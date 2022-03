BISTÅR AMERIKANERNE: Generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret.

Luftforsvarssjefen om militærflyulykken: − Vil aldri kunne redusere risikoen til null

BODØ (VG) Så langt har uvær hindret redningsarbeidet, men søndag håper politiet å kunne hente ut de fire omkomne etter Osprey-ulykken.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Vi føler sorgen med amerikanerne, sier sjef for Luftforsvaret Rolf Folland.

Det er en rakrygget, men alvorstynget generalmajor som tar imot VG på Bodø Flystasjon lørdag kveld, ett døgn etter at et amerikansk V-22 Osprey-fly fredag kveld ble meldt savnet i forbindelse med Nato-øvelsen Cold Response. Flyet ble natt til lørdag lokalisert og de fire om bord bekreftet omkommet.

– Vi blir alle påvirket av dette når vi mister gode allierte kolleger. Vi får nok en gang dessverre et eksempel på at det å øve og trene realistisk som vi er nødt til å gjøre for å bli gode, det har en iboende risiko, fastslår Folland.

Derfor gir Forsvaret allierte på besøk både informasjon og opplæring i norske vinterforhold, understreker han:

– Vi prøver å ta alle grep vi kan for å redusere risikoen. Men i en såpass stor øvelse med mye kompleksitet, vil dessverre tragiske hendelser av og til skje. Vi vil sørge for at vi tar lærdom av dette.

Ukjent ulykkesårsak

Luftforsvarssjefen sier til VG at det så langt er ingen indikasjoner på hva som har skjedd. Men årsaksforklaringer til flyulykker fordeler seg på tre områder:

Teknisk feil

Ekstreme værforhold

Menneskelige feil

– Ulykken kan også være kombinasjoner av dette. Ingen kan vite hva som har skjedd ennå, sier Rolf Folland.

Cold Response er en gedigen Nato-øvelse med nær 30.000 soldater. Det er besluttet at øvelsen vil gå sin gang, men Folland understreker at Forsvaret har tilbudt amerikanerne hjelp både til det praktiske og debrifing.

SJEF I LUFTFORSVARET: Generalmajor Rolf Folland.

– Ulykken påvirker selvfølgelig mest flyavdelingen som er berørt, men det er både deres, Norges og alliansens ønske at øvelsen går videre. Det er en viktig øvelse i forhold til det sikkerhetspolitiske ansvaret vi har.

– Er Cold Response tilpasset det som nå skjer mellom Ukraina og Russland?

Egentlig ikke. Øvelsen har vært planlagt i lang tid, men den er noe påvirket i antall enheter som er her og øver. Det skulle egentlig vært flere.

Russerne fikk tilbud om å bivåne øvelsen, men «takket høflig nei», ifølge luftforsvarssjefen.

– Hva tar du som sjef for Luftforsvaret med deg etter en slik hendelse?

– Ulykken bekrefter det vi vet allerede: Flyging har risiko på skarpe operasjoner som dette er. Derfor bruker vi mye tid på risikohåndteringsprosesser og terping. Vi klarer aldri å redusere risikoen til null. Da evner vi ikke å trene realistisk nok til det vi tross alt er her for å gjøre.

– Ordentlig ille

Tidligere på dagen møter VG Ørjan Kristensen, leder for Beiarn Røde Kors, ved sideveien som løper inn i retning ulykkesstedet i Gråtådalen i Beiarn kommune i Nordland. Lenger kommer vi ikke ettersom politiet holder vakt for å beskytte området.

Her inne, drøyt to timers kjøring fra Bodø, er snøen så søkktung at det er åpenbart selv for et utrent øye at den truer med å gi etter. Langs veiene velter turkise og hvitblanke issvuller ut fra fjellsider og skråninger, mens tøvær har skapt oversvømmelser på veiene.

Kristensen, som er bosatt og lommekjent i området, beskriver utfordrende forhold da Røde Kors tok seg inn til ulykkesstedet på snøscootere natt til lørdag.

– Været var ordentlig ille, forteller 40-åringen – som selv var blant redningsmannskapene som tok seg inn til havaristen.

– Under pressekonferansen i Bodø lørdag snakket politiet om at de hadde «tøyd grensene» litt?

– Jeg opplevde at vi hadde kontroll hele tiden, men at det var utfordrende. Det var en dialog mellom oss og politiet hele tiden. Jeg opplevde ikke at vi tøyde grensene forbi det som var forsvarlig, svarer han.

TOK SEG INN TIL HAVARISTEN: Lokallagsleder Ørjan Kristensen i Beiarn Røde Kors var blant mannskapet som fraktet politi og forsvarspersonell inn til ulykkesstedet.

Lokallagslederen forteller om en strabasiøs snøscootertur med tidvis bare en meters sikt. Videre kommer Røde Kors til å fortsette å bistå politiet.

– Hvis de ønsker bistand i morgen, vil vi bistå med å transportere dem inn til området de har behov for å nå for å gjøre jobben sin. Det blir transport og kjentmannsoppdrag hvis det er nødvendig.

– Denne ulykken viser viktigheten av et godt samarbeid med frivillige og det offentlige. vi setter veldig pris på tilbakemeldingene fra politiet; at de var fornøyd med jobben vi gjorde. Vi opplevde at vi bisto slik at de fikk kommet fram og gjort jobben sin. Det føltes viktig for oss, understreker han.

Vil hente ut de omkomne søndag

Politimester Heidi Kløkstad i Norland bekrefter i et telefonintervju med VG lørdag kveld at planen er å hente de omkomne ned fra havaristedet søndag.

– Været i dag gjorde at vi har måttet fryse hele havaristedet, skredekspertene sa det ikke var tilrådelig å gå inn. Da vi fikk konstatert at de fire i flyet var døde, måtte vi trekke ut våre folk, sier Kløkstad.

Hun beskriver værforholdene som «svært krevende», med faregrad 4 på snøskred og bratt, ulendt terreng i mørket

– Vi strakk redningsaksjonenså langt som det var mulig for å forsikre oss om at det ikke lå noen skadet igjen der inne. På det dårligste var det én meter sikt, nedbør og bratt terreng. Jeg vil ble skrive det som en krevende operasjon å komme seg inn til havaristen.

Politimesteren berømmer innsatsen fra fra Sivilforsvaret, frivillige kjentfolk, Røde Kors og Fjelltjenesten som stilte opp med lokal kompetanse for å vurdere skredforhold.

– Hjelpen fra de lokalkjente har vært uvurderlig.

Identiteten på de fire omkomne vil ikke bli offentliggjort før identifiseringsarbeidet er ferdig.

– Forsvaret har en teori om hvem som har vært om bord, men vi må først gjøre et grundig og omfattende identifiseringarbeid. I verste fall må vi hente referanseprøver (oftest DNA-prøver, journ.anm.) fra pårørende i USA. Vi må være sikre på at vi har undersøkt alt vi kan. Dette kan ta tid og er helt avhengig av hvor fort vi kommer i gang med obduksjonene.

BERØMMER DE FRIVILLIGE: Politimester Heidi kløkstad i Nordland.

Pårørende til de fire er varslet.

– Er omkomne hentet ut fra havaristen?

– Nei, de er ikke hentet ut. Det er en radius på cirka 200 meter med flydeler flere plasser. De omkomne er delvis i vraket og utenfor vraket. Det var ikke mulig å gjøre den jobben i natt og i dag. Derfor har vi satt vakthold så nært vi kan uten at det blir fare for dem det gjelder.

Værprognosene er atskillig bedre i morgen. I dag har det vært både jordskred og snøskredfare. Men i morgen er det ikke meldt nedbør, men delvis sol og kaldere i natt som kan gjøre at grunnen stabiliserer seg litt mer. Vi håpet på at vi skal kunne bevege seg inn i morgen.

Selv om været skulle bli bedre, er det krevende redningsforhold. Det bratte skogsterrenget gjør at det ikke er plass nok for et helikopter å lande inne til havaristen. Derfor planlegger politiet å få personell inn ved hjelp av snøscooter.

Søndag vil både Kripos, Havarikommisjonen og krimteknikere bli fraktet til området.

– Det er et møysommelig arbeid. På den ene siden skal man få ut de omkomne, på den andre skal man besudle minst mulig på vraket, sier politimesteren.

Uklart hvem som skal lede etterforskningen

Norsk politi jobber nå med å få avklart hvem som skal stå ansvarlig for etterforskningen. Fordi det er snakk om et amerikansk fartøy med amerikansk personell som forulykker under en internasjonal militærøvelse, slår ulike rettsregler inn.

– I utgangspunktet er det norsk politi som og påtalemyndighet som leder etterforskning på norsk jord. Men når det er denne typen omstendigheter, har amerikanerne rett til å be om å få myndigheten overført til seg for å ta ansvaret for etterforskningen, forklarer Kløkstad.

– Vi jobber med å avklare med amerikanske myndigheter om det er norske eller amerikanske myndigheter som skal lede arbeidet.

– Hersker det en uenighet her?

– Overhodet ikke. Men det tar tid fordi det skal gjennom formelle kanaler. Vi har spurt amerikanerne om vi skal lede og de bistå eller motsatt.

Politimesteren forteller om et preget personell:

– Amerikanerne tar dette veldig tungt, naturlig nok: De må bringe fire av sine hjem i kiste.

