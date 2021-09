PRESSOMRÅDE: Prisene på små leiligheter i Oslo har steget kraftig de siste årene. Byrådet vil forsøke å dempe prisene gjennom eiendomsskatt på små utleieboliger, men det krever lovendring.

Vil ha ned boligprisene: Oslo ønsker eiendomsskatt på små utleieboliger

Byrådet i Oslo vil dempe interessen for å investere i utleieleiligheter. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber regjeringen om lovendring for å kunne kreve inn eiendomsskatt på små sekundærboliger.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Mange små leiligheter blir kjøpt opp av investorer, og så leid ut. Vi undersøker nå hva vi kan gjøre for å komme dette til livs. Vi ønsker å sikre at flere kan ha råd til å eie sin egen bolig, sier Raymond Johansen (Ap) til VG.

Usikre anslag går ut på at hver sjette bolig i Oslo, om lag 54.000 boliger, er en utleiebolig. Svært mange av dem har fritak for eiendomsskatt fordi bunnfradraget i Oslo er større enn mange andre steder.

Denne uken har Ap/SV/MDG-byrådet i Oslo sendt brev til finansminister Jan Tore Sanner (H) og bedt om å få utredet en lovendring.

Etter dagens lov om eiendomsskatt kan ikke kommunen skille mellom primærbolig og sekundærbolig i beregningen av eiendomsskatten.

Skjermer små leiligheter

– Med et høyt bunnfradrag skjermer vi nå de mindre kostbare boligene for eiendomsskatt. Men dermed skjermer vi også de som eier en eller noen få leiligheter til utleie, men også boliggrossistene som eier hundrevis av mindre leiligheter. Det er en ikke tilsiktet virkning som vi gjerne vil endre på, sier Johansen.

VIL UTJEVNE MED EIENDOMSSKATT: I Oslo faller andelen som eier boligen selv, ifølge byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han oppgir at Oslo kommune nå krever inn eiendomsskatt for om lag 32 prosent av alle boliger i Oslo.

– Norsk boligpolitikk, at svært mange eier sin egen bolig, har vært en suksess. Boligeierskap er bra fordi det demper forskjeller. Men i Oslo faller andelen som eier boligen selv, sier byrådslederen.

Han presiserer at forslaget ikke vil ramme de som leier ut kjellerstua eller en annen del av sin egen bolig, fordi eiendomsskatten beregnes ut fra hele arealet i primærboligen.

les også 8 eksperter: Slik blir bolighøsten

Bør bygge mer

I Finansdepartementet mener statssekretær Magnus Thue (H) at Oslo-byrådet heller bør bygge mer:

– Vi deler ambisjonen om at flere skal ha råd til å eie egen bolig, men nøkkelen for å dempe prispresset er å bygge flere boliger. Det er det rødgrønne byrådets ansvar at det ikke bygges mer, og det blir ikke flere boliger av å øke eiendomsskatten, skriver Thue en e-post til VG.

– Vi skal se på brevet vi har fått fra byrådet, men jeg vil påpeke at det er det rødgrønne byrådet selv som har valgt en innretning på eiendomsskatten som gir denne typen utslag, legger han til.

Får ikke tilgang

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) sier at forslaget ikke har til hensikt å øke kommunens skatteinntekter, men er et boligsosialt grep for å få flere mindre leiligheter ut i markedet slik at flere kan eie sitt eget:

– Vi vet faktisk ikke hvem som eier hvilke boliger, eller hva som er bebodd eller står tomt, altså omfanget av utleie eller omfanget av by-hytter. Skatteetaten gir oss ikke disse opplysningene, til tross for flere henvendelser så svarer de oss ikke. Vi trenger dem for å utrede en god modell for eiendomsskatt som treffer bra, sier Wilhelmsen.

Han mener det er urettferdig at en eier av en stor bolig blir pålagt eiendomsskatt, men eieren av mange små leiligheter slipper unna eiendomsskatten.

Trenger flere grep

I brevet til finansministeren viser byrådet til at regjeringen allerede har tatt flere grep for å dempe interessen for i investere sparepenger i sekundærboliger:

«Selv om formuesverdien for beskatning av sekundærbolig har økt fra 40 til 90 prosent over få år, ser ikke dette ut til å ha dempet ønsket om å investere i sekundærbolig nevneverdig.

Og:

«Siden 2017 er det også stilt krav om minst 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærboliger i Oslo. Vi synes det er positivt at regjeringen har tatt grep for å gjøre det mindre attraktivt å investere i sekundærboliger. Likevel er andelen sekundærboliger fortsatt høy», skriver Raymond Johansen i brevet.

Kan dempe prisene

I et skriftlig svar til Stortinget i mai, bekreftet finansminister Jan Tore Sanner (H) at høyere eiendomsskatt på sekundærbolig, isolert sett, kan gjøre det mindre attraktivt å investere i slike objekter:

«Det kan føre til mindre prispress på enkelte boliger, og på den måten virke dempende på boligprisveksten. Samtidig kan det bli dyrere å leie dersom høyere skatt veltes over i leieprisene, eller dersom tilbudet i utleiemarkedet går ned og prisene går opp som følge av at det blir mindre attraktivt å investere i sekundærboliger for utleie», skrev Sanner.