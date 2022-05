BYLLER: Utslettet som kommer av apekoppene utvikler seg etter et par uker med influensa-aktig sykdom.

FHI: Dette vet vi om apekopp-utbruddet i Europa

Apekopper har dukket opp i et miljø der menn har sex med menn. Viruset har ikke kommet til Norge ennå, men FHI ber menn i dette miljøet være obs.

Av Line Fausko

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den sjeldne virussykdommen gir utslett over hele kroppen, er påvist flere steder i Nord-Amerika og Europa. Sverige fikk sitt første tilfelle på torsdag.

Noen av de som er smittet i ulike europeiske land er direkte koblet til hverandre. Andre har ikke en kjent kobling.

– Smitten vi er kjent med, har oppstått blant grupper av unge menn som har sex med menn. Det er flere fra de samme miljøene som har fått smitte i ulike land, sier avdelingsdirektør Frode Forland i FHI til VG.

Smittesporingen skal ha vært vanskelig, ifølge den informasjonen FHI har.

Med miljøer mener han subkulturer der menn har sex med menn. Det kan dreie seg om steder man oppsøker og har hud mot hud-kontakt, for eksempel sexklubber.

– Møttes de på bestemte klubber?

– Det er knyttet til fest-aktiviteter, men vi vet ikke mer om det.

Selv om kvinner kan rammes på lik linje som menn ser man altså nå en utbredelse blant menn som har sex med menn.

– Nærkontakt er poenget her: Det kan smitte like gjerne fra kvinne til mann og fra menn til menn. Det smitter gjennom hud-mot-hud-kontakt, eller gjennom sex, spytt og kroppsvæsker. Det vanligste er at væskefylte blemmer som inneholder virus kommer kontakt i rifter med sår fra andre.

FHI: Avdelingsdirektør Frode Forland.

Vil ha kontakt med submiljøene

Det første tilfellet i Europa ble bekreftet 7. mai i Storbritannia, fra en som hadde vært på reise i Nigeria. Siden har det kommet 19 flere tilfeller i Storbritannia. Spania, Sverige, Portugal, USA og Australia er blant land som også har bekreftede og mistenkte tilfeller.

Sykdommen er vanligvis mest utbredt i Kongo, men har også spredt seg til andre land i det sentrale Afrika. I Vesten har den kun dukket opp som sjeldne importtilfeller de siste årene, og da har alle tilfeller vært koblet direkte til reising i afrikanske land.

Det som er uvanlig nå, og som gjør at FHI følger nøye med, er at det rapporteres så mange tilfeller, og at de smittede ikke har vært på reise til Vest-Afrika.

Her hjemme er FHI forberedt på at det kan oppstå tilfeller i Norge, og har satt ned en ekspertgruppe som overvåker situasjonen nøye.

Instituttet diskuterer nå om de skal få apekopper inn i listen over allmennfarlige sykdommer som gir flere verktøy i håndteringen, blant annet muligheten til lovpålagt isolasjon.

I tillegg er Folkehelseinstituttet i kontakt med Helsedirektoratet om hvordan de skal nå ut til disse miljøene, som kan dreie seg om blant annet sexklubber:

– Vi vil tenke og drøfte hvordan vi kan møte submiljøene som er knyttet til den aktiviteten også i Norge.

Viktig at ingen føler skam

– Hva er rådene deres til de som tilhører dette miljøet?

– Det er å være obs. Det er lurt ikke å ha mange seksualpartnere, særlig i en fase med en uavklart situasjon. Det å bruke prevensjon hjelper, men her er det hud mot hud som er smittemåten.

Forland legger til at det er viktig at ingen føler skam rundt dette. Det viktigste er å ha årvåkenhet når man er i dette miljøet.

For FHI er det viktig at de får oppdaterte tall og kan nå ut med kommunikasjon der de oppdager smitte, slik at eventuelle utbrudd blir stoppet, sier avdelingsdirektøren. slik at vi kan få stoppet eventuelle utbrudd.

– Og leger som mistenker smitte skal varsle til FHI, så vi får gitt god informasjon. Jeg tror vi skal klare det.

APEKOPPER: Viruset er veldig stabilt og muterer seg derfor lite. Det er gode nyheter.

Lite smittsomt – og ikke veldig alvorlig

Viruset er mindre smittsomt enn andre luftbårne virus.

– Her må det være nær kontakt, det flyr ikke rundt som coronaviruset.

Og de som fryktet dette er starten på en ny runde med tiltak og massevaksinasjon, kan puste rolig ut:

– Det er ingen fare for ny pandemi. Det er svært usannsynlig. Vi tror vi skal få kontroll på utbruddene, og det handler om godt smittevern og smittesporing.

Det er heller ikke et veldig farlig virus. Forland sier det er vanskelig å si hva dødeligheten er. I den vestafrikanske varianten, som man antar er den som finnes i Europa, har man operert med en dødelighet på under 1 prosent. Men det er basert på behandling og helsevesen i land i Afrika, som ofte er dårligere enn i Norge.

Har vaksine – men bare noen skal ha

Norge har også vaksine, som nå flere andre land kjøper inn i hopetall. Forland tror ikke det blir aktuelt i Norge ennå:

– Vi har litt av den vaksinen på lager, vi vurderer om det er aktuelt å kjøpe mer. Men det er først aktuelt å vaksinere hvis det blir et større utbrudd, og kun til de smittede og nærkontakter.

Han legger til at vaksinene har en del bivirkninger – som redusert allmenntilstand og at vaksinen kan bidra til at det blir arr – og at det derfor er viktig å tenke nytte mot ulempene av det.

– Så de som skal til Spania (der det er flere tilfeller nå, red.anm.) i sommer bør ikke ta vaksine?

– Nei, det er ingen behov for særskilte tiltak. Man skal holde seg unna å være i nærkontakt med andre dersom man er syk.