LEDERE: Landets president Sauli Niinistö and statsminister Sanna Marin under en pressekonferanse i februar.

Nå er det klart: Finland sier ja til Nato

Finlands Riksdag stemte ja til Nato-medlemskap tirsdag ettermiddag. På torsdag møter statslederne i Finland og Sverige den amerikanske presidenten.

Norges nabo i øst rykker stadig nærmere et Nato-medlemskap.

188 av Riksdagens 200 medlemmer stemte for medlemskap, 8 var mot, skriver den finske statskanalen YLE.

Avstemningen ble regnet som en formalitet, ettersom president Sauli Niinistö og regjeringen allerede søndag formelt gikk inn for å søke medlemskap i Nato.

– Et beskyttet Finland blir født som del av en stabil, sterk og ansvarlig nordisk region. Vi får sikkerhet, men vi får også gi det, sa Niinistö tidligere denne uken.

Tidligere tirsdag skrev Sveriges statsminister Magdalena Andersson og utenriksminister Ann Linde under på den svenske Nato-søknaden.

Nato-møte med Biden

Tirsdag ble det også klart at den amerikanske presidenten Joe Biden inviterer statsminister Andersson og den finske presidenten til Det hvite hus. Møtet vil skje på torsdag, og dreie seg om Finland og Sveriges Nato-søknader.

Det er bestemt at de to landene skal sende inn søknadene samtidig. Statsminister Andersson har ikke ønsket å gi noen tidsangivelse, men har antydet at det kan skje enten tirsdag eller onsdag denne uken.

Niinistö er i Sverige sammen med sin kone, Jenni Haukio. Presidentparet blir tatt imot av det svenske kongepartiet, og skal også hilse på Riksdagens leder Andreas Norlén og statsminister Magdalena Andersson.

Det er ventet at det blir satt en dato under Niinistös besøk i Sverige. Statsbesøket avsluttes onsdag.