Solberg tar selvkritikk: − Grønt nivå har vært for kaotisk

TRONDHEIM (VG) statsminister Erna Solberg tok selvkritikk for coronahåndteringen. Hun sier at «grønt nivå» har vært for kaotisk.

Av Runa Fjellanger , Eirik Røsvik og Ole Martin Wold (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Erna Solberg fikk før debatten kritikk fra Jonas Gahr Støre for å ha varslet gjenåpningen for tidlig.

Hun sier at det hun har sagt om at vi går mot en mer normal hverdag, handlet om tiden når 90 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert.

Solberg vedgikk likevel at det har vært en forvirrende situasjon den siste tiden.

– Grønt nivå har blitt for kaotisk, testsystemene har ikke fungert godt nok. Det tar vi selvkritikk på. Vi må bli bedre og gå et skritt tilbake, sier Høyre-lederen.

NUMMER TRE: Trygve Slagsvold Vedum har lavest oppslutning blant de tre statsministerkandidatene.

Vedum: – På høyresiden?

I NRK-debatten skal statsministerkandidatene Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kjempe om velgernes gunst i fire dueller.

Temaene er corona, distrikt, EØS og helse. I duellene vil kandidatene få spørsmål fra publikum. De tre statsministerkandidatene har ikke fått høre spørsmålene på forhånd.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kom først på scenen etter rundt en time i NRKs statsministerdueller. Hans første spørsmål fra publikum utfordret ham på hele retningen på hans politiske prosjekt.

– Jeg kunne tenkt meg å stemme på deg i år, men det kunne vært lettere å stemt på deg hvis du hadde stått på høyresiden. Du er enig med dem om klima, avgift og olje. Hvorfor står du ikke på høyresiden, spurte Trude Margrete Jensen.

– Sp har vært hovedmotstanderen mot Høyre og Frps sentraliseringspolitikk, svarer Vedum.

Han nevner sammenslåingen av Troms og Finnmark, økning i avgifter og nedleggelse av lensmannskontor.

– Dagens regjering har økt avgiftene. Ikke redusert dem, sier han og peker på strømavgiftene.

Han sier at han vil bytte ut dagens regjering.

forrige









fullskjerm neste 1 av 6 Foto: Ole Martin Wold

Distrikts-kritikk

En av de som stilte spørsmål fra publikum, Marie Grødahl Brekkan, var kritisk til at statsministeren ber kvinner føde flere barn, samtidig som fødeavdelinger legges ned.

Hun sier at det tar tre timer til nærmeste sykehus fra øya hun bor på Nordmøre.

– Tror du vi blør saktere i distriktene? spurte hun.

– Nei, jeg tror ikke du blør saktere og jeg vet at det er vanskelig. Men vi kommer ikke til å kunne ha fullkvalifiserte akuttavdelinger i alle deler av Norge. Kravet til en god akuttavdeling for barn er at det er mange nok fødsler, svarer Erna Solberg.

– Det har aldri vært bedre å føde i Norge, sier Høyre-lederen.

Solberg sier at det er en falsk trygghet i en dårlig kvalifisert fødeavdeling og mener at vi har en god plan.

Erna Solberg debatterer mot Ap-leder Jonas Gahr Støre i den første duellen i NRKs statsministertriell.

Står opp mot Høies liggeråd

Statsminister Erna Solberg understreker i NRKs statsministerduell at hun ikke støtter det hun kaller helseminister Bent Høies oppfordring til one night stands når vi igjen kan leve som normalt igjen.

– Lange trofaste forhold er bedre. Det er jeg som er litt gammeldags på dette. Så har jeg fått litt opplæring i at one night stands er starten på lange, faste forhold, sier Solberg.