Tar grep etter kaosdebatt: − Jeg mistet kontrollen

TV2-programleder sier kanalen har tatt grep før kveldens partilederdebatt. Samtidig mener han politikerne må ta noe av skylda for kaoset forrige uke.

Forrige tirsdag gikk TV2s partilederdebatt av stabelen i Bergen, med Arill Riise som programleder. Ikke bare hadde debatten høy temperatur, den var også preget av mange avbrytelser og roping.

– Jeg er sikker på at alle innså at deler av debatten ble for kaotisk og for lite opplysende, sier han.

Som rekvisitt hadde Riise en fløyte han blåste i for å holde kontrollen på politikerne. Likevel ble deler av debatten en kaotisk seanse.

– I deler av skattedebatten ble støynivået så høyt at få hørte hva noen sa, sier Riise.

Nå sier han at TV2 har tatt grep i forkant av kveldens partilederdebatt, som sendes fra Deichmanske bibliotek i Oslo.

– Kaotisk

VGs kommentator Tone Sofie Aglen kalte debatten «artig» og «engasjerende», men pekte samtidig på at den hadde innslag av «avbrytelser og kakling».

– Det ble litt kaotisk. Det ødela deler av debatten, sa hun i VGTVs sending like etter debatten var ferdig.

Også flere andre kommentatorer kalte debatten kaotisk, som Dagbladets Martine Aurdal og Aftenpostens Kjetil Alstadheim.

– Vinnerne i TV 2s partilederdebatt er alle de som har forhåndsstemt og dermed slapp å se på, skrev Aftenpostens politiske redaktør i sin dom over debatten.

Riise mener kaoset ble enda synligere da han så debatten i etterkant, og mener at «kakofonien var mye sterkere» på TV-skjermen enn i studio.

– Vi hadde også samme type debatt i 2019, og da var det ikke like mye spetakkel. Derfor ble vi litt tatt på senga. Det viser bare at det er en intens valgkamp, sier Riise.

– Synes du at klarte å holde kontrollen som programleder?

– Jeg mistet kontrollen da de snakket i munnen på hverandre, men jeg er fornøyd med debatten om sykehus og klima, sier han.

– Må ta noe av skylden

På spørsmål om politikerne også må ta noe av skylda for debatten, er Riise likevel klar:

– Det er klart at de må ta noe av skylden. Det er de som snakker i munnen på hverandre, og det må de ta på sin kappe, sier han.

–Det å snakke i munnen på hverandre, er en krevende måte å snakke med velgerne på.

Når partilederne onsdag skal brake sammen igjen til debatt, er Bergen byttet ut med Oslo, og fotballstudio med bibliotek. Heller ikke fløyta blir med i neste debatt, sier Riise.

– Vi har tatt noen grep som skal gjøre debatten ryddigere og så oppfordrer vi politikerne til å følge vanlige bibliotekregler. Vi skal be dem slutte å snakke i munnen på hverandre, og hvis de ikke gjør det så kan de bli hysjet på.