REPRESENTANT: Tellef Inge Mørland fra Arbeiderpartiet eide en bolig i Oslo og fikk gratis bolig fra Stortinget samtidig.

Stortinget tar selvkritikk etter Mørland-sak

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, sier at Ap-politiker Tellef Inge Mørland ikke skulle hatt stortingsbolig. Men hun sier at Mørland ikke har unndratt opplysninger fra Stortinget.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Nå nettopp

VG kunne tirsdag fortelle at Aps Tellef Inge Mørland fikk gratis pendlerbolig samtidig som eide en egen leilighet i Oslo.

Han sa at hans egen bolig var for liten til å bo i over tid.

Nå bekrefter Stortingets direktør, Marianne Andreassen, at han ikke skulle fått boligen, men hun tar samtidig selvkritikk.

– Ut fra de nye opplysningene i saken fra hans side, må også administrasjonen ta sin del av ansvaret for at tildeling av pendlerbolig ble gitt, selv om det ut fra regelverk og praksis ikke skulle vært tildelt pendlerbolig så lenge han disponerte en bolig i Oslo, skriver Andreassen i en pressemelding.

Saken oppdateres.