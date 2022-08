AUF SENIOR: Partisekretær Kjersti Stenseng og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen var på besøk og trakk opp snittalderen i toget. I midten går AUF-leder Astrid Hoem.

Trettebergstuen om Oslo-skytingen: − Ble egentlig ikke overrasket

UTØYA (VG) AUF-ere som overlevde terrorangrepet på Utøya og skeive som ble angrepet i Oslo 25. juni har lignende opplevelse av hets i ettertid, mener AUF-leder Astrid Hoem.

– Da jeg kom kjørende og så regnbueflagget på Utøya, så kom det noen tårer, sier Inge Alexander Gjestvang.

Han er leder i FRI, foreningen for kjønns- og seksualmangfold, og besøker AUFs sommerleir på Utøya sammen med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Og for å gå i den første Pride-paraden i løpet av ungdomspartiets lange tradisjon med sommerleir på øya i Tyrifjorden – sammen med 700 regnbuekledde AUF-ere.

Natten før den planlagte Pride-paraden i Oslo 25. juni ble to personer drept og 21 skadet i skytingen i Oslo. 42 år gamle Zaniar Matapour ble raskt pågrepet og siktet for ugjerningen.

– Ventet på at noe kan skje

– For noen kom det som et sjokk, men mange ble egentlig ikke overrasket. Vi har gått rundt og ventet på at noe kan skje, sier Anette Trettebergstuen.

«I natt er mine venner blitt skutt etter», sa likestillingsministeren dagen etter angrepet. Trettebergstuen er selv lesbisk, og sier at Pride-paraden på sommerleiren var rørende.

– Også her hjemme ser vi at det hardner til med hatprat og regelrett hets mot LHBT-personer. Det bare øker i styrke. I land rundt oss ser vi at homofiles grunnleggende rettigheter blir angrepet. Det går i feil retning over hele verden, sier hun.

PÅ BESØK: Anette Trettebergstuen og Inge Alexander Gjestvang.

Har snakket med Utøya-overlevende

Den skeive bevegelsen har hatt utfordrende uker etter 25. juni, forteller Gjestvang.

I disse ukene de hatt tett dialog med AUF. Ungdomspartileder Astrid Hoem sa i sin åpningstale til sommerleiren på Utøya at den skeive bevegelsen og AUF har et enda sterkere bånd etter Oslo-skytingen.

– Det er mange Utøya-overlevende som har snakket med folk som var til stede, og som har delt erfaringer. Det fellesskapet har vært veldig sterkt å bevitne, sier Gjestvang.

Nesten halvparten av anmeldelsene av hatkriminalitet i juli handlet om hat mot skeive – og det kom nesten like mange anmeldelser som hele resten av året hittil, skriver Nynorsk pressekontor.

– Stakk skikkelig i magen

Lederen av Skeiv Ungdom oppfordret i starten av juli sine medlemmer om å være forsiktige med bruk av sosiale medier på grunn av økt hets i kommentarfelt.

AUF-leder Astrid Hoem overlevde terrorangrepet 22. juli 2011. Hun kjenner seg igjen i det Skeiv Ungdom-lederen fortalte om.

– Da stakk det skikkelig i magen min, for det ligner veldig på det vi opplevde i årene etter 2011, sier Hoem til VG.

– Vi opplever mange av de samme utfordringene når holdninger blir til ord og handlinger, sier Gjestvang og fortsetter:

– Sånne handlinger oppstår ikke i et vakuum. Det er noe med hvordan man omtaler personer og grupper som skaper et skille som gjør det lett å rangere og sortere hvem man vil ha i samfunnet og ikke.

STIL: – Statsråd i Helly Hansen-fleece på vei inn i sort bil, det er lesbisk, det, utbryter Trettebergstuen på vei inn i regjeringsbilen.

– Jevn strøm av pedofilianklager

Venstresiden må ta et oppgjør med transhat, sa Hoem i sin åpningstale.

– Organisasjonen jeg leder har en jevn strøm av pedofilianklager, sier Gjestvang.

– Det er en del ting som får spredt seg og som det går med mye tid på å motbevise. Og en del ting som jeg synes det er uverdig å skulle kommentere eller motbevise, spesielt anklager om pedofili, fortsetter han.

– Den retorikken vi ser mot transpersoner nå, den så vi mot homofile på 40-, 50- og 60-tallet. Det sies at de er skumle personer som lokker til seg yngre og føyelige mennesker eller om sosial smitte.