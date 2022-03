HAR LÆRT NORSK: På en seng i et flyktningemottak i Telemark sitter en 21 år gammel ung ukrainsk flyktning - og prater tilnærmet tilnærmet flytende norsk.

Vlad (21) på mottak i Telemark: Pappa lager molotov-cocktails

PORSGRUNN (VG) Flyktningene strømmer til Herøya hybelhotell. Vlad (21) er en av dem. - Pappa er igjen i Kyiv. Han er satt til å lage molotov-coctails, sier sønnen.

Av Bjørn Haugan

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte tirsdag flyktningemottaket i Herøya i Telemark, som mottar stadig flere flyktninger. 50 av 250 rom var opptatt da vi var på besøk - og tirsdag ettermiddag kom det to nye busslasser fra kontrollstasjonen i Råde.

Det er blant annet hit de ukrainske flyktningene kommer, etter å ha vært i Østfold for å fikse papirer og søke om asyl.

Loai Mustafa var en av dem som var ved mottaket i Porsgrunn tirsdag.

– Jeg venter på kjæresten min. Hun er der inne, sier han og peker på mottaket.

– Det er fantastisk

Han forteller at han kom fra Ukraina til Tromsø for åtte år siden, hvor søsteren bor.

– Kjæresten min kom på besøk til Tromsø bare få dager før krigen begynte. Hun ble bedt om å reise til stasjonen på Råde for å registrere seg og ordne asyl. Det har hun gjort nå og skal via dette mottaket, før vi reiser sammen til Tromsø. Det er fantastisk sier han:

– Nå skal vi etablere oss i Tromsø, sier Mustafa, som jobber i en Coop-butikk i Tromsø.

Kjæresten Mira Chudik kommer ut.

De tar hverandre varmt i hånden og gir hverandre en klem.

Hun sier hun er glad for at hun kom seg ut og at hun gleder seg til å etablere seg i Norge med kjæresten.

SAMLET I TELEMARK: Loai Mustafa har bodd i Norge i åtte år. Mira Chudik rakk akkurat å komme ut av Ukraina før krigen startet.

– Men jeg tenker bare på familien min som er igjen hjemme. Hele tiden. De kommer fra en by nær grensen til Hviterussland og opplever at krigen kommer stadig nærmere. De er redde for at det kommer store styrker inn fra Hviterussland.

Har lært seg norsk i Ukraina

Inne i mottaket sitter Vlad. På en enkel seng.

Han er 21 år og kommer fra Kyiv.

Vi blir sittende helt stille og opplever at det må være en misforståelse. Jobber han her?

Han prater tilnærmet flytende norsk.

– Jeg har ikke hatt lærere, men jeg har lest norsk og sett på norsk tv i Ukraina. Jeg liker Norge veldig godt, sier han.

Vlad sier han allerede har bachelor i jus i hjemlandet. Nå ønsker han å studere statsvitenskap i Norge.

– Har søkt asyl

Norsken har dog hans venninne hjulpet ham med:

Hun bor i Øvre Eiker og er servitør der.

– Jeg har vært på besøk tre-fire ganger i Norge, sier han.

Den unge ukrainske mannen sier han kom til Norge 8. februar, på besøk til venninnen.

– Jeg skulle reise hjem til Ukraina forrige fredag, men torsdagen før brøt krigen ut. Jeg blir her og har nå søkt asyl, sier han.

USIKKERT LIV: Vlad sier han liker Norge, men vet ikke om det blir Norge eller hjemlandet i fremtiden.

Rommet han har inntatt, har et par senger, et bord og et skap.

Han sier han hele tiden har kontakt hjemover, til foreldrene.

– Vi bor i Nord-Kyiv. Der er ikke nabolaget bombet, men de opplever at krigshandlingene nærmer seg dag for dag. De lever i konstant frykt.

Drømmer om Tromsø

Han forteller at faren er 50 år, men ikke innkalt til militærtjeneste.

– Det er så mange som melder seg til krigen, at han fikk beskjed om at det ikke var nødvendig at han vervet seg. Men han deltar likevel, sier han:

– Pappa sa at han er satt til å lage molotov-cocktails.

Vlad er usikker når vi spør ham om han vil bli i Norge eller flytte hjem igjen, hvis og når det er mulig.

– Det vet jeg ikke.

Men det vet Mira Chudik.

TÅRER OG HÅP: Mira Chudik og Loai Mustafa planlegger å bygge et liv sammen, i Tromsø.

Hennes bekymrede ansikt sprekker opp i et smil når vi spør om planene til henne og Loai.

– Jeg vil flytte til Tromsø og etablere meg sammen med Loai - få jobb, og en gang i fremtiden gifte oss og forhåpentligvis få barn.