TÅKETE VÆRFORHOLD: Ulykkesstedet på fylkesvei 51 i Valdres onsdag morgen.

Mann omkommet etter utforkjøring ved høyfjellshotell

En bilfører har omkommet etter en utforkjøring i Valdres.

Den omkomne er 25 år gamle Sondre Bjørnødegård fra Aurdal. Navnet frigis etter ønske fra de pårørende, melder politiet i Innlandet.

Ulykken skjedde da en storbilberger kjørte av veien ved Bygdin høyfjellshotell i Valdres, meldte Vegtrafikksentralen øst onsdag morgen.

En person var involvert, ifølge politiet i Innlandet. Meldingen kom til politiet klokken 06.12.

Nødetatene rykket på stedet og veien ble da stengt.

– Det er en lastebil som har kjørt ut av veien. Vedkommende i bilen er skadet. Politiet har ankommet stedet og jobber med å få ham ut, sa oppdragsleder Geir Rune Ekse til VG onsdag morgen.

I en oppdatering skriver politiet at nødetatene jobber med å frigjøre bilføreren som sitter fastklemt. Luftambulansen er på stedet.

Omkjøring for personbiler vil bli etablert, men det er ingen omkjøringsmuligheter for tyngre kjøretøy.

– Det er tåke og yr i området. Vi jobber fremdeles med å frigjøre vedkommende som vi anser som alvorlig skadet, sier oppdragsleder Geir Rune Ekse til VG i en oppdatering klokken 08.40.

– Kjøretøyet ligger sånn til i terrenget at vi trenger tyngre bergingskjøretøy for å sikre ulykkesstedet slik at vi lettere kan komme bedre til, fortsetter Ekse.