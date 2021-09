FHI: Kan bli aktuelt med tredje dose for eldre innen seks måneder

FHI jobber nå med å kartlegge hvem som kan trenge en tredjedose. Sykehjemsbeboere står først i køen.

– Det kan bli aktuelt innen seks måneder. Det kan også bli aktuelt senere. Det må vi komme tilbake til, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI.

FHI legger derfor til rette for en eventuell tredjedose, og har prioriteringslisten klar:

– Vi vurderer fortløpende om det det kan være nødvendig å gi en tredje dose til sykehjemsbeboere, de over 85 år, gruppen mellom 85-65, og risikogruppene under 65 år. I den rekkefølgen.

Følger nøye med

Bukholm sier de per nå ikke har kunnskap fra forskning eller erfaringer fra andre land eller signaler fra nasjonal overvåkning som peker på at det er en klar gevinst på å ta tredje dose.

– Det ser ut til at immuniteten holder seg lenge, men vi fortsetter å følge med på de eldste og på de yngre innen risikogruppene. I disse gruppene kan immunresponsen etter grunnvaksineringen ha vært litt svakere enn hos de yngre.

– Danmark begynner nå å vaksinere sykehjemsbeboere. Kan det ikke være lurt å gi også norske sykehjemsbeboere et tredje stikk, før man eventuelt blir syk?

– En tredje dose til sykehjemsbeboere er noe av det som vurderes. Foreløpig har vi ikke konkludert med at å vaksinere sykehjemsbeboere med en tredje dose gir en tydelig positiv effekt.

Danmarks helseminister Magnus Heunicke forklarer i denne twitter-meldingen hvorfor de gir en tredje dose til sykehjemsbeboere:

Norge gir allerede en tredje dose til de som går på immunhemmende medisiner, såkalt immunsupprimerte.

FHI følger spesielt med på de sykehusinnlagte, og jobber nå blant annet med systemer for å sørge for at man kan følge immunresponsen hos innlagte.

– Vi ser at det er en ganske høy medianalder hos de fullvaksinerte som nå legges inn på sykehus, men foreløpig har vi ikke data som peker på at vi får en bedre beskyttelse ved å vaksinere med en tredje dose akkurat nå.

Men det vil kunne endre seg:

– Ja, vi følger nøye med på dette, og vi vil anbefale en tredje dose hvis vi får et grunnlag som tilsier at en tredje dose gir en tydelig økt beskyttelse. Hvis vi ser at vaksineimmuniteten synker, og at dette fører til redusert beskyttelse mot covid, vil vi anbefale en tredje dose. Det viktige er at vi har et system for å følge med på dette.

Bukholm sier de ikke skiller mellom de to mRNA-vaksinene som brukes i Norge, men at både Moderna og Pfizer er aktuelle som en tredje-dose-vaksine.

EUs legemiddelbyrå (EMA) holder nå på med å se på data for en boosterdose fra Pfizer – for å gi seks måneder etter andre dose for de over 16 år.

Danmark begynte torsdag med å vaksinere sykehjemsbeboere. Vaksinasjonsgraden er 96 prosent på danske sykehjem, men smitten har likevel økt kraftig de siste ukene på flere av disse.