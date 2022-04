SULTNE: Erna Solberg, Tina Bru og Henrik Asheim er klare for å lede Høyre. Og for burger.

Solberg om leder-fremtiden: Viktig hvem som vil ta over

MCDONALDS, GARDERMOEN (VG) En viktig del av vurderingen av når hun skal gå av som Høyre-leder, er hvem som er villige og klare til å ta over, sier Erna Solberg til VG.

Det er søndag ettermiddag og rushtid på McDonalds. Mellom barnefamilier og tenåringer sitter en sliten landsmøtegjeng: Høyre-leder Erna Solberg (61), nestleder Tina Bru (35) og nyvalgt nestleder Henrik Asheim (38).

Solberg har vært Høyre-leder i 18 år. Det er halve livet til Bru, som fortsatt gikk på videregående da Solberg ble valgt i 2004. I 2020 ble Bent Høie (50) erstattet av Bru, og nå er Jan Tore Sanner (56) byttet ut med Asheim.

– Det er andre perspektiver, andre virkeligheter og en ny generasjon, og det betyr alltid mye, sier Solberg.

Og nå er fornyelsen i Høyre nesten komplett. Men Solberg holder fortsatt kortene tett til brystet når hun blir spurt om hvor lenge hun skal lede partiet.

PÅ MENYEN: Hvor lenge skal Erna Solberg være Høyre-leder. Det vil hun ikke si, men hun innrømmer at hvem som vil og er klare til å ta over er en viktig ingrediens.

Solberg: Viktig hvem som vil overta

Aftenpostens politiske kommentator Kjetil Alstadheim skrev lørdag at han tror Solberg kan komme til å gi seg allerede på landsmøtet i 2023 – hvis Ine Eriksen Søreide (45) er villig og klar til å ta over.

– Har det mye å si for hvor lenge du sitter hvem som eventuelt kan ta over?

– Det som har mest å si er hva vi føler er riktig og viktig for partiet i forhold til profilen fremover. Det har betydning for hvor lenge jeg sitter. At folk både vil og føler seg komfortable med å overta, ja, det kommer til å være et viktig element, sier Solberg.

– Det står ikke på min vilje eller min interesse, men jeg har også ansvaret for at et parti bygger seg fremover.

Partilederen understreker at hun ikke er lei – og har lyst, vilje og glede over å være leder og jobbe med politikk.

– Men alle mennesker skal alltid tenke over om de til slutt blir så opptatte av seg selv. Man må se på det med utenfrablikk også, og se hva som er viktig for partiet fremover, sier hun.

– Dette har jeg hatt samtaler med mange om opp gjennom, og spurt hva de vil. For eksempel med Torbjørn tidligere, jeg forsøkte jo å få ham til å ikke hoppe av Stortinget i 2017, sier Solberg.

Tidligere Høyre-kronprins Torbjørn Røe Isaksen har nå forlatt politikken til fordel for jobben som samfunnsredaktør i næringslivsavisen E24 – til Solbergs store skuffelse.

TIDLIG OPP: Ledertrioen diskuterer hvem som må på morgenradio dagen etter. Bru og Asheim er slitne etter landsmøtefesten, og Solberg er forkjølet. Mens hun er syk, er den reduserte formen til de andre to selvforskyldt, argumenterer hun.

– Etter valget sa du at du skulle stille som Høyres statsministerkandidat mot Jonas Gahr Støre i 2025. Er du fortsatt sikker på at det er du som kommer til å gjøre det og ikke noen andre?

– Jeg vet ikke om Jonas kommer til å stille mot meg i 2025, sier Solberg.

Bru og Asheim ler. Solberg smiler lurt.

– Men er du sikker på at det er du som er Høyres statsministerkandidat i 2025?

– Det jeg har sagt er at det er det vi planlegger for, og det er det som er svaret på det.

FERSK: Henrik Asheim er det nyeste tilskuddet i Høyre-ledelsen.

– Alltid bra med fornyelse

Alle barna på McDonalds vil ta selfies med én person denne søndagen. Det er ikke Ronald McDonald, men eks-statsministeren. Bru og Asheim får enn så lenge være i fred for selfielystne barn.

Men helt ukjente er de ikke, etter snart ni år som innvalgt på Stortinget og en tur innom Solberg-regjeringen som olje- og energiminister og høyere utdanningsminister.

– Du fått på plass to friske, unge folk i ledelsen, etter å ha vært samme gjeng ganske lenge. Hva tror du blir annerledes?

– Tina og Henrik har vært med i politikkarbeidet og i partiet lenge. Men nå blir det de som skal være med på å trekke linjene fremover. Det er alltid bra med fornyelse, sier Solberg.

GJENVALGT: Tina Bru har vært nestleder siden 2020, og fikk landsmøtets tillit til å fortsette.

– Da de begynte å lage podkast i 2016, så snakket de om at de var ubetydelige i Høyre, de var backbenchere og de sto nok ikke på din liste når det skulle lages regjering. Hadde de rett da?

– Henrik fikk jo bli statsråd ganske raskt, da. Statsrådsvikar, sier Solberg.

– Ti uker, sier Asheim.

– Og gud, han brukte det mye, sier Solberg.

– Det gjør han fortsatt, sier Bru.

– Han utnyttet de ti ukene veldig godt, sier Solberg.

Men de to nestlederne var ikke så ubetydelige som de trodde. Solberg avslører at de faktisk hadde en plass på hennes liste over statsrådsemner.

– De var potensielle, ja. Men om det ville bli en mulighet på det tidspunktet, det var jeg ikke sikker på. Det er viktig at man har sittet på Stortinget og fått litt erfaring, sier hun.

DELEGAT NUMMER 1: Det er et delegatnummer som betyr litt mer enn de andre. Hvis Solberg tegner seg, får hun det ofte som hun vil. – Jeg synes at landsmøtet har godt av at partiledelsen deltar i debattene, sier hun.

Hvem tar over?

18 år er lenge. Derfor er det mange spørsmål om hvem som en dag skal overta som Høyre-leder. Men Bru og Asheim er allerede leie av spørsmålene. Det har de uttrykt tydelig i løpet av helgen. I egen podkast, og overfor VGs journalist. Flere ganger. Men spørsmålet må jo stilles:

– Skal noen av dere bli partileder da?

– Nå har jeg vært nestleder i tre kvarter, og det holder fint akkurat nå, sier Asheim.

– Og det er bare et springbrett, skyter Solberg inn.

De ler.

– Spørsmålet er alltid «hva er neste, hva er neste, hva er neste?». For å være helt ærlig: Det å sitte i ledelsen i et parti, er en kjempestor oppgave, som kommer til å kreve enormt mye, sier Asheim og fortsetter:

– Alt tolkes inn i en slags arverekkefølge. Jeg tror at den dagen Høyre skal velge ny partileder, så er det en stor kabal. Målet vårt må være å ha mange profiler. Vi må ha mange flinke folk å spille på, og det har vi nå.