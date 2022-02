OVERTENT: Det kom åpne flammer ut av tomannsboligen som brant i Askøy kommune fredag morgen.

Vitner om dødsbrannen på Askøy: Hørte kvinne rope om hjelp

Først hørte to sentrale vitner en kvinne rope om hjelp. Så hørte de et smell – før røyk veltet ut av tomannsboligen på Askøy.

Publisert: Nå nettopp

Nå er en mann i 40-årene siktet for «å ha påsatt brann som lett kan medføre tap av menneskeliv», etter at politiet fant levninger av to personer inne i tomannsboligen fredag.

Den aktuelle mannen nekter straffskyld, men er nå varetektsfengslet i to uker.

Det var fredag morgen at Vest politidistrikt fikk melding om bråk og røyk fra tomannsboligen på Askøy, vel tre mil utenfor Bergen. VG har vært i kontakt med to sentrale vitner i den alvorlige straffesaken, som knytter den siktede mannen til åstedet.

– Det var forferdelig. Jeg hadde lagt meg, men så hører jeg en dame som roper om hjelp. Jeg hørte dunking og skriking, sier vitnet til VG.

les også Aviser: Savnede bekreftet forhold på Facebook to timer før dødsbrann

Det aktuelle vitnet så etter hvert røyk komme ut av andreetasjen på tomannsboligen.

– Vi ringte politiet og ba dem komme fort, sier vitnet.

Et annet sentralt vitnet i saken beskriver hendelsen som et sjokk.

– Det er forferdelig. Jeg satt og så på OL. Det var et voldsomt smell og mye bråk der. Smellet var høyt. Det er vanskelig å beskrive, men plutselig kom det røyk, sier vitnet til VG.

Dømt i 2019

Politiet mener det er en kvinne i 40-årene og en mann i 30-årene som er savnet i forbindelse med brannen. De to skal nylig ha blitt kjærester, mens den siktede mannen var kvinnens eks-kjæreste.

Ifølge VGs opplysninger ble den siktede mannen i 40-årene domfelt i 2019 for narkotikalovbrudd og ruskjøring. Han tilsto disse forholdene i retten.

– Han erkjenner ikke straffskyld eller noen som helst befatning med det som har skjedd, sier siktedes forsvarer, advokat Eirik Nåmdal, til VG.

Vest politidistrikt begjærte siktede varetektsfengslet i fire uker på grunn av fare for bevisforspillelse, men fikk kun medhold i to ukers varetekt.

– Det er viktig for oss at siktede enten sjekkes inn eller ut av saken. Han skal ikke sitte inne dersom det viser seg at han er uskyldig, sier Laila Skeide til Bergens Tidende.

Politiadvokaten opplyser at det hittil er gjennomført to avhør av siktede.

SAVNET: Da boligen hadde kjølt seg ned ble det funnet levninger av to personer inne i boligen.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik har søndag vært i kontakt med familien til de savnede.

– Dette er en veldig alvorlig og veldig trist sak. Familien har det tungt og trenger ro, sier Wallevik til VG.

Dødsbrannen har preget Askøy kommune. Ordfører Siv Høgtun sier kommunen plutselig blir veldig liten når noe så alvorlig som dette skjer.

– Det er så mange som kjenner hverandre. Dette er en tragisk situasjon, sier Høgtun til VG.