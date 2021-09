TIDLIGERE SKEPTISK: Sps mann i Båtsfjord, Ronald Wærnes, sier at det vil være lurt med en flertallsregjering bestående av Ap, Sp og SV.

Sp-topper tror på flertallsregjering

Sp-ordfører Ronald Wærnes håper sonderingene med Ap og SV skal ende med en flertallsregjering. Men han sier at det er flere fallgruver i forhandlingene før man kommer dit.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har torsdag invitert Sp og SV til sonderinger på Hurdalssjøen hotell. Der skal de finne ut om det er grunnlag for å starte formelle regjeringsforhandlinger.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum nektet mandag å si om han trodde eller håpet på at sonderingene skal ende med forhandlinger om en flertallsregjering. Men flere Sp-politikere VG har snakket med, er tydelige på at de både tror og håper på en flertallsregjering der også SV er med.

Sp-ordfører Ronald Wærnes i Båtsfjord sier at han er spent på hvordan styrkeforholdet mellom de tre partiene vil slå ut i politiske gjennomslag. Han peker på at Ap er dobbelt så store som Sp, som igjen er dobbelt så store som SV.

– Håper du at det ender i en flertallsregjering?

– I utgangspunktet gjør jeg det, men det må ikke koste mer enn det smaker, sier han.

BESØK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum besøkte i fjor høst Ronald Wærnes i Båtsfjord.

Ulv, klima og skatt

Han sier at han tidligere har vært skeptisk til å få SV inn i regjering.

– Jeg har tidligere vært litt skeptisk på konstellasjonen i seg selv. Jeg tilhører den mer konservative fløyen i Sp. Jeg er nok redd for at et SV på høygir vil kunne dra med seg de venstreorienterte i Ap i ulike saker, sier han.

Han sier at det er viktig at det ikke blir for radikale endringer.

– I skattepolitikken er vi litt på kollisjonskurs. Vi er ikke så rammet av det i Båtsfjord, men et annet stort stridstema vil være rovdyrpolitikk. Også dette med klima og miljø kan være utfordrende. Det er mange fallgruver, men jeg har tro på at vi kan finne en god plattform, sier han.

– Veldig glad

Stortingsrepresentant Nils T. Bjørke fra Hordaland valgdistrikt legger ikke skjul på at han er veldig tilfreds med at det nå blir sonderinger mellom de tre partiene:

- Jeg er veldig glad for at det nå er avtalt sonderinger på torsdag. Men hvilken konklusjon man kommer med der, fremstår som ganske åpent. Det er en del saker vi har lyst til å sikre oss, sier Bjørke til VG.

- Vi har gitt romslige fullmakter til de som skal sondere og forhandle. Samtidig vet de hvor de har oss, sier Bjørke og legger til:

– Jeg er blant dem som har håpet på at det er mulig med en flertallsregjering.

Han har dermed hatt samme utgangspunkt som noen andre sentrale vestlendinger i partiet - som Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete.

REPRESENTANT: Nils T. Bjørke er veldig glad for at det nå blir sonderinger om en ny regjering. Her er han sammen med stortingsrepresentant Kjersti Toppe.

Bjørke mener likevel sonderingene er viktige for å teste ut grunnlaget for en slik regjering.

– Hvilke saker har dere lyst til å sikre dere, Bjørke?

- Det skal jeg ikke si noe om på dette stadiet, svarer Bjørke.

- Hvordan ser du på mulighetene til å få til enighet eller avtaler om rovdyr, olje og grep for å desentralisere?

- Alle de tre partiene er helt avhengig av å få på plass noen viktige saker for å komme videre, ifølge Bjørke.

FULL TILLIT: Ivar Vigdenes sier at han lar partiledelsen jobbe i fred.

Vil ha stabilitet

Øyer-ordfører Jan Halvor Midtmageli sier han tror det går mot trepartiregjering.

I sonderingene tror han at de vil finne ut at det er mye mer som forener de tre partiene enn det som skiller dem, og han argumenterer sterkt for stabiliteten en flertallsregjering gir.

– Jeg håper at det blir et godt resultat og at vi oppnår regjeringssamarbeid med SV, sier Midtmageli.

Han sier at han personlig tror at det går mot en trepartiregjering.

– Jeg ser på det som helt naturlig ut fra de sakene Sp har vunnet stort på, som sentralisering og forskjeller. Det er helt naturlig at vi går mot venstre for å finne støtte. Selv om det er ulike meninger om SV-samarbeid i partiet, mener han at beslutningen om å gå i sonderinger var som forventet, sier han.

Sp-ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal sier at han har full tillit til partiledelsens vurderinger.

Han har tidligere vært rådgiver for Sp-nestleder Ola Borten Moe.

– Jeg har full tillit til at partiledelsen gjør kloke vurderinger på våre velgeres vegne, og mener at de nå må få ro til å gjøre jobben sin: finne ut hva som gir mest mulig gjennomslag for Senterpartiets politikk, sier han.