– SKYGGER IKKE BANEN: Stortingsdirektør Marianne Andreassen møtte VG til intervju for å snakke om håndteringen av pendlersakene.

Stortingsdirektøren: − Kan dere forestille dere hvordan dette har vært? Å gå til slike skritt?

Stortingsdirektøren må fortsatt lese nye pendler-avsløringer i pressen, men avviser at de folkevalgte skal slippe lettere unna enn andre.

Publisert: Nå nettopp

Politiet, Riksrevisjonen og Skatteetaten leter nå med lys og lykter etter brudd på lover og regler, i kjølvannet av pendlerbolig-skandalen på Stortinget. Folkevalgte tas inn til avhør og privatøkonomier granskes.

Et eget utvalg utreder nye løsninger for godtgjørelsene. Stortingsdirektør Marianne Andreassen avviser kontant at hun og administrasjonen ikke gjør nok for å rydde opp:

– Jeg kan ikke ha det på meg at jeg skygger banen her eller liksom viker unna. Jeg og administrasjonen har virkelig tatt grep, og tar nå grep. Samtidig som jeg tar min del av ansvaret.

STRIDENS KJERNE: Hvem har rett på gratis, møblerte stortingsleiligheter? Her på Majorstua i Oslo.

Midt oppi alt tar hun i mot VG i Sverdrup-salen, et siderom til den langt mer kjente Vandrehallen – der kamerateam og politikere ofte går i beina på hverandre i jakten på intervjuer.

Administrasjonen som forvalter de mange godene som politikerne bevilger seg selv, har derimot fått langt mer oppmerksomhet enn de hadde tenkt.

Det startet med at Aftenposten før stortingsvalget i fjor avslørte hvordan daværende statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis pendlerbolig i Oslo, samtidig med at han leide ut et hus på Lillestrøm og var folkeregistrert med familien på gutterommet i Agder.

Da stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) tiltrådte i november trengte han flere forsøk i sitt første VG-intervju for å si at han hadde tillit til Andreassen som direktør, selv om flere av sakene skjedde før hennes tid.

NY STORTINGSPRESIDENT: Masud Gharahkhani (Ap).

I februar avslørte VG at flere folkevalgte allerede hadde eid og bodd i egen bolig sentralt i Oslo da de søkte om, og fikk tildelt, gratis leilighet fra Stortinget. Så flyttet de inn og solgte gamle-leiligheten med solid fortjeneste.

Avsløringen kom overraskende på Andreassen og vil bli tatt opp i ekspertutvalget som skal granske politikernes økonomiske goder, varslet to medlemmer.

– Jeg har ikke vært kjent med den problemstillingen. Jeg vil legge til at det som er vilkåret for å få pendlerbolig, er at man ikke disponerer annen bolig innenfor 40 km fra Stortinget, sier Andreassen.

KJENTE IKKE TIL: Stortingsdirektør Marianne Andreassen var ikke kjent med at folkevalgte fikk pendlerboliger når de allerede bodde i Oslo.

Avviser forskjellsbehandling

Hun ble stortingsdirektør i 2018, etter en lang karriere blant annet som statssekretær i flere departementer, konserndirektør i Sparebank 1 og senere i Lånekassen.

– Vi har erkjent at regler ikke har vært tydelige nok. At våre råd, veiledning og vår kontroll ikke har vært god nok. Og det er dette vi nå skal rydde opp i. Det er en ryddejobb som må skje både politisk og hos oss.

Det er ikke første gang administrasjonen på Stortinget tar på seg ansvar for at stortingspolitikere kan ha brutt regelverket, brutt skatteloven og mottatt goder folk flest ikke får. Forklaringer om «svak veiledning» og «få kontrollspørsmål» er en gjenganger når mediene bringer stadig nye saker til torgs.

Samtidig opplever NAV-klienter og studenter å få store pengekrav, politianmeldelser eller fengsel når de har misforstått regler. Kritikerne har stått i kø og pekt på at folkevalgte ikke møtes med hardere krav.

HØYT UNDER TAKET: Sverdrup-salen er oppkalt etter «parlamentarismens far», tidligere statsminister Johan Sverdrup.

– Viser denne saken med Stortinget at det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen hattemaker i Norge?

–Nei, jeg vil ikke si det, jeg vil si at det er ulike regelverk på ulike områder, sier Andreassen og legger til at det ikke finnes regler om sanksjoner ved brudd på retningslinjer for pendlerboligene.

– Ansvaret i NAV-saker legges jo på de som har mottatt pengene. De får høre at dersom de ikke har forstått regelverket, så er det deres ansvar. Men når medier legger fram nye pendlersaker for dere, så er svaret «kanskje vi skulle stilt flere spørsmål» og «vi skulle veiledet bedre»?

– Det er en kombinasjon. Regelverket har ikke vært tydelig nok og kontrollen og forvaltningen hos oss kunne vært bedre. Så vi må rydde opp i dette, sier Andreassen.

Så hever stortingsdirektøren stemmen, lener seg fram og slår hånden i bordet:

– Så har jeg lyst til å si én ting: Jeg er den første direktøren i Stortingets historie som har anmeldt to stortingsrepresentanter. Jeg går altså ikke av banen for å stille folk til ansvar.

– Kan dere forestille dere hvordan dette har vært? Å gå til slike skritt?

TREDELT: Stortingsdirektøren mener ansvaret for pendlerbolig-skandalen kan fordeles på tre: Politikerne som vedtar ordningene, administrasjonen som forvalter ordningen og enkeltrepresentantene som gir informasjon om hvorvidt de trenger pendlerbolig.

Anmeldelsene hun sikter til gjaldt Hege Haukeland Liadal (Ap) og Mazyar Keshvari (Frp), som jukset med reiseregninger. Aftenposten avslørte sakene i 2019 og ble dømt for bedragerier.

Andreassen trekker frem etterlønn og fratredelsesytelser som et annet område der administrasjonen har tatt grep.

– Der er ikke regelverket utydelig. Vi har nå etablert et helt annet regime for kontroll av de som nå har gått av som representanter. Nå er det full ekstern revisjon av de som mottar fratredelsesytelser og etterlønnsordninger, sier Andreassen.

STORTINGET: Her sett fra luften i fjor høst.

Fra tillit til kontroll

I vinter kartla VG mer enn 500 politikere som fikk pendlerbolig fra Stortinget eller Statsministerens kontor.

Det viste seg at flere politikere hadde bodd i Oslo lenge før de ble tildelt en pendlerbolig på fellesskapets regning. Noen leide, mens andre eide sin egen bolig.

Flere folkevalgte fortalte til VG at de gikk til stortingsadministrasjonen og informerte om at de bodde i Oslo fra før, men at de fikk beskjed om at de likevel kunne få pendlerboliger – fordi de ikke hadde folkeregistrert seg i hovedstaden.

– Hva tenker du om det?

– Jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker, svarer Andreassen.

– Er du redd for å kritisere ditt eget embetsverk? Er det derfor du ikke vil svare på det spørsmålet?

– Nei, det er ikke derfor jeg ikke vil svare. Grunnen er at nå er vi satt i en situasjon der vi skal undersøkes av Riksrevisjonen. Så jeg synes det er uryddig av hensyn til enkeltrepresentantene og prosessen internt hos oss om jeg skulle kommentert det.

– Når det gjelder ansvaret for saker som skulle vært håndtert annerledes og arbeidet med å gjenopprette tilliten til Stortinget, er det tredelt, sier Andreassen og ramser opp:

Politikerne som vedtar ordningene.

Administrasjonen som forvalter ordningen.

Enkeltrepresentantene som gir informasjon om hvorvidt de trenger pendlerbolig.

– Nå går vi fra et tillitsbasert system til et kontrollbasert system, der vi også gjennomfører kontrollaktiviteter, slik at tilliten ut mot innbyggerne blir gjenreist.