ÅPEN: Jenny har slitt med blødningsforstyrrelser etter vaksinen.

Blødningsforstyrrelser etter vaksinen: − Vi må bli tatt på alvor

Jenny Hewig Abelson (28) blødde over 150 dager etter at hun tok vaksinen. Nå etterlyser hun svar.

Av Malene Birkeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

28-åringen fikk andre vaksinedose i september 2021.

Siden det blødde hun hver dag med unntak av to dager. Det er over 150 dager med blødning.

– Jeg har vært redd for å si dette, men jeg har ikke tatt dose tre med vaksine fordi jeg ikke tør.

Hun er tydelig på at hun ikke med sikkerhet kan si at det er vaksinene som skylder blødningsforstyrrelsen, men mener det er påfallende at problemet oppsto rett etter hun tok andre dosen.

Nå etterlyser hun svar.

Folkehelseinstituttet (FHI) konkluderte i desember med at det er økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter at de ble vaksinert mot corona. Etter andre vaksinedose økte forekomsten av flere typer menstruasjonsforstyrrelser.

De jobber nå med å undersøke årsaken bak blødningsforstyrrelsene.

– Vi jobber fortsatt med blødningsforstyrrelser og coronavaksinasjon, og holder på å se på dette for å se om funnene fra undersøkelsen blant 18–30 åringer er konsistente også i yngre og eldre aldersgrupper, skriver prosjektleder og lege Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet, på mail til VG.

Hun legger til at for de aller fleste har blødningsforstyrrelsene vært forbigående.

Legemiddelverket har per 1. februar behandlet 3521 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser. De fleste meldingene gjelder kvinner mellom 20 og 49 år.

347 av disse er klassifisert som alvorlige, som innebærer at menstruasjonsforstyrrelsene er langvarige og går ut over arbeidsevne og andre daglige gjøremål. ​

– Blir redd

Abelson sier hun har fått sterkere menssmerter enn tidligere – og at hun blir bekymret.

– Jeg blir ikke så dårlig at jeg må ligge hjemme, men det er en påkjenning for kroppen og psyken å hele tiden måtte ta hensyn til dette, sier Abelson.

Hun legger til:

– Det som gjør meg mest frustrert er at jeg ikke får hjelp til å vite hva som skjer. Er dette farlig for meg eller ikke? Jeg blir redd for at noe er galt.

Hun forteller at hun selv har bedt om å få tatt celleprøve, og den viste seg å være fin i etterkant.

Senere ringte hun legen for å få henvisning til gynekolog. Hun forteller at hun «måtte kreve å bli undersøkt» og at gynekologen skal ha sagt at «vi finner nok ikke noe, men jeg kan sjekke deg om du vil».

VG har forsøkt å nå gynekologkontoret for kommentar – uten hell.

Det ble ikke funnet en årsak til blødningene.

Utover dette har hun ikke fått ytterligere utredning, og heller ingen forklaring på hva blødningsforstyrrelsene skyldes, forteller Abelson.

Det er noe hun savner.

– Må bli tatt på alvor

Abelson er også bekymret for om menstruasjonsforstyrrelsene går negativt utover fertiliteten.

– Jeg har fått ett barn og har veldig lyst på flere. Jeg føler ikke jeg har fått den utredningen jeg fortjener – uansett om dette har sammenheng med vaksinen eller ikke. Det gjør meg usikker.

Hun tilføyer:

– Vi må bli tatt på alvor, kvinnehelse er så viktig.

FHI-lege Trogstad skriver på mail til VG at det ikke finnes holdepunkter for at blødningsforstyrrelsene medfører varige endringer eller redusert fruktbarhet.

Info Råd om vaksinasjon etter menstruasjonsforstyrrelser Folkehelseinstituttet gir disse rådene til kvinner som har opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon: Kvinner med vedvarende blødningsforstyrrelser bør kontakte lege for å utelukke annen behandlingstrengende sykdom.

Ved forbigående menstruasjonsforstyrrelser med normalisert syklus kan neste vaksinedose gis som vanlig.

Ved kraftige og vedvarende blødninger etter tidligere dose, anbefales det å avvente videre vaksinasjon inntil årsaken er undersøkt eller symptomene har gått over.

Ved behandlingstrengende menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinasjon, bør videre vaksinasjon vurderes individuelt i samråd med lege.

I tilfeller hvor kvinner har blødningsforstyrrelser av andre årsaker enn vaksine, kan de motta vaksine mot covid-19

Kilde: FHI Vis mer

Immunologisk respons

Guri Bårdstu Majak er overlege og seksjonsleder for gynekologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Også hun understreker at ingenting tyder på at blødningsforstyrrelsene knyttet til vaksinen kan påvirke fertiliteten negativt.

Hun sier at det ses en klar sammenheng mellom coronavaksinen og kortvarige blødningsforstyrrelser hos noen kvinner, men understreker på samme tid at forandringer i menstruasjonssyklus også har vært sett ved andre vaksiner tidligere.

– Man tror ikke dette har noe med den konkrete vaksinen å gjøre, men at det har å gjøre med den generelle immunologiske responsen i kroppen når den utsettes for et slikt sort press som vaksinen representerer.

OVERLEGE: Guri Bårdstu Majak

Om blødningsforstyrrelsene varer lenger enn tre måneder bør du oppsøke fastlegen eller gynekolog for undersøkelse, råder hun.

Oftest ufarlig

– Endringer i syklus og blødningsmønster er generelt relativt vanlig, og noe mange kvinner opplever i løpet av livet av ulike årsaker. Langvarige blødningsforstyrrelser er oftest ufarlig, men bør absolutt undersøkes med tanke på underliggende årsak og selvfølgelig eventuelt også behandles, da det for mange medfører plager.

– Er det grunn til å frykte tredje dosen om man har slitt med blødningsforstyrrelser?

– Ved tredje dose har kvinnen allerede erfaring med hvordan hennes kropp har reagert på tidligere vaksiner, svarer Majak.

Hun legger til:

– Har det vært et langvarig blødningsproblem knyttet til tidligere vaksine, er det viktig å diskutere dette nøye med legen. Da vil risikoen for videre blødningsforstyrrelser vurderes opp mot beskyttelsen vaksinen gir for sykdom. Det er viktig å vite at all alvorlig sykdom, også covid, potensielt vil kunne gi menstruasjonsforstyrrelser. Det er ikke sånn at dette kun er knyttet til vaksinen, og ikke til sykdommen i seg selv.