VIL GJENÅPNE SAKEN: Hvis man ser bort fra tilståelsen, er det ikke noe mer igjen som kan knytte fetteren til dette, mener advokat Arvid Sjødin.

Advokat til tidligere siktet fetter: − Den stigmatiserende dommen har påført familien store belastninger

Selv om han ble frikjent for drapet på sin kusine Birgitte Tengs, har mange fortsatt ment at han er skyldig. Det har delt lokalsamfunnet i to, sier advokaten til Birgitte Tengs fetter. Nå vil han gjenåpne den sivile dommen som ble stående.

Av Caisa Linea Hagfors , Oda Ording og Stig Øystein Schmidt (video)

Publisert: Nå nettopp

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept like i nærheten av hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble frikjent, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak.

Erstatningskravet er senere fjernet, men den sivile dommen har blitt stående.

Fredag, 26 år senere, kunngjorde politiet at de har pågrepet og siktet en ny person i saken. Siktede er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, som ble drept fem år senere.

Den nye siktelsen kan bety at fetteren endelig kan bli renvasket, sier fetterens advokat Arvid Sjødin, til VG fredag.

– Jeg tror det. For det første aldri vært et bevis mot fetteren. I tillegg har jo cold-case gruppen i desember 2016 sagt at man ser bort fra tilståelsen. Hvis man ser bort fra den, er det ikke noe mer igjen som kan knytte ham til dette, sier advokaten.

Overfor TV 2 sier han at han nå vil kreve å få saken gjenopptatt.

Advokat: - Har påført familien store belastninger

I intervjuet med VGTV understreker Sjødin flere ganger at at hans klient over lang tid har levd med en svært stigmatiserende dom. Det har blant annet ført til at han ikke har kunnet jobbe i Norge, og er i dag bosatt .

– Han har vært i en situasjon der han med en god økonomisk utdanning har vært tvunget utenlands. Den stigmatiserende dommen har påført familien store belastninger, og lokalsamfunnet har vært delt i to fordi mange har ment at han var skyldig.

– I 2010 fikk han jobb i Stavanger som finansmann i en bank, men da de fant ut at han var fetteren, sparket de han på dagen, påpeker advokaten.

– Derfor er dette helt åpenbart en viktig dag, og det vil bli en merkedag som vil endre tilværelsen hans.

– Hva vil det ha å si for fetteren og far til fetteren at nærmeste familie nå skifter standpunkt?

– Det vil selvsagt være veldig godt for dem, men om det vil ha så stor betydning etter alle årene, kan jeg ikke si noe om. Dette har vært veldig tungt og slitsomt for alle, sier Sjødin.

Advokaten har allerede sendt en klage til FN for den sivile dommen. Klagen er sendt til FN fordi man i Norge har en tvistelov som gjør at det er umulig å endre sivile dommer etter en viss tid, forklarer advokaten.

– Det er i strid med alle internasjonale konvensjoner. Vært tatt opp med justisministeren 10 ganger fra meg, hun har aldri svart. Derfor valgte jeg å sende det inn til FN, sier han.

– Når en ny er siktet i saken, vil høyesterett være nødt til å følge konvensjonen, derfor tror jeg at vi nå får endret dommen.

Ringte umiddelbart til tidligere sakkyndig

Sjødin forteller at han satt på et fly på vei til Tromsø fredag morgen, da det plutselig begynte å renne inn meldinger på mobilen. De var fra politiinspektør Lars Ole Berge.

– Jeg forsto etter hvert at det var noe dramatisk på gang, forteller advokaten.

Han beskriver det som «en utrolig opplevelse» å så få beskjeden.

Det første han gjorde etter at han ble orientert om den nye siktelsen, var å ringe den islandske psykologi-professoren Gisli Gudjonsson i London, kjent for sin forskning på avhørsmetoder.

Han var sakkyndig rettspsykolog i Tengs-saken, og har tidligere sagt at fetterens tilståelse er at av de sterkeste eksemplene på en falsk tilståelse han noen gang har sett, har Gudjonsson tidligere uttalt i forbindelse med saken.