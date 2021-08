Støre til VG: Har ingen plan B

FENGSLENDE PLAN: Tirsdag ettermiddag, i en grønn sofa, forberedte Ap-leder Jonas Gahr Støre seg til debatt med statsminister Erna Solberg (H) i Bergens Tidenes lokaler.

BERGEN/OSLO (VG) Trygve Svensson i tenketanken Agenda peker på en ren Ap-regjering – dersom Ap, SV og Sp ikke oppnår flertall i Stortinget. Men Ap-leder Jonas Gahr Støre svarer at han bare har en plan A.

Trygve Svensson er daglig leder i tenketanken Agenda, som har nære bånd til fagbevegelsen og partiene på venstresiden.

På spørsmål om regjeringsalternativer på rødgrønn side dersom Ap, Sp og SV ikke oppnår flertall sammen, sier Svensson:

– Det er lite realistisk med Rødt eller Miljøpartiet De Grønne i regjering. Begge er for radikale og det er for stor politisk avstand til Ap og Sp.

Han fortsetter:

– Det sannsynlige alternativet vil da være en ren Ap-mindretallsregjering. Jeg vurderer det som 50/50 prosent-sjanse for enten en ren Ap-regjering eller en Ap/Sp-regjering. Dagens politiske situasjon er vanskelig å tolke, men det er et hovedbilde: At folk vil ha et skifte.

Støres plan A

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke svare på om det er aktuelt med en ren Ap-regjering, dersom Ap, SV og Sp ikke får flertall etter valget.

– Jeg har ikke noen kommentarer til de ulike alternativene som kan komme etter valget, sier Støre til VG.

Han understreker at Ap jobber for å få en flertallsregjering bestående av Ap, SV og Senterpartiet.

– Vil dere gå med på gå inn i en koalisjonsregjering som ikke har flertall på Stortinget?

– Jeg kommer ikke til å kommentere spekulasjoner på mulige alternativer som kan oppstå etter valget.

AVSTAND: Erna Solberg er på vei ut fra Media City i Bergen, mens Jonas Gahr Støre avventer på innsiden.

Støre uten plan B

Støre forteller at Ap, SV og Sp ikke har hatt noen dialog om budskap i forkant av kveldens partilederdebatt på TV 2, som starter klokken 21.40.

– Vi har en veldig respekt for hverandre, med at nå snakker vi om egen politikk. Ap snakker om vår. Også har disse tre partiene sittet sammen i åtte år, og vist at vi kan samarbeidet.

– Vil du utelukke at Arbeiderpartiet kan komme til å styre alene?

– Jeg spekulerer ikke i ulike alternativer. Vi har en plan A, sier han, og henviser til de uttalte ambisjonene om å styre sammen med Sp og SV – et alternativ som på flere meningsmålinger ikke oppnår flertall alene.

– Har dere en plan B?

– Vi har en plan A, og alfabetet slutter der.

– Så dere har ingen plan B.

– Nei.

VIL HA AP-REGJERING: Trygve Svensson i tenketanken Agenda.

– Ren Ap-mindretallsregjering

Trygve Svensson, som har lang fartstid i Ap, blant annet som rådgiver for partisekretær Raymond Johansen og som statssekretær, sier det flere forhold som understøtter hans analyse:

– Det er stor global uro og jeg tror folk ønsker å bli ledet av et så sterkt styringsparti, som det Arbeiderpartiet er. Og i den sammenhengen tror jeg også at folk vil kunne samle seg om Jonas Gahr Støre.

Han utdyper.

– I urolige tider er det betryggende å ha en leder, som har lang internasjonal erfaring, sier han og viser til at nordmenn flest mener at Støre gjorde en veldig god jobb som utenriksminister.

– De vet at hvis det kommer en telefon fra Moskva, Washington, Beijing eller Brussel, så er det en mann der som de kan stole på kan håndtere vanskelige situasjoner.

Alltid beredt

For ti måneder siden uttalte Fredrik Mellem, styremedlem i Oslo Ap, at partiet hans burde «gjøre det klart at Arbeiderpartiet alltid er beredt til å regjere alene»:

I et innlegg på nettstedet til Agenda Magasin kom han med en tydelig advarsel mot å danne en regjeringskoalisjon som ikke har flertall bak seg på Stortinget:

«Det grunnleggende poenget med å danne en koalisjon er selvfølgelig at man ved å danne en koalisjon også bygger det nødvendige flertall i parlamentet», skrev han.

Og fortsatte:

«Hvis en slik koalisjon enten ikke har et flertall sammen – eller man ikke skulle klare å komme til enighet om det politiske grunnlaget for en flertallsregjering – bør Arbeiderpartiet gjøre det klart at partiet vil regjere alene.»

VG har kontaktet Fredrik Mellem og spurt om dette fortsatt er hans oppfatning:

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer nå, 14 dager før valget, sier han.

KOMMENTERER IKKE: Fredrik Mellem i Oslo Arbeiderparti tenkte høyt om en ny Ap-regjering i mindretall i Stortinget for ti måneder siden. Rett før valget er han tyst.

Handlingsrom

Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen er en av få som tidligere har sagt at han foretrekker en Ap-regjering.

Svensson viser også til Danmark.

– Den sosialdemokratiske regjeringen til Mette Frederiksen har vært en suksess.

Han sier at en ren Ap-regjering kan gi et handlingsrom for at Støre kan få gjennomslag for den saken han har sagt er viktigst for ham: Å nå klimamålene.

– Det tredje alternativet er en mindretallsregjering utgått av Ap og Sp. Det er absolutt et aktuelt alternativ, men vil være mer sårbar regjering, etter min mening.

– Flere i Ap peker på en stor fordel ved å ta med Sp: Det vil i større grad kunne hindre at de flyter over på borgerlig side i neste stortingsperiode?

– Ja, det er et godt argument, som vil kunne spille inn, sier Svensson.

– Vil kunne prege hele 20-tallet

Han sier at uansett utfall, så vil grunnlaget for et rødgrønt samarbeid være godt.

– Senterpartiets suksess de siste årene har vært at de har tatt opp i seg viktige folkelige strømninger, blant annet knyttet til ulikhet og økte forskjeller, blant annet mellom landsdeler, sier han og avslutter:

– Når bondebevegelsen skal samarbeide med arbeiderbevegelsen og miljøbevegelsen, så blir det en stor politisk kraft, som vil kunne prege hele 20-tallet.