Hva kan ny regjering bety for deg mellom 20 og 25 år?

VG har spurt de fem største partiene om hva de vil gjøre for deg som er mellom 20 og 25 år, hvis de vinner valget.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vi har bedt om partienes politikk på noen spesifikke temaer vi vet er viktig for mange i din aldersgruppe. Disse temaene er miljø, psykiske helsetilbud, rusreform, abort, boligmarked og LHBT+.

Vil du vite hva partiene og kandidatene mener om andre temaer, kan du sjekke VGs Valgomat.

Disse svarer:

Andreas Unneland (27) i Sosialistisk Venstreparti.

Camilla Maria Brekke (21) i Arbeiderpartiet.

Andrine Hanssen-Seppola (18) i Senterpartiet.

Mathilde Tybring-Gjedde (28) i Høyre.

Herman Fåne (24) i Fremskrittspartiet.

Grunnen til at det er nettopp disse fem, er fordi de er de største partiene på årets meningsmålinger.

Miljø

Sosialistisk Venstreparti:

SV krever slutt på oljeleting og åpning av nye oljefelt.

– Vi er det eneste partiet som faktisk har en plan for hvordan Norge skal kutte 70 % av Norges utslipp innen 2030, mener Unneland.

Arbeiderpartiet:

Arbeiderpartiet vil at unge skal ha en fremtid man kan tro på.

– Derfor skal vi kutte klimagassutslipp, samtidig som vi skaper jobber og styrker velferdsstaten, sier Brekke.

Senterpartiet:

Senterpartiet vil at Norge skal ta sin del av ansvaret for å løse miljø- og klimaproblemene, forteller Hanssen-Seppola.

– Vi støtter internasjonale samarbeidsinitiativ, og mener for eksempel at Norge må bidra til at nye kraftverk blir bygget for fornybar kraft og ikke kullkraftverk.

Høyre:

Høyre ønsker å stoppe utslippene, uten å stoppe utviklingen.

– Høyre vil bruke kompetansen fra offshorenæringen til å gjøre oss verdensledende på ny, grønn industri som havvind, hydrogen, karbonfangst og -lagring, sier Tybring-Gjedde.

Fremskrittspartiet:

Frp vil fortsette å utvinne norsk olje og gass.

– Slik at andre land kan legge ned sine kullkraftverk, opplyser Fåne.

Samtidig mener de at vi må redusere utslipp i Norge.

Ja eller nei til mer olje?

Psykiske helsetilbud

Sosialistisk Venstreparti:

Vil gjøre det gratis for ungdom til og med 25 år å gå til psykolog.

Arbeiderpartiet:

Vil styrke det psykiske helsetilbudet som for unge og studenter, og satse på tilpassede lavterskeltilbud.

Senterpartiet:

Mener psykisk helse må likestilles med fysisk, og ønsker å styrke skolehelsetjenesten, og sikre forebyggende arbeid for studenters psykiske helse.

Høyre:

Høyre vil halvere ventetiden ved henvisning til psykisk helsetilbud, og jobbe forebyggende ved å hindre mobbing og sosial isolasjon blant barn, unge og voksne. Høyre lover flere lavterskeltilbud, mer oppsøkende hjelp og flere psykologer.

Fremskrittspartiet:

Frp vil øke budsjettene og kapasiteten i psykiatrien.

– Fordi vi ser blant annet at utskrivningspraksisen fører til at mange pasienter ender opp som svingdørspasienter, sier Råne.

For eller imot avkriminalisering?

Rusreform

«Rusreformen» viser til reformen som ble lagt frem av Erna Solbergs (H) regjering vinteren 2021. Reformen innebar at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skulle være straffbart. Reformen fikk ikke flertall i Stortinget.

Sosialistisk Venstreparti:

Støttet rusreformen, og mener bruk og besittelse av ulovlige rusmidler må avkriminaliseres.

Arbeiderpartiet:

Stemte nei til rusreformen, og vil heller differensiere reaksjonen til de som blir tatt med ulovlige rusmidler. Det vil si at tunge rusavhengige skal slippe straff, men heller få oppfølging i helsetjenesten. Andre brukere skal fortsatt straffes for bruk og besittelse, slik som i dag, mener partiet.

Senterpartiet:

Stemte nei til rusreformen. Mener en avkriminalisering for de tunge rusmisbrukerne er riktig, men synes ikke det er riktig å avkriminalisere for alle.

– Hvordan skal man forklare til en ungdom at å bruke narkotika er ulovlig, men ikke straffbart, sier Hanssen-Seppola.

Høyre:

Høyre er for rusreformen, og vil styrke det forebyggende arbeidet rettet særlig mot barn og unge for å redusere risikoen for at de skal få et helseskadelig rusbruk.

Fremskrittspartiet:

Stemte nei til rusreformen, og imot avkriminalisering av narkotika. Partiet ønsker å styrke behandlingstilbudet til de som lider av avhengighet.

les også Går til valg på ruskrav: Slik vil MDG-Lan gjenopplive rusreformen

Abort

I dag går abortgrensen ved levedyktighet (uke 22). Kvinner må søke i en nemnd for å få abort mellom uke 12 og 22.

Sosialistisk Venstreparti:

SV mener at det er kvinnen selv som må bestemme om hun vil ta abort, og ønsker å avvikle nemndsystemet.

Arbeiderpartiet:

Vil vi fjerne abortnemndene mellom uke 12 og uke 18, og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk hjelp.

Senterpartiet:

Senterpartiet vil beholde dagens abortlov, men gå gjennom nemndenes arbeidsmåte, rolle og navn.

Høyre:

Høyre vil beholde dagens abortlov med selvbestemt abort til uke 12. Høyre mener dagens abortlov balanserer hensynet mellom kvinnens selvbestemmelse over egen kropp og fosterets rett til liv på en god måte.

Fremskrittspartiet:

Abort er et samvittighetsspørsmål, og i slike spørsmål står FrPs representanter fritt, opplyser Råne.

Hvilket parti har best boligpolitikk for deg?

Boligmarkedet

Sosialistisk Venstreparti:

Vil at det skal bli lettere for å unge å komme inn på boligmarkedet, og vil utvikle en tredje boligsektor som ikke er drevet av profitt, men som har som mål å sikre folk rimelige og trygge sted å bo.

Senterpartiet:

Vil bygge flere boliger, styrke husbanken, og legge til rette for at flere skal få boliglån. De ønsker også å tilrettelegge for at folk kan jobbe andre steder enn i storbyene.

Høyre:

Vil bygge flere, billigere og mindre leiligheter, for at prisene for å komme inn på boligmarkedet blir lavere for unge i etableringsfasen. De vil også øke makssparebeløpet på BSU, slik at unge får mulighet til å spare mer til bolig.

Fremskrittspartiet:

Vil gjøre det enklere å bygge nye boliger, og vil fjerne kravet om egenkapital for å få boliglån.

Arbeiderpartiet har ikke svart på dette spørsmålet.

Hva sier partiene om LHBT+?

LHBT+

Sosialistisk Venstreparti:

Vil åpne for en tredje juridisk kjønnskategori og at det opprettes regionale tilbud for å sikre folk med kjønnsinkongruens behandling som hormonbehandling, pubertetsutsettende behandling og enkel kirurgi.

Arbeiderpartiet:

Vil totalforby homoterapi, og styrke seksualundervisningen slik at den blant annet inneholder mangfold og grensesetting.

Senterpartiet:

Senterpartiet støtter tiltak og planer rettet mot å øke aksepten for LHBT+-personer i alle lokalsamfunn, og vil endre retningslinjene for blodgivning slik at kriteriene baseres på risikoatferd og ikke legning.

Høyre:

Vil blant annet at Norge skal føre en politikk som fremmer LHBT+-personers rettigheter internasjonalt, blant annet ved å ta internasjonalt lederskap for å avkriminalisere homofili globalt.

Fremskrittspartiet:

Frp er for forbud mot konverteringsterapi, og mener det er grunnleggende at alle mennesker er likeverdige.