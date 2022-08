MOT STRØMMEN: Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Stavanger-ordføreren om strømprisene: − Dypt urettferdig

Mens strømprisene i Sør-Norge er rekordhøye, er prisene i Nord-Norge og Trøndelag historisk lave. Slik bør det ikke være, mener Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det oppleves som dypt urettferdig, sier hun til VG.

Nordtun har vært ordfører i Stavanger siden 2019, da hun sikret Arbeiderpartiet makten i oljebyen for første gang siden 1993.

Nå skal hun lede Aps energiutvalg. Samtidig er prisene i strømregionen Stavanger hører til, Sørvest-Norge, rekordhøye. Der måles prisen i kroner, mens i Nord-Norge er gjennomsnittsprisen seks øre per kWh.

– Prisene gjenspeiler det markedet og den struktur vi har nå, med etterspørsel og tilbud i eget prisområde, sier Nordtun til VG.

– Spørsmålet vi må stille oss er om vi som nasjon ønsker slike enorme forskjeller. Jeg mener vi bør ha ambisjoner om å samordne både pris og tilgang noe mer, fortsetter hun.

Det var Aftenposten som omtalte saken først.

Hvis prisforskjellene skal utjevnes, må strømnettet mellom nord og sør bygges videre ut – så kraftoverskuddet fordeles over hele landet. Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til dette, skriver Aftenposten.

– Hva bør gjøres for å få likere pris i hele landet?

– I dag har regjeringen en omfattende og god støtteordning for privatpersoner i dyrere prisområder. Det kan være noe man må fortsette med lenge, sier Nordtun og fortsetter:

– Alternativet er å bygge ut overføringskapasitet mellom prisområdene og ikke minst bygge ut mer fornybar innenfor vind, sol og eksisterende vannkraft.

– Naivt

Nordtun erkjenner at hvis det blir bygd flere kabler mellom nord og sør er det naturlig at prisene øker i nord, fordi disse prisområdene vil delta i større grad i et internasjonalt marked.

– Noe annet er naivt å tro. Det har folk i Sør-Norge nå opplevd.

– Jeg forstår derfor svært godt skepsisen til de i nordre prisområder om knytte seg til samme marked. Det kan ikke være noe mål i seg selv at folk i nord skal betale mye mer i strøm, sier hun og legger til:

– Målet må være at hele landet skal få strøm til en fornuftig pris og sikre norsk næringslivs konkurransefortrinn og folks velferd.

ELEKTRISK: Kari Nessa Nordtun leder Aps energiutvalg. Her i valgkampen 2019 med Ap-leder og nå statsminister Jonas Gahr Støre.

Norge er et sammensatt land med store forskjeller på en rekke områder, understreker hun.

– Jeg har stor forståelse for at det er viktig med konkurransefordeler for næringsutvikling og privatpersoner i områder som ikke er urbane. Arbeiderpartiets grunnleggende tanker om «by og land, hand i hand» må være førende for all politikk, også kraftpolitikken, sier Nordtun og fortsetter:

– Derfor er jeg ikke fremmed for en politikk og struktur som gir enkelte områder med utfordringer konkurransefortrinn på andre. Men det skal vi altså avgjøre sammen som parti, frem til landsmøtet neste år.

STRØMVINNER: Marianne Sivertsen Næss kommer fra Hammerfest i Finnmark.

– Ikke en løsning

Marianne Sivertsen Næss (Ap) er leder av energi- og miljøkomiteen og er valgt inn på Stortinget fra Finnmark.

– Jeg mener prisnivået i sør er helt uakseptabelt høyt og helt ekstraordinært, sier hun til VG.

Men flere kabler mellom nord og sør er ikke løsningen på kort sikt, mener Næss.

– Utbygging av bedre overføringskapasitet mellom nord og sør er ikke en løsning på den ekstraordinære kraftsituasjonen i Sør-Norge som vi nå står midt oppe i. Nettutbygging tar tid, sier hun.

Hun viser til flere prosjekter i Statnetts planer som kan redusere de såkalte «flaskehalsene» mellom nord og sør. Men det er økt produksjon av fornybar kraft som er løsningen for rimelig strøm i både nord og sør, mener hun.

– Mens prisene i Sørvest-Norge har vært oppe i fire kroner per kWh, har prisene i Nord-Norge og Midt-Norge vært nede i under to øre. Bør strømmen koste så lite som to øre?

– Det er jo prisen på fire kroner som ikke er grei, sier Næss.

ENERGITOPP: Marianne Sivertsen Næss (Ap) leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Her med partikollegene Runar Sjåstad og Jonas Gahr Støre.

– Bør folk i nord belage seg på å betale noe mer for strømmen for å sikre en utjevning?

– Når forbruket stiger på grunn av ny industri i nord så vil overskuddet av kraft spises opp, og for å få lønnsomhet i ny fornybar kraftproduksjon så må prisene også bli noe høyere enn to øre, sier hun

Næss understreker at rimelig strøm bør være et konkurransefortrinn for industri og gode for folk over hele landet.

– Hvordan skal du unngå at dette blir en nord/sør-konflikt?

– Jeg er ikke glad i noen nord/sør-konflikt. Vi er ett land og avhengig av å henge sammen. Noen landsdeler har natur som er tilpasset stor vannkraft, andre landsdeler ikke.