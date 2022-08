INGENTING Å FRYKTE: – Det er alltid litt kjeks i skuffen på kontoret. Jeg tror også jeg kunne funnet spekepølse jeg har fått i gave en gang, sier Geir Pollestad på spørsmål om han har nok nødproviant i kontorskuffen i tilfelle han blir låst inne.

Skjerf-forbud på stortings­dørene: Hevdet politikere ble innelåst på kontoret

STORTINGET (VG) Fotballelskende, lokalpatriotiske stortingsrepresentanter fra hele landet har i årevis prydet dørene sine med supporterskjerf. Men nå er det slutt.

Runa Fjellanger

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hvert fjerde år velges 169 representanter til Stortinget. De fleste har lang reisevei til hjemstedet – og fotballklubben de brenner for.

Hjemlengsel og stolthet har fått mange til å henge supporterskjerf over kontordøren.

Men et nytt «skjerf-forbud» truer nå denne tradisjonen. Det kommer frem i en e-post fra stortingsadministrasjonen, som VG har sett.

«Vi opplever av og til utfordringer med at låsemekanikken på kontorer går i lås og dermed stenger folk inne på kontorene sine», skriver en ansatt i avdelingen Eiendomsservice i denne e-posten.

REBELL: Pollestad og andre fotballsupportere har fått beskjed om å vise stoltheten på andre måter. Her frister politikeren skjebnen ved å lukke den skjerfkledte døren foran VGs fotograf. Heldigvis gikk det greit å åpne den igjen.

«Ubehagelige situasjoner»

Ifølge e-posten skal det skyldes at skjerf og knaggrekker henger over dørene, og skal over tid føre til at dørbladet blir skjevt og påvirker låsmekanikken.

«Dette skaper både ubehagelige situasjoner for brukere av kontorene og kostbar slitasje på dørene», står det videre.

Derfor har administrasjonen hatt en gjennomgang i sommer, der de har fjernet noen knaggrekker og skjerf fra dørene.

Og de har innført en ny regel: Heretter skal ikke knaggrekker og fotballskjerf henges over dørene.

Men overfor VG avviser Stortingets administrasjon at noen har blitt låst inne på kontoret sitt. Mer om det senere.

Info Dette er e-posten: Hei Vi opplever av og til utfordringer med at låsemekanikken på kontorer går i lås og dermed stenger folk inne på kontorene sine. Dette forårsakes blant annet av at det henges opp skjerf og annet (knaggrekker o.l.) på dørene, som over tid gjør at dørbladet blir skjevt og dermed påvirker låsmekanikken. Dette skaper både ubehagelige situasjoner for brukere av kontorene og kostbar slitasje på dørene. Vi har nå i sommer hatt en gjennomgang på en del dører med denne problematikken, så noen vil oppdage at knaggrekker og skjerf er fjernet fra dørbladene. Vi må derfor be om at knaggrekker og fotballskjerf heretter ikke henges over dørene, og håper dere kan hjelpe meg å formidle dette videre til de det evt. gjelder i deres respektive grupper. På forhånd tusen takk for forståelsen, og hjelp til videreformidling PS: Om jeg har sendt denne til feil person, så er jeg takknemlig dere kan hjelpe meg å videresende til rette vedkommende Ønsker dere alle en fortsatt flott sommer Vis mer

Regelbryter

– Jeg tenker det er viktig på Stortinget at vi hver eneste dag blir påminnet om at vi ikke representerer oss selv, men en region. Og en klubb, sier Geir Pollestad til VG.

Han er stortingsrepresentant fra Rogaland, parlamentarisk nestleder i Senterpartiets gruppe og var inntil nylig styreleder i Bryne fotballklubb.

Det røde og hvite skjerfet til fotballaget, som i skrivende stund innehar 13. plass i Obos-ligaen, pryder fortsatt Pollestads kontordør.

– Kommer du til å følge den nye regelen?

– Kanskje jeg skal se om jeg kan henge opp skjerfet på siden av døren. Men jeg har ikke lyst til å gi slipp på Bryne fotballklubb uten videre, eller på den daglige påminnelsen.

– Er du redd for å bli låst inne på kontoret ditt?

Pollestad ler.

– Nei. Stortinget er et bygg som er over 150 år gammelt, som skal brukes og som har overlevd to verdenskriger. Da får vi tåle det hvis skjerfene gir litt ekstra belastning på dørene.

– Populisme og vingling

Mens Pollestad gjør seg til regelbryter i protest mot det nye «skjerf-forbudet», frydes Høyre-representant og Brann-fanatiker Peter Frølich.

– Det var på høy tid at nasjonale sikkerhetsmyndigheter grep inn mot denne trusselen. Særlig av hensyn til blodtrykket til Erna og meg, sier han til VG.

BRANN-MANN: Bergens Tidende omtalte 2021-sesongen som «det verste året i Branns historie siden krigen». 13. september tapte Erna Solberg valget og statsministerjobben. Tallenes tale viste allerede hvilken vei det så ut til å gå, men likevel koste Solberg og Peter Frølich seg på Brann – Haugesund 28. august i fjor.

– Først taper vi valget, så rykker Brann ned, og så må vi se LSK-skjerf hver dag. Arbeidstilsynet burde vernet om det psykososiale arbeidsmiljøet på Stortinget tidligere.

Frølich foretrekker å bruke skjerfet sitt på kamp, ikke på døren slik som Pollestad.

– Han elsker Bryne, akkurat som jeg elsker Brann. Men noen vil nok anklage Sp-Pollestad for populisme og vingling. Han var jo Brann-sympatisør, men kastet Brann-skjerfet i media nå nettopp. En blasfemisk handling, sier Høyre-politikeren.

EKSKLUDERT: – Når du er fotballsupporter, så tar du et valg for livet. Mens vi gråter når SIF taper på overtid på Stavanger Stadion, så jubler han på Lerkendal, sa Thomas Melby, lederen for supporterklubben GodsetUnionen, da daværende statsminister og Strømsgodset-tilhenger Thorbjørn Jagland (Ap) kledde seg i Rosenborg-skjerf.

– Hånet

Pollestad sier han kunne tenkt seg en dag eller to innelåst på kontoret for å komme seg gjennom e-post-innboksen. Frølich, som har et langt mindre kontor, er ikke like positivt innstilt.

– Det er et trangt og klaustrofobisk kontor. Som en heis. Til nøds en vareheis på Ikea. Jeg henger ikke noe over døren med det første, nei.

– Er grunnen til at du er kritisk til skjerf på dørene at du frykter å bli innelåst på en kjedelig kollegas kontor?

– Frykten er først og fremst å bli hånet for sin fotballkjærlighet. Men love is love, som man sier. Heldigvis slår Brann nådeløst tilbake nå. Og de som har brust med skjerfene sine kan bruke dem på en ekte kamp i stedet, sier Frølich.

NEDERLAG: Høyre tapte valget og Brann rykket ned. Nå leder Brann Obos-ligaen og Høyre er størst på målingene.

Har ikke blitt innelåst

Kanskje har ikke stortingsrepresentanter med stort skjerf-eksponeringsbehov likevel noe å frykte.

– Vi har ingen informasjon om at folk er blitt låst inne på kontorene sine på grunn av dette, skriver Tom Eggen, seksjonsleder seksjon for eiendomsdrift, i en e-post til VG.

– Det er stor forståelse for at representanter og andre vil vise hvem de heier på og hvor de kommer fra, men vi håper de kan henge opp supporterskjerfene på en annen måte enn å henge dem over dørkarmen.

ETTROMS: – Jeg har en beholder med Herbalife-pulver, utgått på dato i 2015. Det stammer fra et feilslått og uverdig slankeprosjekt. Men det må vel blandes med vann, så jeg hadde slitt, sier Frølich til VG. Dermed satser han på å ikke bli innelåst på sitt lille kontor i fjerde etasje på Stortinget.

– Kan ikke påvise

VG har stilt spørsmål til Stortingets administrasjon om hvorfor det sto at folk ble stengt inne på kontorene sine, og at det blant annet var forårsaket av at det hang skjerf og annet over dørene.

– Vi ser at e-posten sendt gruppesekretariatene kan gi inntrykk av at det er en direkte sammenheng mellom supporterskjerf, knagger og annet på dører, og de få tilfeller som har vært med dører som har gått i vranglås, skriver Terje Olsen, sjef for Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen, i en e-post til VG.

– Vi kan ikke påvise denne koblingen, og formuleringen i mailen blir derfor ikke helt riktig. Målet med e-posten fra administrasjonen er å forebygge driftsproblemer med skjevhet på dører og problemer med dørenes elektroniske låsemekanisme, fortsetter han.

Olsen opplyser om at administrasjonen nå vil kontakte gruppesekretariatene til partiene på Stortinget for å forsikre seg om at de har nådd frem med dette budskapet.