Kripoddens Tor-Erling Thømt Ruud og Øystein Milli har fulgt Tengs-saken tett i mange år. De beskriver dette vendepunktet som et jordskjelv.

Krimpoddens Øystein Milli kaller pågripelsen av en mann i 50-årene «den endelige renvaskelsen» av Birgitte Tengs’ fetter.

Av Vilde Kalsaas Worren

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er nesten så man ikke tror det, sier Krimpoddens programleder Øystein Milli om siktelsen av en mann i 50-årene i Birgitte Tengs-saken. Mannen har også status som mistenkt i Tina Jørgensen-drapet.

I over 25 år har Norge stilt seg spørsmålet: Hvem drepte Birgitte? Den 17 år gamle jenta fra Karmøy kom aldri hjem fra fest på bedehuset en maikveld i 1995, og to år etter ble hennes fetter dømt for drapet.

Fetteren ble senere frikjent i lagmannsretten - men likevel ble han dømt til å betale Tengs’ foreldre oppreisning i en sivil sak. Nå krever fetterens forsvarer at denne dommen mot fetteren i erstatningssaken må gjenopptas.

Milli mener pågripelsen av mannen i 50-årene i praksis er den endelige renvaskelsen av fetteren.

– Nå mener jo jeg at dette er den endelige renvaskelsen. Uansett om det blir en dom eller ikke mot denne mannen i 50-årene, sier Milli.

– Folk himlet med øynene

Krimpoddens programleder Thømt-Ruud har i mange år jobbet med Tengs-saken, og blant annet laget podkasten Uløst om sakskomplekset.

Mannen som nå er pågrepet har tidligere vært avhørt i forbindelse med begge de to drapssakene, og VG har også tidligere skrevet om tips som koble de to sakene.

– Jeg husker at da vi skrev om det, så var det mange som himlet med øynene og sa “nei, det er ikke sånn det kan henge sammen”, forteller Thømt-Ruud i dagens episode.

Tidligere i år har Krimpodden fortalt om den pågående etterforskningen i saken, og at ny DNA-teknologi kan være nøkkelen til å løse hele saken.