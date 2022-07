Ronald Johansen, iTromsø

Politiet om dødsulykke i Tromsø: Tyder på høy fart

Politiet undersøker om høy fart kan ha forårsaket dødsulykken i Tromsø lørdag morgen der to menn i starten av 20-årene mistet livet. De to omkomne skal ha hatt tilknytting til et fotballmiljø i byen.

Politiet opplyser i en pressemelding mandag at etterforskningen så langt tyder på at det har vært høy fart i forbindelse med utforkjøringen.

– De to omkomne skal obduseres både for en formell identifikasjon og for å undersøke eventuell sykdom, rus eller annet som kan være relevant for etterforskningen av hva som har skjedd, sier politiadvokat Bent Arne Strand i Troms politidistrikt.

Strand sier de ser at det er flere uttalelser blant annet til media og i sosiale medier vedrørende navn, alder og stedstilknytning til de omkomne, men dette kan ikke politiet kommentere før de har en sikker identitet, og i samråd med de pårørende.

– Preget

Ifølge en leder i det aktuelle fotballmiljøet ble man tidlig varslet om den tragiske hendelsen. Det var iTromsø som først omtalte saken.

– Vi har deretter vært i kontakt og dialog med kommunens kriseteam for å få råd og hjelp med hvordan vi skal håndtere saken videre, sier lederen til iTromsø.

– Vi er i dialog med familie og kriseteam. Akkurat nå er vi opptatt av å ta vare på de som står igjen med sorgen. Vi er preget alle mann, sier en lagleder i klubben til VG.

Han forteller at det er kommet mange meldinger og spørsmål vedrørende det som er skjedd.

Når saker og ting er mer avklart vil miljøet prøve å samles, og man vil prøve å finne gode måter å bearbeide det som har skjedd.

– Vår viktigste oppgave nå fremover er å bistå og hjelpe dem som trenger det. Vi vil jobbe for å ivareta dem på best mulig måte, sier lederen.

ULYKKESSTEDET: Innsatsleder i Politiet, Morten Renland blir intervjuet over politisperringen ved ulykkesstedet på Skattøra i Tromsø.

Bilen har kommet kjørende sørover på Skattøraveien nordøst på Tromsøya, og har kjørt utfor veien på venstre side like etter en slakk høyresving og kollidert inn i en murbygning.

Sikker identifisering vil sannsynligvis være på plass i løpet av noen dager.

– Politiet jobber videre med samtaler med vitner og pårørende, innhenting av videoovervåking og oppfølging av tekniske undersøkelser på stedet og av bilen, skriver Strand i en pressemelding.

Fartsgrensen på stedet er 50 km/t, og det var tørr veibane og dagslys med god sikt på ulykkestidspunktet

RETT STREKNING: Ulykken skjedde på en forholdsvis rett strekning ved et industriområde på Skattøra i Tromsø.

Tromsø kommune har satt krisestab som følge av dødsulykken på Stakkevollveien. Dette bekrefter varaordfører Marlene Berntsen Bråthen (Sp) til VG.

Domprost May Line Angell sier domkirken i Tromsø lørdag var åpen for alle som ønsket å samles i etterkant av ulykken.

– Tragisk for alle når en slik ulykke skjer, sier Angell.

Videre sier Angell at kirken skal være åpen for å romme et større publikum både nå og fremover.