Her ankommer de ukrainske flyktningene Oslo: − Vi måtte redde oss selv

OSLO (VG) En ukrainsk familie på fire mistet huset sitt i et bombeangrep i Kyiv, og sier de ikke hadde noe annet valg enn å flykte fra hjemlandet. Nå er de endelig trygge i Norge.

Publisert: Nå nettopp

– Russland har ødelagt byen vår. Ikke bare Kyiv, men hele landet vårt. Derfor måtte vi flykte fra Ukraina, for å redde oss selv, sier Alksandr Mjavanadze til VG.

Han og konen Oksana, sammen med sine to døtre Violetta (13) og Milla (9), ankom Oslo søndag formiddag, etter å ha flyktet fra Ukrainas hovedstad Kyiv.

Familien på fire sier det har vært en lang reise, som startet for to dager siden i Polen. De ble hentet på et flyktningmottak i nabolandet, og kjørt til Norge med buss av flere frivillige.

De har ikke med seg mye bagasje, og er nå hjemløse. Søndag ettermiddag er de på vei videre til Stavanger. De håper de kan starte et nytt liv i Norge, sier faren.

– Leiligheten vår ble ødelagt i et bombeangrep, da bestemte vi oss for å flykte. Det var helt forferdelig, sier Mjavanadze.

forrige





fullskjerm neste HJEMLØSE: I dette nabolaget bodde Alksandr og familien. Han sier at leiligheten deres ble bombet, og at de derfor måtte flykte. 1 av 4 Foto: Privat

De reiste først til en landsby i Ukraina, der var familien i noen dager. Til slutt kom de seg videre til Polen. De har flere familiemedlemmer i hjemlandet, blant annet en bestemor og bestefar.

– Vi ringer dem hele tiden. De er for gammel til å reise, så vi er veldig redde for dem. Jeg håper de overlever, sier han.

Tomme butikker

Veronica Niel (26) har også flyktet fra Ukrainas hovedstad. Hun hadde kun en sekk på ryggen. Niel og moren gjemte seg på badet i leiligheten før de dro videre til en T-banestasjon for å føle seg tryggere. Der var de i flere dager.

– Jeg visste ikke om jeg skulle flykte til Norge eller ikke. Vi visste ikke hva vi skulle gjøre, sier Niel til VG.

HÅP: Veronica Niel flyktet fra Ukrainas hovedstad Kyiv. Nå ønsker hun å skaffe seg en jobb i Norge.

Hun viser flere bilder av henne og moren i et badekar i leiligheten deres, og bilder av tomme butikkhyller i byen. På et annet bilde ser vi T-banestasjonen, det er mye folk, og Niel sitter pakket inn i et nødteppe.

– Vi hørte eksplosjoner bare noen kilometer unna. Det var veldig skremmende, sier hun.

Russiske styrker forsøker fremdeles å omringe Kyiv, og flere områder rundt hovedstaden blir rammet av harde kamper og omfattende bombeangrep.

Lørdag kveld bombet de russiske styrkene byen Irpin, som ligger like på utkanten av Ukrainas hovedstad, nordvest for byen. Søndag ettermiddag har artillerigranater slått ned ved en veisperring mellom Kyiv sentrum og Irpin, ifølge CNN. Tre mennesker ble drept, blant dem to barn, ifølge ukrainske myndigheter.

Reiste i to dager

Jan Helge Vassbø er blant de frivillige som står bak de to bussene som reiste fra Rogaland i retning Polen. Han ankom den polske byen Kraków med fly onsdag morgen, før han reiste videre med tog mot grensen til Ukraina.

På toget møtte han flere ukrainere som var på vei tilbake til hjemlandet sitt for å kjempe mot russerne.

– De var på vei inn i krigen. Det var veldig sterkt, sier Vassbø til VG.

Ifølge Vassbø var det tusenvis av mennesker på flyktningmottaket i Polen, og folk fra hele landet kom for å bidra.

– Folk hadde tatt fri fra jobb for å servere flyktningene mat og et sted å sove. De tok vare på de, sier han.

BIDRAR: Jan Helge Vassbø er blant de frivillige som står bak aksjonen. Han og ti andre hjelpere har hentet 75 flyktninger i Polen.

På flyktningmottaket hang de opp plakater på engelsk, russisk og ukrainsk om bussene som skulle til Norge.

– Jeg gikk rundt med et ukrainsk og norsk flagg og spurte om folk ville bli med. Hvis noen ikke kunne engelsk løp jeg og hentet noen som kunne oversette. Vi ville ha folk om bord.

Ifølge Vassbø reiste 75 flyktninger med de to bussene fra Polen til Norge, i tillegg til ti hjelpere. Turen tok to dager, og første stopp i Norge var Oslo, men flere skal videre til Stavanger.

Den yngste som var med på reisen var bare noen måneder gammel, og den eldste var rundt 80 år. Flere av dem var barn.

– Det var mange sterke møter om bord på bussen. Jeg fikk høre historier som virkelig gjorde inntrykk på meg, sier han.

forrige







fullskjerm neste STØTTE: En familie får lørdag hjelp med å flykte fra Irpin, like vest for Kyiv. 1 av 5 Foto: Emilio Morenatti / AP

Vassbø er klar på at Polen ikke kan håndtere alle flyktningene alene.

– Vi må bidra, vi har ikke tid til å vente, det må skje nå. Det handler om medmenneskelighet. Denne krisen blir ikke løst av å snakke, men av å handle.

Totalt er det registrert 510 nye asylsøkere fra Ukraina til Norge den siste uken. Siden det nå kommer svært mange flyktninger på kort tid, har UDI midlertidig tatt i bruk Scandic Helsfyr som ankomstsenter.

– Det er krevende for personalet å håndtere uanmeldte busser som ankommer med rundt 50 i hver buss, men vi gjør vårt beste for å ivareta alle på best mulig måte, skriver UDI i en pressemelding søndag.

Midlertidig beskyttelse

Over 1,5 millioner mennesker fra Ukraina har flyktet til naboland de siste ti dagene, ifølge FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi.

– Dette er den raskets voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig, skriver Grandi på Twitter.

Fredag bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at den norske regjeringen har besluttet å innføre en midlertidig kollektiv beskyttelse av de ukrainske flyktningene.

– Det betyr at mennesker som flykter fra Ukraina slipper en tidkrevende individuell behandling. Vi er klare til å gi vårt bidrag i en felles innsats for Europa, sa Støre under en pressekonferanse.

Ukrainere kan per nå bare reise visumfritt til Norge, hvis de har biometrisk pass. Utlendingsdirektoratet (UDI) har advart om at transport av mennesker uten riktige dokumenter for lovlig innreise regner som menneskesmugling.