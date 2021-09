TØFFE TAK: De siste dagene har ført mye motstand for Ropstad. Nå får han støtte.

Støtter Ropstad: − Et tap for KrF og norsk politikk

Kjell Ingolf Ropstad har de siste dagene måttet tåle massiv kritikk. Nå kommer også støtten.

Fredag avslørte Aftenposten at KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad hadde meldt inn at han betalte leieutgifter for gutterommet på Moisund til Statsministerens kontor (SMK) – uten å faktisk ha betalt sine foreldre.

Ropstad slapp med det grepet å betale 175.000 kroner i skatt, skriver avisen.

Siden har kritikken haglet mot statsråden. Lørdag ble det derfor klart at Kjell Ingolf Ropstad fratrer som leder for Kristelig Folkeparti (KrF) førstkommende fredag i forbindelse med partiets landsstyremøte. Han går også av som statsråd. Slik måtte det gå, mener VGs kommentator.

Etter han kunngjorde at han går, takket og beklaget han via Facebook-siden sin:

– klarer å gi folk en ny sjanse

Under innlegget støtteerklæringen kommet i hopetall. Mange takker han for jobben, sier de ber for ham og sender gule hjerter – i KrFs farge.

Kjell Ingolf Ropstad tilhører Oslo Misjonskirke Betlehem. Pastor og leder av kirken, Erik Andreassen, vil ikke uttale seg til mediene lørdag kveld som Ropstads nære venn og pastor sier han det blir feil for ham å synse om de siste dagers hendelser i mediene. Andreassen henviser til uttalelser han selv har postet på sosiale medier.

«I dag tenker jeg på at jeg er takknemlig for at mine største feil ikke definerer sannheten om meg. Og på Francis Spuffords definisjon av synd: The human propencity to fuck things up. (HPTFTU). Så er jeg glad for at Norge er et folk som ofte klarer å gi folk en ny sjanse», skriver han på Twitter.

– Kritikken har vært urimelig har

Ropstads tidligere nærmeste rådgiver, Julian T. Farner-Calvert, gir sin støtte til Ropstad i et Facebook innlegg. VG har fått tillatelse til å gjengi innlegget.

«Takk for at du har ledet og for den innsatsen du har lagt ned for KrF. Det har vært vondt å oppleve det trøkket du har vært utsatt for. Hederligere mann enn deg kjenner jeg ikke. Jeg mener kritikken mot deg har vært urimelig hard. Det er ingen tvil, når du gir deg, så er dette et tap for KrF og norsk politikk», skriver Farner-Calvert i innlegget, som først ble omtalt av Dagbladet.

– Følte sorg

Britt Egeland Gulbrandsen, KrF-fylkesleder i Viken, beskriver et KrF preget av krise da VG ringer henne lørdag morgen.

– Jeg følte en sorg da jeg fikk vite hva som var hendt fordi jeg er helt sikker på at Kjell Ingolf ikke har tenkt seg godt nok om på hva han har gjort. Den sterkeste følelsen jeg sitter med er at det er synd på Kjell Ingolf, sier Gulbrandsen.