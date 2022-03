INGENS NYTTIGE IDIOT: Marit Egholm Jacobsen mener man må kunne fortsette samarbeid med uavhengige russere, samtidig som man rammer Putin og hans allierte med sanksjoner.

Norsk-russisk samarbeid: Vil ikke være Putins nyttige idioter

KIRKENES (VG) Ingen samfunn i Norge har Russland tettere på kroppen enn Kirkenes. Nå merker de at krigen tærer på lokalsamfunnet.

Av Martin Lægland og Gabriel Aas Skålevik (foto)

– Vi er opptatt at vi ikke skal være noen nyttige idioter for Putin, selv om vi jobber for å fremme norsk-russisk samarbeid, sier Marit Egholm Jacobsen. Hun er nestleder i Barentssekretariatet.

Jacobsen har bodd i Kirkenes i fem år. Hun har tidligere bodd i Murmansk i fire år som visumleder ved det norske konsulatet der.

Nå forteller hun at innbyggerne i Kirkenes på en helt annen måte enn før merker at de bor med en stormakt som nærmeste nabo – og grensen like ved.

– Garnisonen har hatt skytetrening nærmest hver dag den siste tiden. Så mens vi sitter og leser om siste utvikling i Ukraina så hører vi konstant knatring fra maskingevær. Det er intenst. Flere folk tenker at hvis Putin er så utilregnelig – kan det skje noe her òg?

Ut mot privat boikott

Jacobsen mener at alle sanksjoner mot Russland må komme fra regjeringen. Ikke som i for eksempel Tromsø, hvor et hotell annonserte at de ikke vil ta imot russiske hotellgjester.

– Det er kjempeteit. Vi kan ikke havne i en situasjonen hvor folk må ta stilling til om de skal utøve personlig boikott. De russerne som nå reiser fra landet er jo de vi vil være alliert med. Sanksjonene må ramme de økonomiske maktelitene – ikke vanlige russere.

Hun forteller at mange russere som har samarbeidet med Norge befinner seg i sårbare situasjoner på andre siden av grensen.

– Samtidig er det nærmest blitt et maraton i å utestenge russere her i Norge. Men vi må være kloke og fremdeles hjelpe de som trenger hjelp, sier hun, og trekker blant annet frem at russiske journalister kan stemples av utenlandske agenter gjennom stadig strengere lovgivning i Russland.

SAMARBEID: Marit Egholm Jacobsen ønsker at samarbeid med sivile og sårbare aktører i Russland ikke skal bli ødelagt.

– Fryse, ikke knuse

På hjemmesiden til Barenssekretariatet lyser forsiden opp som en påminnelse om at samarbeidet mellom Norge og Russland har fått seg en alvorlig knekk.

Den digitale opptelleren som skal vise hvor godt samarbeidet viser tallenes tale:

«Grenseløse muligheter: 0 Prosjekter hittil i år. 0 Norske deltagere. 0 Russiske deltagere»

Barentssekretariatet ble opprettet i 1993. De finansierer prosjekt med norske og russiske partnere, særlig innen idrett og kultur og har hovedkontor i Kirkenes. Men etter at Barentssekretariatet ikke ha kontakt med noen myndighetsaktører på russisk side har en del av prosjektene blitt lagt på is.

Siden mange av kulturskolene og idrettslagene i Russland er organisert under offentlige skoler eller aktører i Russland er dermed samarbeidene suspendert.

– Vi skal fryse, ikke knuse samarbeidene. Det er beskjeden vi har fått fra Utenriksdepartementet (UD).

Det er UD som i hovedsak finansierer Barentssekretariatet.

TREDJE MIDDAG HJEMME: Barna til Magnus Mæland husker ennå hvordan han ser ut, selv om han ikke har vært like mye tilstede som før de siste ukene. 1 av 2 Foto: gabriel aas skålevik / VG

Vår Herre i Kirkenes

Kirkenes-mann Magnus Mæland (37) lever til vanlig en rolig tilværelse. Han er hjemme til middag med familien hver dag klokken kvart på fire til tross for at han han en lederstilling i næringslivet. Han kan knapt få snakket nok om at man i Kirkenes og tilsvarende samfunn kan ha lederjobber uten å være arbeidsnarkoman.

De siste to ukene har han siden invasjonen av Ukraina spist middag hjemme med familien ved kun to anledninger.

Han har jobbet døgnet rundt på vegne av Kirkenes’ næringsliv, og vært «poster-boy» for næringsaktørene i kommune som sjef for Kirkenes næringsforening.

– Alle avisene skal til Kirkenes nå. Absolutt alle, og alle vil i kontakt med bedriftene som er rammet. Til og med Vårt Land (kristen dagsavis jorun.anm) har vært her. Vårt Land!, sier Mæland. Han blir stille og ser i bordet et par sekunder før legger til:

– Men for all del. Vi tar gjerne imot hjelp fra Vår Herre også, om han har lyst til å bidra.

Mæland er selv innflytter i Kirkenes. Han har bodd her i syv år. Han og samboeren flyttet fra leilighet i Tromsø, til en gigantisk enebolig i Kirkenes.

FAR FÅR RÅD: - Russland forsøker å tøffe seg på Tik-tok med å skremme folk med atomvåpen. Mælands datter Jenny (8) oppdaterer faren og VG med siste sikkerhetspolitiske analyser fra skolegården.

– Føler på en skam

Før coronapandemien krysset flere hundre mennesker landegrensen hver eneste dag. Nordmenn fulgte de norsk-russiske veiskiltene og dro blant annet for å kjøpe billig drivstoff i Nikel, mens russerne kom til Kirkenes for å kjøpe bleier, kaffe og verktøy.

– Det er lettere for oss å dra til Nikel i Russland enn til nærmeste nabokommune, sier Mæland.

Mæland foteller at Kirkenes-samfunnet er i limbo. Krigen gjør et sterkt inntrykk på et samfunn hvor omtrent ti prosent er russisktalende.

– Flere føler på en skam. Fordi vi har hatt så mye med Russland å gjøre. Men her har samarbeid over grensa vært helt naturlig. Sånn håper jeg også det kommer til å være i fremtiden.

Han oppsummerer:

– Det er en rar stemning her. Vi venter. På sanksjoner. På hva som kommer til å skje. Usikkerheten råder her nå.

BEDRE TIDER: Magnus Mæland håper på bedre og mer forutsigbare tider for Kirkenes. Han etterlyser både nasjonalt og lokalt lederskap.

Hva nå?

Kirkenes opplever allerede fraflytting. De passerte nylig under 10.000 innbyggergrensen. Mæland forteller at flere i kommunen har måtte tenke over fremtiden som følge av det som skjer.

– Hva skal vi gjøre nå? Skal vi bruke en million på å pusse opp huset, samtidig som gruven her først ble nedlagt. Så kom corona-pandemien og strupte næringslivet. Og nå krigen og sanksjoner mot Russland – med alt det medfører. Hvilken fremtid gir det for Kirkenes?

Spørsmålet fikk han likevel kjapt besvart på hjemmebane:

– Vi blir værende i Sør-Varanger. Det er ikke på tale å flytte. Men man stiller seg de spørsmålene i slike stunder, selvfølgelig gjør man det.