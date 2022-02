FIKK PENDLERBOLIG: Hadia Tajik (Ap) hadde først pendlerbolig som politisk rådgiver fra desember 2006 til høsten 2009 og deretter ni måneder som stortingsrepresentant, frem til sommeren 2010.

Høyre: Tajik bør svare på spørsmål om pendler-saken

Hadia Tajik (Ap) har fremdeles ikke besvart flere spørsmål om utgiftene hun sier hun hadde hos foreldrene da hun fikk sin første pendlerbolig. Tajik bør vise mest mulig åpenhet, mener Høyres Henrik Asheim.

Publisert: Nå nettopp

– Det er viktig at arbeids- og inkluderingsministeren bidrar til å belyse denne saken på en best mulig måte. Jeg tror både Hadia Tajik selv og offentligheten vil være tjent med at hun utviser mest mulig åpenhet og svarer på disse spørsmålene, sier Henrik Asheim.

Han er Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsperson og innstilt til vervet som 1. nestleder.

Tajik: Vil være etterrettelig

Onsdag gikk Tajik ut med at hun vil betale skatt for verdien av pendlerboligene hun hadde fra 2006 til 2010. Løftet om skattebetaling kommer etter at VG på søndag avslørte hvordan Tajik fikk skattefri pendlerbolig i 2006, etter å ha levert en leiekontrakt hun aldri brukte som dokumentasjon på boligutgifter.

I stedet sier Tajik at hun hadde boligutgifter hos foreldrene i Rogaland da hun bodde der. Hun mener derfor at hun hadde krav på skattefri pendlerbolig – men ettersom hun ikke kan dokumentere utgiftene, vil hun betale skatt for perioden.

«Jeg har et ønske om alltid å være etterrettelig i mitt politiske arbeid. Når jeg ikke klarer å innfri mine egne krav, vil jeg gjerne rydde opp i det. Jeg innbetaler derfor ekstra skatt for årene 2006-2010.» skriver Tajik på Facebook.

Svarer ikke på spørsmål

Fredag svarte Tajik på et spørsmål VG hadde stilt siden 11. januar: Da hadde hun undersøkt når hun meldte flytting i folkeregisteret til kjellerleiligheten der hun aldri flyttet inn.

Det viste at hun hadde gjort dette før hun fikk et brev fra Statsministerens kontor der det sto at hun måtte skatte av pendlerboligen hvis hun ikke hadde boligutgifter hjemme.

Men Tajik vil fortsatt ikke besvare spørsmål om boligutgiftene hun sier at hun hadde til foreldrene. Det er disse som gjør at Tajik fortsatt mener hun hadde krav på skattefri pendlerbolig – selv om hun sier hun nå skal betale skatt.

Tidligere har VG bedt henne anslå omtrent hvor mye hun skal ha betalt til foreldrene.

– Jeg husker ikke, og når jeg ikke gjør det, så vil jeg ikke komme med anslag som jeg ikke kan gå god for at er presise. Jeg skulle ønske at jeg hadde alle kvitteringene fra den gangen i en skoeske under sengen min i dag. Men det har jeg altså dessverre ikke, sa Tajik sist søndag.

Dette er spørsmålene

VG har siden den første saken ble publisert sist søndag, stilt en rekke spørsmål om boligutgiftene Tajik skal ha hatt til foreldrene. De samme spørsmålene har blitt stilt flere ganger:

Har du etter at dette ble en sak gjort nye forsøk på å komme til bunns i dette? I så fall, hvordan?

Har du undersøkt om banken din eller foreldrene dines bank kan ha noe dokumentasjon?

Har du vært i kontakt med foreldrene dine for å finne ut om de husker noe om dette?

Husker du noe mer om utgiftene du hadde til foreldrene dine?

Hvordan ble det betalt? Kontanter, bankkontooverføringer, gaver, annet?

Hvor ofte ble det betalt? Ukentlig, månedlig, årlig? Ujevne intervaller? Kun når du var hjemme?

Hva slags utgifter var det? Leie, bidrag til husholdningen, matvarer? Kommunale avgifter eller andre faste avgifter? Flere av disse?

Er det fortsatt ikke mulig for deg å gjøre et anslag på hva du betalte, om det var nærmere noen hundrelapper eller flere tusen i måneden i snitt?

Fredag ettermiddag svarte Tajik i en e-post der VG på nytt viste til disse spørsmålene:

– Nei, jeg kan dessverre ikke dokumentere noe rundt det.

Siden spørsmålene i hovedsak ikke gjelder dokumentasjon, men hva hun husker, gjentok VG dem til hennes rådgiver fredag kveld. De ble ikke besvart.

ETTERLYSER SVAR: Høyres Henrik Asheim oppfordrer Hadia Tajik til å svare på VGs spørsmål. Her sammen med Høyre-leder Erna Solberg.

Også Rødt og Venstre har krevd at Tajik svarer på flere spørsmål om boligutgifter til foreldrene. Partileder i Ap, Jonas Gahr Støre hadde følgende kommentar til saken onsdag formiddag:

– Min kommentar er at hun svarer på de spørsmålene hun får. Det har hun gjort hele veien.

Tajik har tidligere sagt hun ønsket å bidra til foreldrenes økonomi da hun ble politisk rådgiver i 2006, siden hennes inntekt var bedre enn deres.

– Jeg kan ikke huske om vi skriftliggjorte noen avtale, antageligvis ikke siden man sjelden har behov for det i en familie, har Tajik sagt til VG.