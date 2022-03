ANGREPET: En mann er siktet for drap og kroppsskade etter angrepet som skjedde på kjøpesenteret Vestkanten i Bergen rett før klokken 17 fredag.

Bergen: Fengslet for drap på sin egen far

En mann i 30-årene er varetektsfengslet i fire uker, siktet for drap på sin egen far på kjøpesenteret Vestkanten i Bergen. Han er også siktet for kroppsskade på en kvinne som er gift med faren.

Av Frank Haugsbø

Politiet fikk rett før klokken 17 fredag ettermiddag melding om en voldsepisode på Vestkanten kjøpesenter i Bergen.

En mann i 50-årene ble fraktet til sykehus og politiet fikk kort tid senere melding om at mannen døde av skadene han ble påført.

En kvinne fikk helsehjelp på stedet. Hun skal ikke være alvorlig skadet.

– Den avdøde mannen og den skadde kvinnen var gift. Siktede er sønn av den avdøde mannen, har politiet meldt i en pressemelding.

En vekter kom til mens volden pågikk utenfor Vestkanten, ifølge politiet.

Vekteren holdt kontroll på siktede til politiet kom til stedet. Han ble ikke fysisk skadet.

Tingretten fengslet mannen med brev- og besøksforbud i fire uker og isolasjon i to uker.

Ifølge BT har politiet har beslaglagt en kniv som de mener gjerningsmannen har brukt.

FORSVARER: Advokat Marius Wesenberg forsvarer den drapssiktede mannen.

I kjennelsen fra Hordaland tingrett går det frem at retten finner at det er er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken ved å kommunisere med vitner i saken, eller ved å påvirke/slette elektroniske spor.

– Retten viser til politiet har angitt at de vil avhøre venner og familie av siktede og avdøde, samt gjennomgå elektroniske enheter for å nærmere kartlegge siktedes bevegelser forut for forholdene siktelsen gjelder, heter det.

Mannens forsvarer, advokat Marius Wesenberg, sier til VG at hans klient har erkjent straffskyld etter siktelsen.

– Uavhengig av det vil spørsmålet om skyldevne bli et tema, om han var tilregnelig. Her er det opplagt påkrevd, sier Wesenberg.

Wesenberg sier han ikke kan si noe om bakgrunnen for hendelsen.

– Min klient har forklart seg utførlig om bakgrunnen. Han er i en form for sjokk, og opplagt preget, sier forsvareren.

AKTOR: Politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt.

Ifølge politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt har politiet sikret seg videopptak av deler av angrepet.

– Siktede ga en nesten to timer lang forklaring i retten. Han forklarte seg greit, sier Valheim.

Bistandsadvokat Kjetil Ottesen sier til VG at dette er en tragisk og vanskelig sak for de etterlatte.

– De strever med å forstå hva som har skjedd. Jeg vil gi dem et bilde av det som har kommet frem under fengslingsmøtet. Saken er veldig belastende for dem, og de ber om respekt for privatlivets fred, sier Ottesen.