakelig ved utslett. Smitte kan skje i familien med hudkontakt ellers også. Det kan også smitte gjennom dråpesmitte Vis mer

Trolig ikke ny pandemi

Verdens helseorganisasjon (WHO) sa tidligere tirsdag at de ikke vet om de kommer til å klare å stanse spredningen av apekopper helt, ifølge Reuters.

Verktøy til å håndtere spredningen vil trolig ikke være bredt tilgjengelig for alle land på kort varsel, ifølge WHO. Blant verktøyene nevnes diagnoseverktøy, vaksiner og behandlingsmetoder.

WHOs mål er å begrense utbruddet ved å stoppe smitte mellom mennesker i størst mulig grad.

Det er likevel lite trolig at apekopper vil bli den nye pandemien, blant annet ettersom det allerede finnes en vaksine.

Koppevirus oppfører seg også mer stabilt enn for eksempel coronaviruset, og faren for mutasjoner er derfor mindre. I tillegg skal det mer til å bli smittet med apekopper, enn av corona.

– Det får utrolig raskt oppmerksomhet nå. Apekopper har vi sett før, men nå har mange blitt mye mer oppmerksom på muligheten for nye smittsomme virus etter coronapandemien, uttalte immunolog Anne Spurkland til VG, tidligere i mai.