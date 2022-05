LITE VANN OG SNØ I VÅR: Møsvatn i Telemark er vel 78 kvadratkilometer og ligger i hovedsak i Vinje kommune i Telemark.

Vannkrisen: − Må vurdere å forby tapping

Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier politikerne må vurdere å sette en grense for hvor mye norske vannmagasiner kan bli tappet ned.

Av Bjørn Haugan

– Det er vanskelig, men jeg tror vi er nødt til å ta denne debatten. Vi kan ikke lenger ha et system hvor vannmagasiner er nede på grusen, sier Lier-Hansen.

Han sier vårens lave vannstand i magasiner i Sør- og Vest-Norge – med påfølgende plagsomt høye strømregninger, kan hindres.

– I dag er det ikke satt noen reell grense for hvor lavt ned kraftselskapene kan tappe flerårsmagasinene. Det er for fristende for dem å tappe ned på vinteren, fordi de tjener så mye penger på det, sier Lier-Hansen.

– Grense

Han sier det må være mulig å søke kompromisser.

– Jeg tror kraftselskapene fortsatt kan tjene gode penger, selv uten å tappe ned så mye som i dag. Når vannstanden er lav om vinteren og det er lite snø i fjellet, må vi vurdere å sette en grense for hvor mye de kan tappe ut.

Han sier det er spesielt aktuelt når det er lite vann og snø.

– Ja, det er den situasjonen vi må få gjort noe med. Det er et spørsmål som energikommisjonen bør vurdere.

– KJØR DEBATT: Stein Lier-Hansen ber om politisk debatt om fyllingsgraden i norske vannmagasiner.

Den kommisjonen ble nedsatt 11. februar og skal frem til 15. desember kartlegge energibehovene og foreslå hvordan Norge kan øke energiproduksjonen.

– Håpløs situasjon

Lier-Hansen har nylig vært ved Norges fjerde største vannmagasin, Møsvatn, og med selvsyn sett hvor ille situasjonen er, slik også VG har vist.

– Jeg tror vi må erkjenne at Norge som eneste land er i en håpløs situasjon, hvor vi er totalt avhengige av én kraftkilde: Vannet. I de fleste andre land har de alternativer, som oljekraftverk eller kullkraftverk de kan fyre opp i krisesituasjoner.

OPPGJØRSGENERAL: Lier-Hansen er mest kjent som lønnsoppgjørsgeneral, sammen med motparten, Jørn Eggum i Fellesforbundet. De to ledet industriforhandlingene som ga Norge en lønnsramme på 3,7 prosent i vår.

– Hva må gjøres?

– Det må vurderes å sette en grense for hvor mye kraftselskapene kan tappe ut, når vannstanden er lav og hvor det er lite snø i fjellet. Jeg ser at noen har sammenlignet med situasjonen i 2000. Det er riktig at vannstanden da var lav, men da var det ikke lite snø i fjellet, sier Lier-Hansen.

Forskjells-Norge

Han sier han har registrert at det pågår en debatt om de fem prisområdene på strøm, som i vinter har fremstått som blodig urettferdig, at befolkningen i Vest- og Sør-Norge må betale en høy pris for strømmen, mens de i Midt- og Nord-Norge har mye billigere strøm.

LITE SNØ: Bildene fra Møsvatn, som VG tok tidligere i mai, viser at det knapt er snø der. Vannet ligger 900 meter over havet i fjellene nord-vest for Rjukan i Telemark.

– Sliter kraftig

– Å slå dem sammen til et område, slik de har gjort i Finland, er trolig ikke realistisk, fordi kostnaden ved å bygger overføringskapasitet, er for stor. Men å kutte ned antallet, bør kunne diskuteres.

Han representerer industribedrifter som ofte har fastprisavtale, som gjør at de ikke rammes så hardt av dagens krise.

– Men vi har også mange bedrifter som ikke har det, og som nå sliter kraftig med høye kraftpriser.

Ber om statlige bidrag

Han sier det er viktig at Norge definerer vannkraftproduksjon som et strategisk virkemiddel for å sikre overordnede nasjonale mål knyttet til det grønne skifte.

– Vi er nå inne i en situasjon hvor vi raskt må bedre kraftbalansen gjennom betydelig ny produksjon av rein energi. Dette krever en helt annen politikk enn det vi har hatt frem til i dag. Det er ingen land i EØS som setter i gang ny produksjon i dag uten betydelige statlige bidrag. Det vi nå opplever forteller alt om hvor dramatisk situasjonen er.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier de holder på med flere utredninger.

KRAFTANSVAR: Terje Aasland sier kraftprodusentene har et samfunnsansvar for å disponere vannet på riktig måte.

– Vi har bedt kraftprodusentene følge utviklingen nøye frem mot vinteren 2022/23. De har et samfunnsansvar for å disponere vannet på en god måte når situasjonen er slik den er. Jeg forventer at de gjør det.

Han gir signaler om at regulering ikke er veien å gå akkurat nå.

– Vi skulle gjerne hatt mer vann i magasinene, men det er ingen rasjoneringskrise eller kraftkrise akkurat nå og det er nå snøsmeltingen tar til. Jeg håper det kan ta oss til en bedre posisjon enn den vi er i nå.

Han legger til:

– Så må vi importere så mye så mulig fra Europa, når det blåser der, for å spare på vannet.

– Grundig vurdering

Aasland sier han er redd for å gjennomføre tiltak som ikke er gjennomtenkte.

– Å sette nye krav til magasinfylling kan ødelegge for fleksibiliteten i vannkraften vår. Samtidig har vi satt i gang flere utredninger etter det vi har vært gjennom i vinter. Så får vi ta en grundig vurdering av ulike tiltak i den forbindelse.

– Lier-Hansen nevner energikommisjonen?

– De har et bredt mandat og vi har sagt at vi også ønsker vurderingen knyttet til magasinene.