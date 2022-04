Søreide: − Tilliten til Putins regime er knust for alltid

Ine Eriksen Søreide mener Russlands invasjon av Ukraina er «overraskende lite overraskende».

Av Vilde Elgaaen

Tidligere utenriksminister og Høyre-topp Ine Eriksen Søreide har utenrikspolitikk som tema i sitt innlegg til Høyres landsmøte.

– Det Putin kjemper mot i Ukraina er folkets grunnleggende rett til å bestemme over egen framtid. Det han frykter mest er at dette skal smitte. Den største trusselen mot Putins styre er nemlig demokratiet og friheten, sier Søreide fra talerstolen.

– Russland begår krigsforbrytelser og må stilles til ansvar, sier Søreide.

Hun sier det er klare linjer mellom Russlands tidligere annekteringer og det som nå skjer i Ukraina. Søreide kaller invasjonen «overraskende lite overraskende».

– Dette er ikke tiden for forståelse, men tiden for fordømmelse. Og selv om Putin raserer ukrainske byer vil de bli bygget opp igjen. Tilliten til Putins regime er knust for alltid.

Mener Norge må se mot Europa

– Vi må forholde oss til verden slik den er, ikke slik vi ønsker den er.

Hun sier krigen forsterker allerede eksisterende kriser, som mat- og energimangel.

– Krigen gjør den humanitære situasjonen enda verre, sier Søreide.

Den tidligere utenriksministeren sier samarbeidet med Nato og Norges forsvarsevne må styrkes.

– Det skjer store politiske endringer i Europa som påvirker vår evne til å ivareta egne interesser. Vi samarbeider med EU fordi vi vil, ikke fordi vi må. I en verden som er mer ustabil enn før får vårt utenforskap konsekvenser.

Søreide sier det er en utfordring at sikkerhetspolitiske temaer som påvirker Norge skjer i arenaer der Norge ikke er med.

– Stadig flere beslutninger som angår og påvirker Norge sterkt kommer til å tas der Norge ikke er. Ikke bare er vi utenfor, ledere som påvirker demokratiet fra innsiden, som Victor Orban, får mulighet til å bestemme over hva som skjer på vårt kontinent.

Hun sier det må føre til en diskusjon om EU-medlemskap.

– Samtidig som vi støtter Ukrainas tapre kamp i krigen med ord og våpen er det Norges ansvar å være med på å sikre demokratiet i Europa.